新加坡罕见粗野主义住宅易主前向公众开放

ARTS & DESIGN

Dr Chng Nai Wee 涉猎医学、建筑、艺术和金融等领域。他亲自设计、充满艺术气息的家，正是其毕生所学的体现。

水墙之家（Waterwall House）的外部（左）与内部（右）景观，其特色在于玻璃界面、开放式挑高空间、错层设计和原始混凝土墙。 图片来源：STUDIO CHNG

【新加坡】在新加坡，纯粹的粗野主义风格住宅本就罕见，更不用说还向公众开放了。但在移交给新主人之前，Dr Chng Nai Wee 的水墙之家（Waterwall House）正是如此。

这栋住宅位于 17 Namly Place，与周边住宅常见的斜屋顶、装饰性外墙和雅致阳台等传统特征迥然不同。它由混凝土、玻璃和水平格栅构成，风格原始而引人注目。

夜幕降临时，它的外墙如灯笼般发光，内部灯光透过层层铝制百叶窗弥漫开来。而在白天，这栋房子则显得近乎肃穆：一个由清水混凝土构成的直线形体块，被深邃的挑高空间、水庭院、玻璃栏杆和光井所切割。

夜幕降临时，水墙之家如同一盏灯笼般发光。 图片来源：TAY CHU YI, BT

在近20年的时间里，这里一直是 Dr Chng Nai Wee 的家。作为一名新加坡眼科医生、当代艺术家和建筑爱好者，他的人生轨迹在医学、艺术、金融、科技和建筑等领域间自由穿梭。

如今，在售出这处房产后，他决定将其向公众开放最后一个月。他将与妻子和两个儿子搬离此地，但他拒绝透露未来的去向，以及离开水墙之家后的生活将是何种面貌。

这栋住宅目前正在举办名为《Intermission》的展览，展出 Dr Chng 自己的雕塑、绘画和数字作品，由 Sophie Wei-san Miller 和 Pristine Nael 策展，Studio Chng 主办。这场销售展将持续到6月30日，在他于2007年与合作伙伴 Atelier Oasis 共同构思的家中展开。

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Dr Chng Nai Wee 用他的众多艺术品装点着这栋住宅，例如《Moleculux: Luminescent Bodies In Hyperspace》。 图片来源：TAY CHU YI, BT

但这栋房子不仅仅是展览的场地，它本身就是一件展品。

Dr Chng 表示：“举办这次展览的原因是，我想展示这栋房子——它是我自己的作品，以及它如何与我所有其他艺术部分相关联。由于房子刚刚售出，它可能很快就不会再保持现在的样子了。所以我想借此机会，向那些可能对我的作品和创作过程感兴趣的人展示，并让他们将其作为一个整体来理解。”

“作为一个整体”这个说法，对于理解这场展览和这个人本身都至关重要。Dr Chng 并不将他所涉猎的学科视为独立的隔间。医学、建筑、编程、金融和艺术都服务于同一个探究：结构是如何运作的——无论是解剖学、空间、技术还是社会结构。

以水为轴心

水墙之家是这种冲动最直接的体现。这栋住宅占地4239平方英尺，共有三层，并设有一个地下室和一个夹层。但它的空间布局与传统的有地住宅不同，并非简单地将私人房间堆叠在公共空间之上。

相反，整栋住宅被组织成一次剖面之旅：楼梯、桥梁、错层、玻璃栏杆、露台、采光井和开放式挑高空间——所有这些都围绕着一面三层高的清水混凝土墙展开。

雕塑作品《Autofluoromoleculux》探索了模块化、可扩展和可变的系统，使形态能够适应空间。 图片来源：TAY CHU YI, BT

正如其名，它的组织原则是水。

Dr Chng 说：“瀑布从前墙倾泻而下，通过水池贯穿整个房屋。”水流经门厅，汇入中央水池，然后穿过房屋，流入后面的倒影池。

在其他地方，玻璃采光井的设计也让水可以顺着其表面流下，尤其是在雨天。

水流通过一个水池从房屋的前上方流向后方。 图片来源：STUDIO CHNG

他说，在晴朗的日子里，效果可能会出人意料地富有戏剧性。“你可以看到水与光在穿行过程中相互作用产生的所有效果。因为这里有大量的玻璃，在一天中的某些时候——比如接近中午——你会在房子周围看到许多微小的光棱和彩虹。”

前方的格栅屏风增添了另一层视觉趣味。其栅条间距很小，从外部看时会产生 Dr Chng 所说的莫尔效应（Moire effect）——即两个重叠的网格产生的闪烁干涉图案。

他微笑着说：“房子里有许多艺术效果或视觉效果并不那么显而易见。但现在我提到了，也许你就可以留意一下。”

Dr Chng 的抽象画为原始的混凝土墙带来了色彩和流动感。 图片来源：TAY CHU YI, BT

作为建筑师的眼睛

这句话也可以用来形容这场艺术展。初看之下，《Intermission》似乎是一个充满大胆对比的展览：原始的混凝土容纳着霓虹色的亚克力雕塑，严峻的垂直建筑与球状物体形成对照。

但其背后有一种更深层次的连续性逻辑在起作用。

核心作品是《Moleculux》，这是一个由《Luminescent Bodies in Hyperspace》和《Autofluoromoleculux》两部分组成的装置。这些雕塑由预制的亚克力板、束线带和镀锌钢缆制成，其灵感源于分子几何学，将微观结构转化为建筑尺度。

雕塑作品《Autofluoromoleculux》与清水混凝土墙形成对比。 图片来源：STUDIO CHNG

在房子里，它们呈现为半透明的簇群——酸性黄绿色或发光的红色，既有细胞感又具合成感，仿佛某种外星生物进入了建筑并占据了其内部空间。

Dr Chng 将该系列描述为“可变、模块化、可扩展”，构思为一个可累加的系统，其部件能够在空间中生长和重构。如果说混凝土住宅的语言是平面、重量和永恒，那么《Moleculux》的语言就是细胞、膜和光。然而，两者都是建构的系统。

Dr Chng 指出，这些作品在黄昏时分会发生特别的变化，变化的光线条件改变了人们对它们的感知。他说：“在某一刻，你看到的是体积和形式；而在另一刻，你看到的是轮廓的骨架描绘。红色和绿色也运用了眼睛的颜色拮抗理论，产生了视觉效果。”

《Luminescent Bodies In Hyperspace》以其饱和的色彩为空间注入了活力。 图片来源：TAY CHU YI, BT

这是作为艺术家的眼科医生在发声。眼睛不仅仅是图像的被动接收者，而是一个生物、心理和文化的系统。他说：“作品中蕴含了许多光学原理。”

跨越学科

眼科或许是 Dr Chng 的职业，但它从未是他唯一的激情所在。他曾在耶鲁大学建筑学院修读研究生课程，这段经历塑造了他对水墙之家的设计。

他还参加了西方绘画的兼职课程，并且是东南亚最早尝试多频道视频装置的艺术家之一。

他2024年的视频装置作品《MarketForces; Contemporaneous Action In Technology》也在此次展览中展出，该作品将来自 Nasdaq 的实时金融数据转化为新加坡和中国金融市场的视觉呈现。

他表示，该作品将一篮子美国科技股与一篮子中国科技股进行比较，从而产生“对这两个大国之间技术竞争的实时、持续的评论”。Dr Chng 在一位内部合作者的帮助下，自己编写了大部分代码。

Dr Chng 对从医学、金融到艺术和建筑等多个领域的兴趣，常常解释了他艺术作品背后的灵感来源。 图片来源：TAY CHU YI, BT

他甚至接受过正规的金融培训，包括特许金融分析师课程，并在早年通过了期货和证券考试。他说道：“所有这些知识都应该被应用，而不只是储存在脑子里……人总是有能力去做些什么的。”

这句话或许是他不安于现状、跨学科探索精神的最清晰表述。对他而言，知识若不付诸行动，便是死的。

穿行于空间的艺术

这栋房子本身就带有这种思想的印记。它并非那种遵循新加坡有地住宅通常要求的房子——最大化的建筑面积、最大化的隐私、最大化的转售吸引力。Dr Chng 恰恰相反：他采用了退台式体量，保留了地块的坡度，创造了挑高空间和错层，并通过全景窗户让室内外视野通透。

这栋住宅独特的建筑结构，通过挑高空间和错层设计，精心编排了人们在其中的移动路径。 图片来源：TAY CHU YI, BT

他说：“这栋房子里做的很多事情都是反直觉的，因为我想创造一种特定的导航体验。”

其结果是一栋注重动感而非效率的房子。楼梯、桥梁、错层和相互交错的体块优雅地编排了访客的旅程，使得每一次上升、下降和穿行都感觉是经过深思熟虑的。

就连楼梯也呈现出埃舍尔式的特质，创造出 Dr Chng 所描述的“仿佛置身于一段循环往复、永无止境的旅程”的感觉。玻璃桌子和家具的选择也呼应了建筑本身，使它们“看起来好像与房子融为一体”。

精心挑选的玻璃家具与粗野主义结构相得益彰。 图片来源：STUDIO CHNG

但如果有人觉得建筑过于严峻，总有艺术品可以缓和其严谨和几何感。抽象画为混凝土墙带来了流动性和色彩，而一个为展览临时放置在前草坪上的充气榴莲雕塑，则注入了意想不到的幽默感。

总而言之，这栋房子将 Dr Chng 持久不衰的各种迷恋——医学与光学、艺术与建筑、技术与系统——汇聚成一个单一的空间宣言。它不仅仅是一个家，更是一位毕生在不同学科间穿梭的创造者的缩影。

《Intermission》展览在 17 Namly Place 举行，展期从即日起至6月30日，开放时间为周一至周六上午10点至下午6点。展览免费入场。