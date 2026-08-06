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这家建筑与工程咨询公司的发展历程反映了新加坡的变迁

该公司在《RSP 70：我们构筑的故事》一书中，追溯了其从一家本土事务所发展成为综合性全球建筑与工程咨询公司的历程。 照片：RSP

[新加坡] 建筑的作用远不止于打造令人惊叹的设计或创造实用空间。它关乎“场所营造”，即在人与地方之间建立特色和联系；也关乎“方案解决”，即将具有复杂工程要求的设计转化为现实。

对居民而言，建筑带来了熟悉感和归属感；对游客而言，它则展示了一个国家独特的历史风情和生活方式。

在新加坡过去六十多年的转型历程中，建筑扮演了举足轻重的角色——随着国家从第三世界迈向第一世界，其建筑与环境产业群也在不断变迁。即使在今年8月9日迎来建国61周年之际，建筑仍在继续塑造着这个国家。

如今，这里的机场不仅仅是一个过境节点，更是一个休闲聚会的场所和享誉全球的目的地。学校也不再仅仅是建筑群，而是培养创造力和鼓励互动的环境。就连一座桥梁也化身为一种艺术表现形式，吸引着人们驻足。而一座37年前建成的室内体育馆，至今仍持续举办大型、备受瞩目的活动。

这些项目均出自本土公司雅思柏建筑设计事务所 (RSP Architects Planners & Engineers) 之手，而它的历史也与新加坡的发展轨迹并行。

该公司成立于1956年，其项目组合涵盖住宅、市政、商业和工业等领域，总数超过2500个，此外还包括多项总体规划。目前，公司在六个国家设有12个办事处，拥有约1000名建筑师、工程师、规划师和技术专家。

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这本书分为三个部分。 照片：RSP

这家今年迎来70周年的公司，在一本分为三部分的新书《RSP 70：我们构筑的故事》中，追溯了其从一家本土事务所发展成为综合性全球建筑与工程咨询公司的历程。

第一章“未来的标准”聚焦于其参与的标志性项目，包括新加坡室内体育馆、星耀樟宜机场、达士岭、万态飞禽公园和亨德森波浪桥。

第二章“为人文而设计”探讨了公司在公寓生活和中央商业区 (CBD) 转型中所扮演的角色；而“为永续而建”一章则重点介绍了公司在全面、可持续设计方面的方针。

书中最引人入胜的部分，是那些紧随新加坡发展轨迹和不断变化的优先事项的项目、设计诞生背后的决策过程，以及工程与施工中面临的技术挑战。

例如，雅思柏于1972年建造了位于炮台路9号的海峡商行大厦（Straits Trading Building），这座22层高的建筑在当时是“金鞋”黄金地段最高的建筑之一。在此两年前，这片位于市中心、占地77公顷、形似鞋子的土地被规划为新加坡未来的金融、银行和商业中心，允许业主收回其房产进行开发。

之后，雅思柏继续在中央商业区开发了更多办公楼，包括1977年的 Clifford Centre（目前正在重建）、1997年的共和大厦（Republic Plaza）、2000年的资金大厦（Capital Tower）和2021年的 CapitaSpring。

在住宅领域，公寓的设计随着时间的推移不断演变。雅思柏先后建造了拥有68个单位的 Cavanaugh Court（1971年）、489个单位的金文泰园（Clementi Park，1985年）和1093个单位的 Bayshore Park（1986年）。2017年，公司在榜鹅（Punggol）建造了 Watertown 和水滨坊（Waterway Point），该地区被构想为“21世纪的濒水市镇”。

CapitaSpring 项目。 照片：RSP

随着时间的推移，可持续发展和气候变化成为焦点，建筑设计也随之演进。与 OMA 合作的翠城新景 (The Interlace) 公寓项目（2013年），将其1040个单位分布在31个六层高的建筑块中，以六边形格局堆叠，期间点缀着景观庭院、广阔花园和空中露台，旨在最大限度地利用阳光、空气和保护隐私，同时减少交通流量。

在办公楼领域，CapitaGreen（2014年）项目屋顶上的风斗将新鲜空气吸入大楼的空调系统，使其能耗降低了35%。该建筑的双层玻璃外墙点缀着绿植和空中露台。该项目是与 Toyo Ito & Associates 通过合伙业务完成的。

这本书也探讨了建筑设计中解决问题的方面。 照片：RSP

此外，建筑设计还有一些不那么光鲜、旨在解决问题的方面。一个例子是由 Safdie Architects 设计的星耀樟宜机场，其环状玻璃屋顶的建造尤其艰巨。由于其偏心布局，网格壳的几何结构意味着大约9000块三角形玻璃面板中的每一块都必须经过单独计算和定制。

与此同时，与 IJP Corporation 联合设计的长达274米的亨德森波浪人行天桥，其三维折叠形态最初是通过数学公式生成，然后通过一系列建筑实体模型进行完善。在施工期间，本地工匠必须手工切割桥面的木板条。

该书还介绍了雅思柏的一些海外项目，包括位于阿布扎比、令人惊叹的 BAPS 印度教寺庙群，以及迪拜的 Karl Lagerfeld 豪华别墅和沙特阿拉伯迪里耶的 Armani 酒店及住宅。

书中只缺了一个我们很想看到的重要项目——柔佛皇室即将在柔佛州迪沙鲁（Desaru）兴建的、占地27公顷、耗资2亿美元的私人滨水住宅。

《RSP 70：我们构筑的故事》可在以下网址阅读：https://rsp.design/rsp70