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Gilbert Tan 还出版了一本书，收录了他最珍稀的藏品，其历史可追溯至公元7年。

Gilbert Tan 表示，在中国钱币学领域，只要一个人没有任何别有用心的动机，人们都“很乐意指教和帮助”。 照片：TAY CHU YI，商业时报

【新加坡】Gilbert Tan 从小就喜欢看中国古装剧。他尤其着迷于武林高手去酒馆饮酒作乐的场景。

“他们总会把几枚铜钱拍在桌子上，这个场景给我留下了深刻的印象，” Tan 回忆道。他也因此对收集真正的古钱币产生了好奇。

当他成年后开始搜寻这些中国古钱币时，这份兴趣变成了一种持久的热情。作为一个新手，他也犯过不少错误，包括买到假币。

但他很快找到了一位导师，这位导师既是钱币商，也是新加坡钱币学会 (Singapore Numismatic Association) 的成员。他曾告诉 Tan，最稀有的钱币非常昂贵，只有当时的顶级中国古钱币收藏家——日本人——才能拥有。

Tan 对此感到非常不服气，并发誓要将日本人从顶尖位置上拉下来。那是在1991年。

他继而全心全意地投入学习，了解所有关于钱币的知识，并竭尽全力进行收藏。当他在本地的可能性用尽后，他便前往香港、澳门、台湾、日本和中国大陆。

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在此过程中，通过与经销商和其他收藏家进行广泛的交流和交易，他积累了丰富的知识和实践经验。

他还勤奋地进行研究，查阅钱币目录和历史文献，并学会了如何辨别真伪钱币。八年之内，他已成为中国钱币学专家。

“我经手并购买了大量钱币，拜访了世界各地的许多收藏家和经销商，” 他说。“只要你没有别有用心的动机，比如试图偷窃或欺骗，人们都很乐意指教和帮助。”

1999年，Tan 甚至以访问学者的身份在英国剑桥的菲茨威廉博物馆 (The Fitzwilliam Museum) 待了两个月。根据该项目，钱币学家主要在博物馆的钱币室工作，那里拥有世界闻名的藏品和图书馆。

Tan 还前往英国其他地区和欧洲各地参观藏品。在那里，他帮助鉴定和整理他们的钱币，并挑出赝品。

“不同朝代的书法风格各不相同，所以它们就像是钱币上的签名，” Tan 说。“有些文字是由皇帝亲笔书写的，尤其是宋朝皇帝的书法非常精美。人们收藏它们是为了它们的美感，而不仅仅是为了钱。”

Tan 收藏的钱币数量约为9000枚。 照片：TAY CHU YI，商业时报

几十年来，拥有会计学位的 Tan 在帮助管理家族房地产租赁业务的同时，持续扩充他的收藏。他专注于收藏从公元7年到清朝末年的中国古代方孔钱。

方孔钱是一种特殊的低面额圆形钱币，主要为铜质，中间有一个方孔。这与布币、刀币、贝币以及金银锭不同，后者在公元7年后就停止生产了。

如今，Tan 拥有这一时期全球最稀有的300种钱币中的270种，他的收藏品总数约9000枚，他估计目前价值高达1.2亿新元。

“新加坡是一个小红点，只占全球华人中很小的一部分，但在收藏公元7年后的中国钱币方面，还没有人能超越我，” 他自豪地说。

Tan 出版了一本书，详细介绍了他收藏中最稀有的珍品。 照片：TAY CHU YI，商业时报

今年，在他60岁之际，Tan 在中国出版了一本厚达301页的鸿篇巨著，详细介绍了他珍贵收藏中最稀有的钱币。如今，大多数收藏家都在中国。

“许多收藏家在人生的重要里程碑时刻会以自己的名义出书，” 他在谈到这本书时说。这本书是献给他妻子的，书名大致可以翻译为《新加坡 Gilbert Tan 藏中国历代珍泉精选》。

该书印制了1000册，每册定价815元人民币（合121美元），现已几乎售罄。

Tan 的书是一本摄影图录，收录了他收藏中的精品。 照片：TAY CHU YI，商业时报

这本摄影图录中的钱币按年代顺序排列，涵盖了从先秦时期到唐、宋、元、明、晚清乃至中华民国初期的精品。

Tan 藏品中的核心是一枚重达650克的巴掌大小铜钱（左起第一枚）。这是他收藏中最贵重的一枚钱币，估价高达1000万新元。 照片：TAY CHU YI，商业时报

其核心藏品是一枚重达650克的巴掌大小铜钱。这也是他收藏中最贵重的一枚钱币，估价高达1000万新元。

为了达到收藏界的顶峰并记录下自己的成就，Tan 花费了整个成年时光。如今，他准备将自己的藏品出手。

“我最大的满足感在于我完成了自己设定的目标，所以我准备退休并出售我的藏品，” 他说，并补充道他的两个孩子对收藏不感兴趣。

“如果我把藏品留着，等他们以后再卖，他们可能无法实现这些钱币的真正价值。那样我会在坟墓里不得安宁的。”