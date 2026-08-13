新加坡梦正在褪色？陈哲艺的电影《我们都是陌生人》似乎是这么认为的

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自《钱不够用》以来，本土电影反复探讨金钱与生存的主题

陈哲艺的电影《我们都是陌生人》探讨了当代新加坡的阶级、抱负与归属感。 图片来源：GIRAFFE PICTURES

【新加坡】几乎从新加坡现代电影产业诞生之初，本土电影人就一直在为“新加坡梦”而担忧。

20世纪90年代末，在沉寂数十年后，新加坡电影产业重获新生。开启其商业复兴的，正是Jack Neo的卖座大片《钱不够用》（1998年）。这部电影的片名，将整个国家的焦虑症浓缩成了三个字。

影片中的普通新加坡人为追求高品质生活而奔波，却一次又一次地发现，这种生活对大多数人来说依然遥不可及。

在随后的几十年里，本土电影制作人不断回归到同一个根本性问题上。

Colin Goh 和 Woo Yen Yen 的《新加坡梦》（2006年）探讨了中产阶级对公寓、汽车和其他成功标志的渴望。

Wee Li Lin 的《逛街物语》（2007年）揭示了炫耀性消费欢愉之下的孤独感。

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Anthony Chen的《爸妈不在家》（2013年）、Ken Kwek 的《倒霉第一》（2014年）以及 Yeo Siew Hua 的《幻土》（2018年），则将目光进一步投向经济阶梯下层的外籍劳工。

在《钱不够用》上映近三十年后，Chen 凭借其最新电影《我们都是陌生人》再度探讨“新加坡梦”这一问题。

不同的是，如今的梦想本身已经发生了变化。

从左至右：《我们都是陌生人》主演 Regene Lim、Andi Lim、Yeo Yann Yann 及 Koh Jia Ler。 图片来源：GIRAFFE PICTURES

一个已然改变的新加坡

在《钱不够用》中，角色们在一个仍然相信向上流动大有可能的国家里奋力拼搏。

然而，在《我们都是陌生人》中，年轻一代的角色成长在一个远比过去富裕的新加坡。这个国家在全球电影中的形象，被《摘金奇缘》（2018年）中描绘的奢华财富不切实际地定义了。

在今日的新加坡，高品质生活比以往任何时候都更加引人注目，但对许多人而言依然遥不可及。

影片的中心人物是 Junyang（Koh Jia Ler 饰），一个与丧偶父亲 Boon Kiat（Andi Lim 饰）同住的年轻人。他的父亲是一名在咖啡店长时间工作的小贩。

Junyang 不想过父亲那样的生活。和许多新加坡年轻人一样，他希望更快、更进一步地赚钱，购买私人产业，并建立一个比父辈更舒适的生活。

于是，他努力打拼。他成为一名房产经纪，给自己改名为 Steve，并学习如何向经济地位远高于自己的人推销豪华公寓。

Koh Jia Ler（右）饰演 Junyang，一个新婚的新加坡年轻人，正在寻找一条通往成功的捷径。 图片来源：GIRAFFE PICTURES

后来，其他的计划和机会也向他招手。每一个都为他提供了通往他认为自己应有生活的一条可能捷径。

《我们都是陌生人》的有趣之处在于，编剧兼导演 Chen 并未嘲笑这种欲望，也没有将 Junyang 塑造成一个关于年轻人一时冲动的简单警示故事。

他明白，在新加坡，渴望高品质生活对许多人而言已成为一种与生俱来的本能。

一个更微小的抱负

相反，Chen 塑造了 Bee Hwa（Yeo Yann Yann 饰）这一角色作为陪衬。她是在 Junyang 父亲所在的咖啡店工作的一位马来西亚“啤酒嫂”。她年纪较大，是名移民，与 Junyang 不同，她对重塑自我没有太大兴趣。

她的追求很朴素：她渴望陪伴和一个可以称之为家的地方。作为一名生活在新加坡的马来西亚人，即便是这些简单的愿望也并非唾手可得。

Junyang 出生于新加坡的成功故事中，他无法停止向上仰望。而从外部而来的 Bee Hwa，则仅仅是在寻找一个归属之地。

Yeo Yann Yann 扮演一位马来西亚“啤酒嫂”，她朴素的愿望与 Junyang 的雄心壮志形成对比。 图片来源：GIRAFFE PICTURES

Yeo Yann Yann 以极其真诚且毫不自怜的方式演绎了她的角色。这种全情投入、入木三分的表演已成为她的特色，她也逐渐成为影片的情感支柱。

围绕着 Yeo 和 Koh，Chen 构建了一幅罕见的关于新加坡工薪阶层的写照，这与向游客和投资者所展示的光鲜城市形象相去甚远。

他镜头下的新加坡，是由小贩摊位、拥挤的组屋、不稳定的工作以及时刻盘算着收支的人们所构成的。

片长157分钟的《我们都是陌生人》，相比于其“成长三部曲”的前两部作品《爸妈不在家》和《热带雨》（2019年），结构更松散，情节也更戏剧化。片中累积的家庭危机有时会让人感觉略显拖沓。

但其庞大的叙事篇幅也赋予了影片普通生活的质感：杂乱、重复，并且拒绝给出一个完美的结局。

Chen 的观点并非是说抱负本身是愚蠢的。相反，他指出的是，那种“努力工作必将带来向上流动”的旧有承诺，正开始显得愈发脆弱。

结合当下的新闻——裁员人数上升、建屋发展局（Housing & Development Board）组屋出现百万元交易、私人住宅价格持续攀升、以及令人咋舌的汽车价格——影片所反映的焦虑症并非空穴来风。

《我们都是陌生人》将于8月20日在新加坡影院上映。