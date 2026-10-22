COLLECTING

拥有170年历史的英国经销商 Stanley Gibbons 携现场拍卖会回归，助力这项爱好焕发生机。

【新加坡】许多婴儿潮一代和X世代的人都记得小时候收集邮票的情景——剪下信件的一角，浸在水里将邮票与信封分离，然后晾干，再小心翼翼地将它们放入集邮册中。

对于老一辈人来说，那些日子已成为遥远的记忆；而对于如今精通数字技术的孩子们而言，这无疑是一项古雅而陌生的活动。

然而，这并未阻止拥有170年历史的 Stanley Gibbons 重返新加坡。该公司不仅设立了办事处，还将于10月29日举办其首场集邮现场拍卖会——“乌节路马来亚印花税票藏品”（The Orchard Road Collection of Malaya Revenues）拍卖会。

马来亚联邦约1941年在娱乐税票上加盖的印花税票。 图片来源：STANLEY GIBBONS

这家英国珍稀邮票经销商和集邮出版商曾于80年代中期和2013年在新加坡开展业务。作为全球历史最悠久的邮票企业，该公司还计划从2027年1月起，在本地与收藏家们直接进行社区参与。

其首席执行官 Iain Murphy 表示，新加坡拥有健全的监管框架以及蓬勃发展的奢侈品和另类资产生态系统，现在是在此设立区域前哨站的绝佳时机。

日占时期雪兰莪州马来亚联邦1942-5年印花税票，盖有雪兰莪州“印章”（全新）。 图片来源：STANLEY GIBBONS

他表示：“我们一直在亚洲拥有非常牢固的关系，而新加坡是一个绝佳的地方，让我们能够巩固这些关系，并向更现代的收藏类别拓展业务。”他指出，马来西亚、中国和印度的邮票都备受追捧。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

“在这里设立常驻机构，帮助收藏家买卖藏品，是合乎情理的。”

1870年海峡殖民地司法邮票第二版，展示了三枚已使用邮票的条带。 图片来源：STANLEY GIBBONS

他还引用了 Coherent Market Insights 发布的《2026年集邮市场专项研究》，该研究显示，亚太地区预计将成为增长最快的市场。

该研究估计，到2026年，全球邮票市场——包括邮票、集邮册、储存用品、拍卖/经销商服务、出版物、活动和会员资格——的价值将达到39.9亿美元，其中亚太地区将占20.3%的份额。

一种模拟爱好

邮票将一个国家的社会政治发展与艺术融为一体，是了解一个国家丰富历史的窗口，每一枚小小的邮票背后都蕴含着丰富的信息。

集邮可以培养耐心，而集邮学（philately）——对邮票、邮戳、邮政信笺和邮政历史的研究与鉴赏——也能培养年轻人的自主学习能力。

新加坡集邮协会活动参与者。 图片来源：SINGAPORE STAMP CLUB

新加坡集邮协会 (Singapore Stamp Club, SSC) 的名誉秘书 Victor Lau 表示，集邮这项爱好分为许多层次。SSC 成立于1940年，是本地最活跃、历史最悠久的集邮协会，每月聚会两次，拥有超过100名会员，年龄从20多岁到80多岁不等。

他说：“大多数人将集邮与把邮票放进集邮册联系在一起，这只是初学者级别的爱好。”从那里开始，人们可以逐步晋升到高级水平，在展览中展示个人收藏，并由国际评审团打分。

在SG60邮票展览上，集邮者向参观者介绍展品。 图片来源：SINGAPORE STAMP CLUB

虽然许多人满足于基础收藏，但加入一个协会将为他们提供更多元化的集邮视角。

Lau 说：“与其他收藏家交流会让你大开眼界，接触到集邮的其他方面，例如从集邮的角度了解历史和可以研究的事物，比如自然等等。”

和许多同龄人一样，现年59岁的他从70、80年代上学时就开始集邮，那时有很多集邮协会。

他转而收藏实寄封（covers）——即贴有邮票、盖有邮戳和邮政服务标记的信封或明信片——以追踪新加坡战后邮政服务的历史。

过去，每当有政府宣传活动时，口号邮戳都很常见。这枚邮戳宣传的是1970年代的大奖赛，比一级方程式赛车的到来早了几十年。 图片来源：VICTOR LAU

例如，他拥有70年代的实寄封，上面盖有以下口号邮戳：在一级方程式赛车时代到来之前的“切勿错过新加坡大奖赛”，以及在国家经历高通胀时期的“多吃冷冻鱼”。

如今，他估计自己“不算多”的实寄封收藏价值可能在5万至10万新元之间。

由于1970年代的高通胀，政府鼓励人们食用更便宜的冷冻鱼而非鲜鱼，因此出现了如图中信封所示的口号邮戳：“多吃冷冻鱼”。 图片来源：VICTOR LAU

对于女演员 Kimberly Chia 来说，她的邮票收藏是代代相传的，由她的母亲和外祖母传下来。其中包括1980年代至1990年代的邮票，以及一张特别有意义的、于1995年——她出生的那一年——为配合在此地举行的首届世界邮票展览而发行的邮票。

她说：“在一个我们生活大部分都数字化的世界里，我觉得拥有一件可以触摸的实物很有价值。有时候，一件物品最大的价值不在于它的稀有度或价格，而在于它承载的记忆和连接的世代。”

随着“慢邮”（snail mail）俱乐部的兴起——这是对数字疲劳的一种模拟反应——以及像 PostCrossing 这样的网站出现，人们对邮票重新产生了兴趣。PostCrossing 连接了那些希望“从世界各地的陌生人”那里发送和接收明信片的人。

PostCrossing 由一位热爱接收“真实邮件”的葡萄牙软件工程师于2005年创立，目前拥有来自208个国家的超过80万名会员，已交换了近8900万张明信片。

与此同时，新加坡邮政 (Singapore Post, SingPost) 也推出了多项举措，以保护邮政历史、吸引年轻人并重燃公众对集邮的兴趣。

今年早些时候，它启动了“青少年集邮学校计划”（Young Philatelists School Programme），通过集邮重新激发学生对历史、地理和文化的好奇心；该计划在康林小学作为课外活动进行了试点。

“今昔对比”光栅双联邮票套装。当邮票倾斜时，现代的浮尔顿酒店和当代邮政工作人员分别变成了1928年的邮政总局原貌和上世纪中叶的邮差。 图片来源：ST

为纪念10月9日的世界邮政日，新加坡邮政与《海峡时报》合作推出了新加坡首套具有光栅效果的邮票收藏。

同日，它还推出了该国首个全面的国家集邮网站，展示了自1966年独立以来发行的500多套国家邮票。

新加坡2008年发行的面值5新元的“娘惹钱包”形邮票是世界上第一枚珠绣邮票。图中展示的是一枚独特的错体票，邮票设计的珠绣部分被倒置。 图片来源：SINGAPORE STAMP CLUB

除此之外，它还完成了 SingPost@MyBlock 服务的全岛推广——这项服务通过允许居民使用现有信箱组中的“退信”（Return Mail）投递口作为寄信箱，将邮政便利直接带到家门口。

集邮兴趣日渐衰退

然而，鉴于世界正不可阻挡地迈向数字化，推广集邮是一项艰巨的任务。

81岁的 Tan Chun Lim 是 CS Philatelic Agency 的所有者和经营者，他表示，集邮和邮票交易的繁荣时期是在80和90年代。

他回忆道：“当时每个人都来集邮和购买首日封。”他补充说，在那些狂热的日子里，甚至还有邮票投机活动。

但随着电子邮件的出现和传统邮件的减少，集邮者的数量自然下降了。集邮曾是“爱好的王者，王者的爱好”（king of hobbies and hobby of kings）——因为普通大众和英国君主都收藏邮票——而如今它更像是一种小众爱好。

2017年拍摄的照片中，Tan 在他的店铺 CS Philatelic Agency。 图片来源：CMG

“如今的年轻人甚至不知道什么是邮票，因为他们从未寄过或收到过一封信，”Tan 说，他指着人们在清理父母房屋时带给他的一堆堆集邮册。他在 Peninsula Shopping Complex 的店铺里堆满了邮票和集邮册，很可能是新加坡最后一家只经营邮票的店铺。

对于这位精明的经销商来说，他支付过的最高金额是4万新元，用于购买一套“像样的藏品”，其中包括“合适的品项”的完整套装——这意味着他今天能够出售的材料。

SSC 的 Lau 表示，现实情况是，在世界范围内，集邮是一种银发族的爱好。

“许多人认为这是一种孤独的爱好，他们只是在自己的小世界里收藏，不与他人互动。这对他们是不利的，因为这样他们就永远无法接触到其他的收藏方式或拓宽视野，最终会失去兴趣。”

是时候实现多元化了

即使是拥有悠久历史——并自1914年起持有英国皇家认证——的 Stanley Gibbons 也经历过起伏。2023年，它曾面临破产，后被其所有者 Phoenix Asset Management Partners 回购。

因此，该企业已向其他类别多元化发展也就不足为奇了。

从一家邮票经销商和集邮出版商，自2013年收购硬币经销商 Baldwin’s 以来，它还设立了钱币学和军事收藏品部门。此外，它还通过在2025年推出漫画部门和前一年成立交换卡牌游戏（trading card games, TCG）部门，进入了当代收藏领域。

Stanley Gibbons 近期的著名交易包括：四月份以83.2万英镑（110万美元）的价格标志性地拍卖售出一张 Pikachu Illustrator 卡牌；三月份以14,760英镑的价格售出一本复古漫画书《Amazing Spider-Man #1》（1963年）；以及2025年以84,000英镑的价格拍卖了一枚有2000年历史的铁器时代 Caratacus 硬币。

该公司将于10月30日在新加坡举办其首场TCG现场拍卖会“Pokemon of Lion City”。

《太阳与月亮—究极之日》宝可梦卡牌套装将于10月30日进行拍卖。 图片来源：STANLEY GIBBONS

同样，集邮者也开始涉足当代收藏类别。在 Stanley Gibbons 最近的一次伦敦拍卖会中，其中一笔最高交易来自新加坡的一位高价值买家，他成功竞得了一张交换卡牌和一张邮票。

吸引新一代的兴趣也在 Chia 的计划之中，她正考虑为她四岁的儿子开始收藏宝可梦卡牌。

TCG 收藏家 Seth Lim 表示，但与许多其他收藏品一样，TCG 领域投机盛行，想要入行的人应该坚持购买经过评级的卡牌，以避免被骗。

Lau 补充说，归根结底，关键在于爱好者——而非投资者——如何对待他们的收藏。“与大多数爱好一样，你不应该期望从中赚钱。”

有关 Stanley Gibbons 在此地首场拍卖会的详情，请访问 https://sgbaldwins.com/auctions/upcoming-auctions