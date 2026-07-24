Alessandro Sartori：为生活而设计，而非为时尚

STYLE

Zegna艺术总监在马里布举办的2027年春夏时装秀上，捕捉并呈现了轻松惬意的度假生活风尚。

Alessandro Sartori喜欢观察男性。

他理应如此，毕竟为男性设计服装是他的职业。但作为意大利男装品牌Zegna的艺术总监，他的探究远不止于此。他想了解他们的生活方式、度假地点、下榻的酒店以及对他们而言重要的一切。

毕竟，正是在这些观察与对话中，新系列的种子才得以播下。因为对Sartori而言，时尚并非追随潮流，而是反映一种生活方式。

这一理念在今年六月得到了淋漓尽致的体现。当时，Sartori在洛杉矶发布了他的2027年春夏系列，将标志性的马里布码头变成了一个充满阳光的意大利海滨度假胜地。

Sartori的2027年春夏系列体现了“La Villeggiatura”精神——即离开城市享受夏日静修的意大利传统。 图片来源：ZEGNA

这场时装秀将洛杉矶的马里布码头变成了一个充满阳光的意大利海滨度假胜地。 图片来源：ZEGNA

Rami Malek和Mahershala Ali等名人与品牌挚友们一同安坐于橙色条纹阳伞下，这条引人注目的秀道俯瞰着太平洋。模特们身着流畅剪裁的服装缓缓走过，他们那地中海色调的轻松廓形，生动诠释了“La Villeggiatura”——即离开城市享受夏日静修的意大利传统。

Rami Malek。 图片来源：ZEGNA

Mahershala Ali。 图片来源：ZEGNA

这个词大致可译为“在别墅中逗留”，其灵感源自Zegna家族在20世纪70年代每年从自己家中搬到度假别墅的传统。但Sartori在一系列泡泡纱西装、狩猎夹克和嵌花飞行员夹克中所捕捉到的，是它们所唤起的“生活服务产业群”理念：旅行、慢节奏和轻松着装。

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时尚追随生活

秀后两天，当我们在传奇的Chateau Marmont酒店的别墅中与Sartori见面时，他看起来明显放松了许多。花园里仍然摆放着一排排的衣架，那是过去一周紧张的试衣和排练留下的痕迹。

该系列主打地中海色调和轻松的廓形。 图片来源：ZEGNA

但Sartori正兴致勃勃地回忆着他在秀后派对上与人群交流的时光，其中许多是为此次活动专程飞来的贵宾客户。

“晚宴前的两个小时我都在和他们交谈，我非常享受这个过程，因为它让我对他们的生活方式有了很多了解，”他说。

位于Chateau Marmont的Zegna别墅，令人信服地复刻了Zegna家族1970年代的度假屋。 图片来源：ZEGNA

通过这些互动及其永不满足的好奇心，Sartori理解了他所服务客户的心理，并在此过程中，将这个拥有116年历史的时尚品牌打造成为当今奢侈品界最具韧性的品牌之一。

以至于他并不觉得与其他时尚品牌存在竞争。“我们是在与他们的其他爱好竞争。比如像Rosewood或Aman这样的酒店，他们乘坐的航空公司，某些汽车品牌或制表商。”

报摊上摆满了Zegna内部复古杂志《Top》的过刊。 图片来源：ZEGNA

该品牌之所以能赢得客户的忠诚，也得益于Sartori对永恒美学的关注——“当然，还有耐用性”，他补充道。“我们有一个模块化系统。即使你是在2020年买的东西，你也知道今天买的单品能与你已有的服饰搭配。这就是我们的产品备受推崇的原因——因为它不会过时。”

对忠实粉丝的‘宠爱’也必不可少。宾客们还受邀在Chateau Marmont的Zegna别墅体验意式夏日生活——这里令人信服地复刻了Zegna家族1970年代的度假屋。

《Top》杂志刊登了该品牌20世纪70年代的时尚大片。 图片来源：ZEGNA

这里有园丁打理庭院，有调酒师在客厅调配鸡尾酒，宾客们得以一窥Zegna家族的度假方式。他们可以坐在泳池边，或漫步于陈设典雅复古的房间，欣赏Zegna的独家系列，甚至可以当场购买。

泳池旁的报摊上摆满了品牌内部复古杂志《Top》的过刊，其中刊登了20世纪70年代的时尚大片。当被问及这些是否为系列带来了灵感时，Sartori笑着说：“是的，是的，我只是去掉了领带。”

Sartori以“领带终结者”的称号而闻名。 图片来源：ZEGNA

从奢侈品裁缝到生活服务产业群品牌

这个玩笑指的是他“领带终结者”的称号。他笑着回忆起2021年新冠疫情最严重的时候，“从我们的门店里移除了260面领带墙”，当时居家办公政策导致对非正式工装的需求增长。

事实证明，这是一个关键转折点，Sartori领导Zegna从奢侈西装制造商转型为高端生活服务产业群品牌。“新冠疫情带来了非常负面的影响，但同时它也是积极的，因为它迫使我们做出改变。”

他说，品牌需要一次彻底的重塑以适应时代。“我们需要以一种全新的方式，再现我们过去所拥有的那种美感。

Sartori领导Zegna从奢侈西装制造商转型为高端生活服务产业群品牌。 图片来源：ZEGNA

“所以我们仍在做剪裁，仍在使用最好的面料，但我们创造了这种新的廓形，以取代旧式的衬衫和领带。我们仍然销售经典西装，但主要集中在定制业务上。”

更重要的是，Zegna必须坚定自己的方向。“在时尚界，你不能摇摆不定。你不能什么都做。因为如果你什么都做，最终将一无所成，不被认可。”

正因如此，时至今日，Sartori仍然克制自己不为女性设计服装，他认为女性从男士衣橱中借衣穿搭是更时髦的选择。“我们在男装领域还有很多事要做。”

Sartori认为，对女性而言，从她们的男伴的Zegna衣橱中借衣穿搭是更时髦的选择。 图片来源：ZEGNA

与Zegna的不解之缘

Sartori或许命中注定要加入Zegna。他出生在Trivero小镇，毗邻Zegna羊毛工厂，地处Oasi Zegna自然保护区的边缘。

这位纺织工程和时装专业的毕业生于1989年受聘，但在2011年离开，加入了巴黎的皮具品牌Berluti。他于2016年重新回归担任艺术总监，今年是他任职的第十年。

Sartori于2011年离开Zegna，但他知道自己会回来。 图片来源：ZEGNA

“对我来说，离开是重要的，”Sartori谈及他2011年的决定时说。“这就像你觉得需要出国生活五到十年，因为你需要呼吸新鲜空气。我当时就是这种感觉。”向他的老板Gildo透露这个消息并不容易，但他理解这个决定。

此外，“我需要从外部审视Zegna，并了解不同的工作方法。法国人擅长营销和零售，而意大利人更精于产品和工艺。我认为正确的模式是两者的结合。”

他知道自己会回来，因为“我想念这里的工艺和文化，也想念我所拥有的‘厨房’”，他补充道——得益于Zegna的垂直一体化供应链，他将自己比作一位能接触到所有顶级食材的厨师。

Sartori最新系列的面料都是根据他的要求全新制作的。 图片来源：ZEGNA

例如，他最新系列的面料都是根据他的要求全新制作的。

这位摄影和古董车爱好者说，奢侈品“只要保持真诚”，就会有未来。 “一些品牌之所以表现不佳，是因为它们的定价与我们相近，却没有我们的品质、理念或面料。”

他补充道：“这与金钱无关。他们买得少，但买得精。当他们购买时，他们需要知道这件东西在五年后依然适用。”

了解他们的需求也至关重要。“他们当然想要新意和新鲜感。但他们也不想看起来像别人——他们想成为最好的自己。”