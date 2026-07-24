Alessandro Sartori：为生活而设计，而非为时尚
Zegna艺术总监在马里布举办的2027年春夏时装秀上，捕捉并呈现了轻松惬意的度假生活风尚。
- 今年是Alessandro Sartori担任Zegna艺术总监的第十年。 图片来源：ZEGNA
本文由AI辅助翻译
Alessandro Sartori喜欢观察男性。
他理应如此，毕竟为男性设计服装是他的职业。但作为意大利男装品牌Zegna的艺术总监，他的探究远不止于此。他想了解他们的生活方式、度假地点、下榻的酒店以及对他们而言重要的一切。
毕竟，正是在这些观察与对话中，新系列的种子才得以播下。因为对Sartori而言，时尚并非追随潮流，而是反映一种生活方式。
这一理念在今年六月得到了淋漓尽致的体现。当时，Sartori在洛杉矶发布了他的2027年春夏系列，将标志性的马里布码头变成了一个充满阳光的意大利海滨度假胜地。
Rami Malek和Mahershala Ali等名人与品牌挚友们一同安坐于橙色条纹阳伞下，这条引人注目的秀道俯瞰着太平洋。模特们身着流畅剪裁的服装缓缓走过，他们那地中海色调的轻松廓形，生动诠释了“La Villeggiatura”——即离开城市享受夏日静修的意大利传统。
这个词大致可译为“在别墅中逗留”，其灵感源自Zegna家族在20世纪70年代每年从自己家中搬到度假别墅的传统。但Sartori在一系列泡泡纱西装、狩猎夹克和嵌花飞行员夹克中所捕捉到的，是它们所唤起的“生活服务产业群”理念：旅行、慢节奏和轻松着装。
时尚追随生活
秀后两天，当我们在传奇的Chateau Marmont酒店的别墅中与Sartori见面时，他看起来明显放松了许多。花园里仍然摆放着一排排的衣架，那是过去一周紧张的试衣和排练留下的痕迹。
但Sartori正兴致勃勃地回忆着他在秀后派对上与人群交流的时光，其中许多是为此次活动专程飞来的贵宾客户。
“晚宴前的两个小时我都在和他们交谈，我非常享受这个过程，因为它让我对他们的生活方式有了很多了解，”他说。
通过这些互动及其永不满足的好奇心，Sartori理解了他所服务客户的心理，并在此过程中，将这个拥有116年历史的时尚品牌打造成为当今奢侈品界最具韧性的品牌之一。
以至于他并不觉得与其他时尚品牌存在竞争。“我们是在与他们的其他爱好竞争。比如像Rosewood或Aman这样的酒店，他们乘坐的航空公司，某些汽车品牌或制表商。”
该品牌之所以能赢得客户的忠诚，也得益于Sartori对永恒美学的关注——“当然，还有耐用性”，他补充道。“我们有一个模块化系统。即使你是在2020年买的东西，你也知道今天买的单品能与你已有的服饰搭配。这就是我们的产品备受推崇的原因——因为它不会过时。”
对忠实粉丝的‘宠爱’也必不可少。宾客们还受邀在Chateau Marmont的Zegna别墅体验意式夏日生活——这里令人信服地复刻了Zegna家族1970年代的度假屋。
这里有园丁打理庭院，有调酒师在客厅调配鸡尾酒，宾客们得以一窥Zegna家族的度假方式。他们可以坐在泳池边，或漫步于陈设典雅复古的房间，欣赏Zegna的独家系列，甚至可以当场购买。
泳池旁的报摊上摆满了品牌内部复古杂志《Top》的过刊，其中刊登了20世纪70年代的时尚大片。当被问及这些是否为系列带来了灵感时，Sartori笑着说：“是的，是的，我只是去掉了领带。”
从奢侈品裁缝到生活服务产业群品牌
这个玩笑指的是他“领带终结者”的称号。他笑着回忆起2021年新冠疫情最严重的时候，“从我们的门店里移除了260面领带墙”，当时居家办公政策导致对非正式工装的需求增长。
事实证明，这是一个关键转折点，Sartori领导Zegna从奢侈西装制造商转型为高端生活服务产业群品牌。“新冠疫情带来了非常负面的影响，但同时它也是积极的，因为它迫使我们做出改变。”
他说，品牌需要一次彻底的重塑以适应时代。“我们需要以一种全新的方式，再现我们过去所拥有的那种美感。
“所以我们仍在做剪裁，仍在使用最好的面料，但我们创造了这种新的廓形，以取代旧式的衬衫和领带。我们仍然销售经典西装，但主要集中在定制业务上。”
更重要的是，Zegna必须坚定自己的方向。“在时尚界，你不能摇摆不定。你不能什么都做。因为如果你什么都做，最终将一无所成，不被认可。”
正因如此，时至今日，Sartori仍然克制自己不为女性设计服装，他认为女性从男士衣橱中借衣穿搭是更时髦的选择。“我们在男装领域还有很多事要做。”
与Zegna的不解之缘
Sartori或许命中注定要加入Zegna。他出生在Trivero小镇，毗邻Zegna羊毛工厂，地处Oasi Zegna自然保护区的边缘。
这位纺织工程和时装专业的毕业生于1989年受聘，但在2011年离开，加入了巴黎的皮具品牌Berluti。他于2016年重新回归担任艺术总监，今年是他任职的第十年。
“对我来说，离开是重要的，”Sartori谈及他2011年的决定时说。“这就像你觉得需要出国生活五到十年，因为你需要呼吸新鲜空气。我当时就是这种感觉。”向他的老板Gildo透露这个消息并不容易，但他理解这个决定。
此外，“我需要从外部审视Zegna，并了解不同的工作方法。法国人擅长营销和零售，而意大利人更精于产品和工艺。我认为正确的模式是两者的结合。”
他知道自己会回来，因为“我想念这里的工艺和文化，也想念我所拥有的‘厨房’”，他补充道——得益于Zegna的垂直一体化供应链，他将自己比作一位能接触到所有顶级食材的厨师。
例如，他最新系列的面料都是根据他的要求全新制作的。
这位摄影和古董车爱好者说，奢侈品“只要保持真诚”，就会有未来。 “一些品牌之所以表现不佳，是因为它们的定价与我们相近，却没有我们的品质、理念或面料。”
他补充道：“这与金钱无关。他们买得少，但买得精。当他们购买时，他们需要知道这件东西在五年后依然适用。”
了解他们的需求也至关重要。“他们当然想要新意和新鲜感。但他们也不想看起来像别人——他们想成为最好的自己。”
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