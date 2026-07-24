The Business Times
business-time-50
STYLE

Itzy成员Yeji领衔演绎Roger Vivier最新广告大片

这位韩国流行偶像在2026早秋系列广告中，展现了该品牌法式风情与现代酷感的融合。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source

Russell Marino Soh

Published Fri, Jul 24, 2026 · 12:00 PM
    • Yeji将Belle Vivier手拿包与New Ranger乐福鞋搭配。
    • Yeji将Belle Vivier手拿包与New Ranger乐福鞋搭配。 图片来源：ROGER VIVIER

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    Gherardo Felloni是一座记忆宝库的守护者：在巴黎的Maison Vivier沙龙里，陈列着成堆的宝丽来照片、情绪板和数十年的设计草图。

    多年来，这份档案资料一直鲜为公众所知。如今，由Felloni担任创意总监的Roger Vivier 2026早秋系列广告大片，则为公众打开了这扇大门。

    在法国时尚品牌Roger Vivier的2026早秋系列广告中，韩国流行偶像Yeji正在其巴黎的品牌之家玩“扭扭乐”游戏。 图片来源：ROGER VIVIER

    在这组广告大片中，韩国流行乐团Itzy的成员Yeji或斜倚在书堆上，或在小白兔旁玩着“扭扭乐”游戏，她将品牌的历史视为可以深入探索和发现的宝藏，而不仅仅是远观欣赏。

    品牌的历史底蕴也相当深厚。

    自1937年开设第一家精品店以来，Vivier曾为好莱坞传奇人物Marlene Dietrich、英国女王伊丽莎白二世等众多时尚偶像设计鞋履。多年来，他创造了无数经典的鞋型轮廓，开启了设计的新纪元。

    Belle Vivier手拿包与Viv’ in the City高跟鞋相得益彰。 图片来源：ROGER VIVIER

    Felloni在最新广告大片中着重展示的服饰与配饰，延续了品牌传奇般的历史。但他并未落入怀旧的俗套，而是采取了更积极的方式，将经典融入现代。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    以Belle Vivier露跟鞋为例，这款设计源自品牌同名创始人在1965年的创作。在这次的设计中，该鞋款采用绒面革材质，并以柔和的绿色、米色和腮红粉色进行拼色处理。

    这款重塑的经典鞋履搭配了同系列的Belle Vivier流浪包，其廓形比品牌以往的款式更圆润、更休闲，但保留了标志性的方扣设计。

    这些更为柔和的演绎共同谱写了品牌标志性元素的演变：既从历史中汲取灵感，又融入了全新的时尚触觉。

    Yeji担任Roger Vivier全球品牌大使已超过一年。 图片来源：ROGER VIVIER

    同样备受瞩目的还有百搭的Belle Vivier手拿包。在较为正式的场合，其优雅的细长廓形与线条流畅利落的Viv’ in the City高跟鞋相得益彰。

    与此同时，New Ranger乐福鞋则为Belle Vivier手拿包注入了更休闲随性的活力。方形低跟和迷你Efflorescence水晶饰扣——该饰扣本身是在向Vivier于1966年设计的珠宝高跟鞋致敬——打造出实用且适合日常穿搭的造型。

    这一切的核心人物便是Yeji，她担任Roger Vivier全球品牌大使已超过一年。作为一名集说唱、演唱和舞蹈于一身的全能艺人，她以其舞台表现力、独特个性和富有感染力的活力而著称。

    这些特质使她成为新一代国际偶像中的佼佼者。自与Roger Vivier合作以来，她利用自己的明星影响力，将这个融合了巴黎传统与当代文化的品牌世界带给全球观众。

    Roger Vivier 2026早秋系列现已在线上以及位于义安城（Ngee Ann City）的新加坡新旗舰店发售。这家于6月开业的精品店是该地区首家采用与Roger Vivier巴黎圣奥诺雷市郊路（Rue du Faubourg Saint-Honore）旗舰店相同概念的门店。

    Yeji穿着Belle Vivier露跟鞋。 图片来源：ROGER VIVIER

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    FashionLuxury GoodsLifestyleStyleluxury

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Wu, the owner of car dealership Allmotoring.sg, is alleged to have carried out the offences from February 2019 to November 2024.

    Car dealer charged in S$1.1 million tax evasion case involving Porsches, Ferraris, Rolls-Royces

    Temasek Global Investments CEO Chia Song Hwee believes AI can help lower the probability of missing out on good investments.

    How Temasek is leveraging AI for better all-round performance

    The income upgrade has rendered the Philippines “too wealthy” to qualify for the concessional foreign aid and development loans.

    Philippines’ income upgrade hides grim reality for most Filipinos

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More