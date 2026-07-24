Itzy成员Yeji领衔演绎Roger Vivier最新广告大片

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这位韩国流行偶像在2026早秋系列广告中，展现了该品牌法式风情与现代酷感的融合。

Gherardo Felloni是一座记忆宝库的守护者：在巴黎的Maison Vivier沙龙里，陈列着成堆的宝丽来照片、情绪板和数十年的设计草图。

多年来，这份档案资料一直鲜为公众所知。如今，由Felloni担任创意总监的Roger Vivier 2026早秋系列广告大片，则为公众打开了这扇大门。

在法国时尚品牌Roger Vivier的2026早秋系列广告中，韩国流行偶像Yeji正在其巴黎的品牌之家玩“扭扭乐”游戏。 图片来源：ROGER VIVIER

在这组广告大片中，韩国流行乐团Itzy的成员Yeji或斜倚在书堆上，或在小白兔旁玩着“扭扭乐”游戏，她将品牌的历史视为可以深入探索和发现的宝藏，而不仅仅是远观欣赏。

品牌的历史底蕴也相当深厚。

自1937年开设第一家精品店以来，Vivier曾为好莱坞传奇人物Marlene Dietrich、英国女王伊丽莎白二世等众多时尚偶像设计鞋履。多年来，他创造了无数经典的鞋型轮廓，开启了设计的新纪元。

Belle Vivier手拿包与Viv’ in the City高跟鞋相得益彰。 图片来源：ROGER VIVIER

Felloni在最新广告大片中着重展示的服饰与配饰，延续了品牌传奇般的历史。但他并未落入怀旧的俗套，而是采取了更积极的方式，将经典融入现代。

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以Belle Vivier露跟鞋为例，这款设计源自品牌同名创始人在1965年的创作。在这次的设计中，该鞋款采用绒面革材质，并以柔和的绿色、米色和腮红粉色进行拼色处理。

这款重塑的经典鞋履搭配了同系列的Belle Vivier流浪包，其廓形比品牌以往的款式更圆润、更休闲，但保留了标志性的方扣设计。

这些更为柔和的演绎共同谱写了品牌标志性元素的演变：既从历史中汲取灵感，又融入了全新的时尚触觉。

Yeji担任Roger Vivier全球品牌大使已超过一年。 图片来源：ROGER VIVIER

同样备受瞩目的还有百搭的Belle Vivier手拿包。在较为正式的场合，其优雅的细长廓形与线条流畅利落的Viv’ in the City高跟鞋相得益彰。

与此同时，New Ranger乐福鞋则为Belle Vivier手拿包注入了更休闲随性的活力。方形低跟和迷你Efflorescence水晶饰扣——该饰扣本身是在向Vivier于1966年设计的珠宝高跟鞋致敬——打造出实用且适合日常穿搭的造型。

这一切的核心人物便是Yeji，她担任Roger Vivier全球品牌大使已超过一年。作为一名集说唱、演唱和舞蹈于一身的全能艺人，她以其舞台表现力、独特个性和富有感染力的活力而著称。

这些特质使她成为新一代国际偶像中的佼佼者。自与Roger Vivier合作以来，她利用自己的明星影响力，将这个融合了巴黎传统与当代文化的品牌世界带给全球观众。

Roger Vivier 2026早秋系列现已在线上以及位于义安城（Ngee Ann City）的新加坡新旗舰店发售。这家于6月开业的精品店是该地区首家采用与Roger Vivier巴黎圣奥诺雷市郊路（Rue du Faubourg Saint-Honore）旗舰店相同概念的门店。