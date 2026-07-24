JEWELLERY

Bulgari在宝石学和钟表制造领域的精湛技艺，在其备受赞誉的高级珠宝和高端时计系列中得到了淋漓尽致的展现。

在 Eclettica 系列中，Bulgari 从数个世纪的艺术语言中汲取灵感，并通过其富有远见和大胆无畏的独特视角，赋予这些经典艺术新的表达。 图片来源：BULGARI

如果说有一个珠宝品牌无法被定义，那一定是 Bulgari。

在过去142年里，这个传奇的意大利珠宝商打造了一系列兼具创意与精湛工艺的珠宝作品。该品牌以其对彩色宝石的大胆运用而闻名，凭借非凡的创造力，发展出极具辨识度且备受追捧的创新品牌标志。

其标志性的 B.zero1 系列便是例证。该系列从罗马斗兽场的建筑中汲取灵感，并巧妙运用其著名的 Tubogas 技术，将之大胆地转化为螺旋形戒指设计。而 Tubogas 技术本身的灵感则源于20世纪20年代的工业用柔性煤气管。

再比如 Bulgari 别具一格的 Serpenti 系列。它最初是一款采用 Tubogas 工艺、可缠绕于腕间的珠宝腕表，现已演变成贯穿其整个珠宝世界的风格化灵蛇图腾。

更重要的是，在需要展现华丽气派的场合，这家奢侈珠宝商从不吝啬。其最非凡的珠宝杰作往往出现在其奢华的高级珠宝系列中，其中的关键作品经常在明星的红毯造型中亮相。

然而，尽管 Bulgari 善于从其罗马渊源中汲取灵感，但它从不为历史所束缚。

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其最新的高级珠宝和高端腕表系列就是最好的证明。

在 Eclettica 系列中，Bulgari 从艺术到建筑等数个世纪的艺术语言中汲取灵感，并通过其富有远见和大胆无畏的独特视角赋予其全新表达。在该系列中，Bulgari 遵循艺术直觉，推出了前所未有的15件可转换式作品和9件非凡杰作。

这一系列令人惊叹、宏伟壮观，并且建立在品牌一路走来所奠定的辉煌高级珠宝坚实基础之上。以下是一些备受瞩目的亮点作品。

Eclettica Serpenti Spira 手镯

Eclettica Serpenti Spira 手镯 图片来源：BULGARI

这款手镯充满雕塑感且引人注目，是 Bulgari 备受喜爱的 Serpenti 系列迄今为止最惊艳的诠释。谁能想到，一款灵活的无搭扣手镯既能散发出罗马柱的力量感与对称美，又能展现出灵蛇从手镯中蜿蜒而出的婀娜姿态？

这件由白金、钻石和缟玛瑙打造的杰作，其中心镶嵌着一颗5.08克拉的浓彩黄梨形切割钻石，而蛇头则由另一颗浓彩黄钻加冕。这是一件能有幸佩戴的艺术品。

Colour Treasure 项链

Colour Treasure 项链 图片来源：BULGARI

这款高级珠宝项链彰显了对称美与完美比例，同时带有一丝大胆不羁的风情。作品由黄金打造，镶嵌钻石、绿松石和珍珠母贝，中心是一颗重达46.62克拉的椭圆形凸圆形切割红碧玺，引人注目。

Colour Treasure 戒指

Colour Treasure 戒指 图片来源：BULGARI

正在寻找一枚引人注目的鸡尾酒戒指？不妨考虑这款以玫瑰金打造的高级珠宝作品。其上镶嵌一颗12.86克拉的枕形切割帝王托帕石，周围环绕着钻石和缟玛瑙，尤为引人注目。

高级珠宝项链

高级珠宝项链 图片来源：BULGARI

这是一件充满王者风范的作品，即使在与皇室成员会面时佩戴也毫不逊色——足见其非凡魅力。这款项链以白金打造，镶满钻石，其点睛之笔是一颗来自马达加斯加的7.09克拉枕形切割蓝宝石。

高级珠宝耳环

高级珠宝耳环 图片来源：BULGARI

这款华丽耳环的设计运用了对比手法，两侧分别以蓝色蓝宝石和白色钻石交替呈现。耳环均由白金制成，蓝宝石产自斯里兰卡。

Serpenti 项链

Serpenti 项链 图片来源：BULGARI

这款高级珠宝项链以其标志性的 Serpenti 图案令人着迷。柔韧的黄金蛇身镶满钻石，蛇头则由一颗6.99克拉的梨形橄榄石加冕，眼睛由弧面顶部抛光红宝石构成。

Serpenti 手镯

Serpenti 手镯 图片来源：BULGARI

与项链相配的是这款 Serpenti 高级珠宝手镯，采用黄金材质，镶嵌一颗1.86克拉的橄榄石、弧面顶部抛光红宝石及钻石。

Serpenti Tubogas Infiniti 腕表

Serpenti Tubogas Infiniti 腕表 图片来源：BULGARI

这款白金腕表极具女性魅力，是奢华与和谐的完美化身。表壳与表盘铺满钻石，以蓝色指针和时标点缀，表冠顶部镶嵌一颗凸圆形切割蓝宝石。缠绕于腕间的螺旋形表链更添璀璨——准确地说，共镶有511颗圆形明亮式切割钻石。

Octo Finissimo 万年历高级制表腕表

Octo Finissimo 万年历高级制表腕表 图片来源：BULGARI

作为一款打破纪录的杰作，这款腕表搭载超薄自动上链机械机芯，驱动日期、星期、月份和闰年的逆跳显示。这项纤薄的创新设计搭配帅气的喷砂钛金属表壳、表盘和表链，并配有透明底盖和折叠式表扣。

Octo Roma Papillon 中央陀飞轮腕表

Octo Roma Papillon 中央陀飞轮腕表 图片来源：BULGARI

这款非凡的玫瑰金时计搭载手动上链机械机芯，表盘正中央设有一个飞行陀飞轮。

小时通过12点钟位置的跳时窗口显示，而两个可伸缩的菱形“蝴蝶”指针则扫过黑色哑光表盘。腕表搭配哑光黑色鳄鱼皮表带和透明蓝宝石底盖。