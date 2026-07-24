布尔根兰的音乐、美酒与慢生活

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在约瑟夫·海顿的故乡艾森施塔特和童话小镇鲁斯特，体验悠闲的奥地利之旅，沿途还有露天音乐会和品酒活动。

维也纳和萨尔茨堡或许是奥地利的标志性城市，但对于那些渴望慢节奏和探索小众风光的旅客来说，气候温和、地域开阔的布尔根兰州正向他们招手。

布尔根兰州位于奥地利东部，拥有历史悠久的小镇和繁茂的葡萄园。夏季，这里会在露天举办盛大的音乐活动，包括完整的交响乐团演出、大型歌剧制作，甚至还有摇滚音乐节。

在地形上，布尔根兰州比奥地利标志性的高山景观地势更低、更开阔，因此气候也更温暖。难怪这里被称为奥地利的“阳光之州”。不过，为防阵雨，带上一件雨衣总是个好主意。

作曲家约瑟夫·海顿的遗骸安放在巴洛克风格的“山上教堂”内的陵墓中。 图片来源：奥地利旅游局

布尔根兰州距离维也纳不远，值得花上几天时间游览。您可以先在其小巧的首府艾森施塔特熟悉环境，然后再前往充满历史魅力的葡萄酒小镇鲁斯特。

您也可以考虑在新锡德尔湖稍作停留，这个湖泊横跨奥地利和匈牙利，面积之大足以形成其独特的微气候，为葡萄园和大量候鸟提供了生长和栖息的环境。

海顿的印记

艾森施塔特有时被称为“世界上最小的大城市”。这里人口仅16,000，是欧洲最易于游览的州首府之一：它足够精致，可以承办重要的文化活动，又足够小巧，基本可以徒步探索。

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埃斯特哈希宫是艾森施塔特最吸引人的景点。 图片来源：ANDREAS HAFENSCHER

这里最主要的景点是埃斯特哈希宫，它曾是权势显赫的埃斯特哈希家族的府邸。在典雅的淡彩巴洛克式建筑外观背后，是华丽的国事厅和海顿音乐厅，后者以其卓越的音响效果而久负盛名，至今仍用于举办演出。

当然，这座城市最著名的本地名人是约瑟夫·海顿。萨尔茨堡有莫扎特，而艾森施塔特则以海顿为荣。这位传奇作曲家曾在这里工作和生活了近30年，从1761年起担任贵族埃斯特哈希家族的音乐总监。

沿着一条自助徒步游览路线，还可以找到其他与海顿有关的地标。在巴洛克风格的“山上教堂”（Bergkirche），即通常所说的海顿教堂，这位作曲家的遗骸安放在侧殿的陵墓中。

夏季，海顿的音乐会在埃斯特哈希宫的原址上演，重现生机。在八月中旬前的某些周四和周五，游客可以欣赏到海顿四重奏和约瑟夫·海顿铜管乐队的日场音乐会。

市政厅（Rathaus）是一座保存完好的文艺复兴时期建筑，其历史可追溯至1560年。 图片来源：AMY VAN

在音乐会间隙，艾森施塔特还有许多值得闲逛的地方。步行街“主街”（Hauptstrasse）两旁是淡雅的建筑、迷人的商店和咖啡馆，是观察行人的好去处。

您可以在市政厅（Rathaus）前驻足，这是一座保存完好的文艺复兴时期建筑，其历史可追溯至1560年。宫殿原先的庭院在1800年左右被改造成英式景观园林，因此在绿意盎然的花园中漫步是必不可少的体验。

黄昏时分，大多数商店都已关门，城市也随之安静下来。这正是葡萄酒爱好者前往Selektion Vinothek Burgenland的好时机。这家酒吧位于宫殿对面，供应小食和多种奥地利葡萄酒。友善的员工也很乐意为客人安排一次随意的本地葡萄酒品鉴。

晚上可以在时尚现代的Hotel Galantha酒店下榻，酒店距离宫殿仅几步之遥。其餐厅Paulgarten也选用周边地区的时令食材，以明火烧烤的方式烹制佳肴。

鲁斯特的别称是“鹳鸟之城”。 图片来源：AMY VAN

观赏鹳鸟

距离艾森施塔特约15公里（20分钟车程）的地方是鲁斯特，这个小镇最出名的，是它最常光顾的季节性“游客”——白鹳。每年春夏，它们成双成对地来到这里，在老城的屋顶和烟囱上筑巢。成群的白色大鸟栖息在一排排古老的房屋上，景象十分奇妙。

当地一个保护协会负责维护鸟巢和觅食地，帮助维持白鹳的种群数量，也正因如此，鲁斯特才获得了“鹳鸟之城”的别称。鲁斯特也是费尔特-新锡德尔湖文化景观的一部分，该景观于2001年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。

这里汇集了大量文艺复兴和巴洛克风格的联排别墅，使鲁斯特成为布尔根兰州最富风情的地方之一。 图片来源：AMY VAN

除了鹳鸟，这座童话般的小镇人口仅320余人。这里汇集了大量文艺复兴和巴洛克风格的联排别墅，是布尔根兰州最富风情的地方之一。拱形入口、一些装饰着玫瑰花的墙面、装饰性灰泥和封闭式庭院都得到了精心的保护。

探访鲁斯特的一家小型家庭式酒窖。 图片来源：AMY VAN

走进一个小庭院，您可能会发现一个采用诚信制度运营的葡萄酒冰柜。冰柜旁有价目表和钱箱——一杯外带的苏打酒仅售2.50欧元（约2.86美元），只比一瓶2欧元的水贵一点点。

鲁斯特坐落在莱塔山（Leithaberg）葡萄酒产区，以家庭式酒庄生产的葡萄酒而闻名。其特产是“鲁斯特枯萄精选”（Ruster Ausbruch），一种用镇内种植的贵腐葡萄酿造的甜酒。Heidi Schrock & Sons酒窖（地址：Rathausplatz 8）是提供甜酒和白葡萄酒品鉴的酒窖之一。

Kirchenwirt餐厅供应分量十足的奥地利经典菜肴。 图片来源：AMY VAN

饥肠辘辘时，位于市中心Rathausplatz 18号的Kirchenwirt餐厅是一个不错的选择。这家获得必比登推介的餐厅供应分量十足的奥地利经典菜肴，包括清炖牛肉（tafelspitz，配苹果和萝卜在肉汤中炖煮）、浓郁的匈牙利牛肉汤配黄油饺子、黄金炸鸡配土豆沙拉以及杏子薄饼。

您可以在其质朴的餐厅内用餐，也可以在沿鹅卵石街道摆放的户外餐桌上就餐。在这里，您可以听到教堂的钟声，看到屋顶上鹳鸟照顾雏鸟的景象，或观察当地人悠闲的日常生活。

位于圣玛格丽滕的古罗马采石场如今已成为圣玛格丽滕采石场歌剧节等露天演出的背景。 图片来源：WEAREGIVING

湖畔文化

从鲁斯特驱车不远便可抵达位于圣玛格丽滕（Margarethen）的古罗马采石场。这里的石灰石开采历史超过2000年，曾用于建造宏伟的建筑，包括维也纳地标性建筑圣斯蒂芬大教堂。

如今，这里最著名的是作为圣玛格丽滕采石场歌剧节（Oper im Steinbruch）的举办地，这是欧洲最大的天然舞台之一。陡峭的岩壁为露天演出提供了宏伟的背景。

歌剧本身已极具戏剧性，而采石场的环境更是增强了其戏剧效果。 图片来源：AMY VAN

2026年，普契尼的歌剧《托斯卡》（Tosca）将在这里上演，讲述一个关于政治阴谋、嫉妒和背叛的故事。歌剧本身已极具戏剧性，而采石场的环境更是为5000名观众增强了戏剧效果。本届音乐节将持续至8月22日，并提供从维也纳出发的班车服务。

格拉费内格城堡将举办音乐节，届时世界顶级的管弦乐团将齐聚于此。 图片来源：AMY VAN

更远之处

若想体验更具戏剧性的场景，可以前往新锡德尔湖，世界上最大的轻歌剧和音乐剧节——默比施湖上音乐节（Seefestspiele Morbisch）就在湖中的一个浮动舞台上举行。2026年的主打剧目是音乐剧《假凤虚凰》（La Cage aux Folles），于7月和8月上演。

位于下奥地利州的格拉费内格（Grafenegg）也值得一游，距离布尔根兰州不到两小时车程。其同名城堡保存完好，宛如霍格沃茨般充满魔幻气质。城堡广阔的花园将于8月14日至9月6日举办格拉费内格音乐节。

演出通常在现代化的“云之塔”（Wolkenturm）露天舞台举行。 图片来源：MARK GLASSNER

这些音乐会、小镇和自然风光赋予了布尔根兰州一种文化厚度，与其宁静的外表相映成趣。 图片来源：MARK GLASSNER

该音乐节项目将世界级的管弦乐团带到这座庄园，包括伦敦的爱乐乐团（Philharmonia）。演出通常在现代化的“云之塔”（Wolkenturm）露天舞台或顶级的音乐厅举行。

这些音乐会、小镇和自然风光共同赋予了布尔根兰州一种文化厚度，与其宁静的外表相映成趣。这里让您有空间放慢脚步，在意想不到的环境中聆听熟悉的音乐，并领略奥地利的另一面——一个更阳光、更平坦、也远不那么拥挤的奥地利。