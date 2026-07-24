布尔根兰的音乐、美酒与慢生活
在约瑟夫·海顿的故乡艾森施塔特和童话小镇鲁斯特，体验悠闲的奥地利之旅，沿途还有露天音乐会和品酒活动。
- 埃斯特哈希宫内的海顿音乐厅以其卓越的音响效果而闻名。 图片来源：PAUL SZIMAK
本文由AI辅助翻译
维也纳和萨尔茨堡或许是奥地利的标志性城市，但对于那些渴望慢节奏和探索小众风光的旅客来说，气候温和、地域开阔的布尔根兰州正向他们招手。
布尔根兰州位于奥地利东部，拥有历史悠久的小镇和繁茂的葡萄园。夏季，这里会在露天举办盛大的音乐活动，包括完整的交响乐团演出、大型歌剧制作，甚至还有摇滚音乐节。
在地形上，布尔根兰州比奥地利标志性的高山景观地势更低、更开阔，因此气候也更温暖。难怪这里被称为奥地利的“阳光之州”。不过，为防阵雨，带上一件雨衣总是个好主意。
布尔根兰州距离维也纳不远，值得花上几天时间游览。您可以先在其小巧的首府艾森施塔特熟悉环境，然后再前往充满历史魅力的葡萄酒小镇鲁斯特。
您也可以考虑在新锡德尔湖稍作停留，这个湖泊横跨奥地利和匈牙利，面积之大足以形成其独特的微气候，为葡萄园和大量候鸟提供了生长和栖息的环境。
海顿的印记
艾森施塔特有时被称为“世界上最小的大城市”。这里人口仅16,000，是欧洲最易于游览的州首府之一：它足够精致，可以承办重要的文化活动，又足够小巧，基本可以徒步探索。
这里最主要的景点是埃斯特哈希宫，它曾是权势显赫的埃斯特哈希家族的府邸。在典雅的淡彩巴洛克式建筑外观背后，是华丽的国事厅和海顿音乐厅，后者以其卓越的音响效果而久负盛名，至今仍用于举办演出。
当然，这座城市最著名的本地名人是约瑟夫·海顿。萨尔茨堡有莫扎特，而艾森施塔特则以海顿为荣。这位传奇作曲家曾在这里工作和生活了近30年，从1761年起担任贵族埃斯特哈希家族的音乐总监。
沿着一条自助徒步游览路线，还可以找到其他与海顿有关的地标。在巴洛克风格的“山上教堂”（Bergkirche），即通常所说的海顿教堂，这位作曲家的遗骸安放在侧殿的陵墓中。
夏季，海顿的音乐会在埃斯特哈希宫的原址上演，重现生机。在八月中旬前的某些周四和周五，游客可以欣赏到海顿四重奏和约瑟夫·海顿铜管乐队的日场音乐会。
在音乐会间隙，艾森施塔特还有许多值得闲逛的地方。步行街“主街”（Hauptstrasse）两旁是淡雅的建筑、迷人的商店和咖啡馆，是观察行人的好去处。
您可以在市政厅（Rathaus）前驻足，这是一座保存完好的文艺复兴时期建筑，其历史可追溯至1560年。宫殿原先的庭院在1800年左右被改造成英式景观园林，因此在绿意盎然的花园中漫步是必不可少的体验。
黄昏时分，大多数商店都已关门，城市也随之安静下来。这正是葡萄酒爱好者前往Selektion Vinothek Burgenland的好时机。这家酒吧位于宫殿对面，供应小食和多种奥地利葡萄酒。友善的员工也很乐意为客人安排一次随意的本地葡萄酒品鉴。
晚上可以在时尚现代的Hotel Galantha酒店下榻，酒店距离宫殿仅几步之遥。其餐厅Paulgarten也选用周边地区的时令食材，以明火烧烤的方式烹制佳肴。
观赏鹳鸟
距离艾森施塔特约15公里（20分钟车程）的地方是鲁斯特，这个小镇最出名的，是它最常光顾的季节性“游客”——白鹳。每年春夏，它们成双成对地来到这里，在老城的屋顶和烟囱上筑巢。成群的白色大鸟栖息在一排排古老的房屋上，景象十分奇妙。
当地一个保护协会负责维护鸟巢和觅食地，帮助维持白鹳的种群数量，也正因如此，鲁斯特才获得了“鹳鸟之城”的别称。鲁斯特也是费尔特-新锡德尔湖文化景观的一部分，该景观于2001年被列入联合国教科文组织世界遗产名录。
除了鹳鸟，这座童话般的小镇人口仅320余人。这里汇集了大量文艺复兴和巴洛克风格的联排别墅，是布尔根兰州最富风情的地方之一。拱形入口、一些装饰着玫瑰花的墙面、装饰性灰泥和封闭式庭院都得到了精心的保护。
走进一个小庭院，您可能会发现一个采用诚信制度运营的葡萄酒冰柜。冰柜旁有价目表和钱箱——一杯外带的苏打酒仅售2.50欧元（约2.86美元），只比一瓶2欧元的水贵一点点。
鲁斯特坐落在莱塔山（Leithaberg）葡萄酒产区，以家庭式酒庄生产的葡萄酒而闻名。其特产是“鲁斯特枯萄精选”（Ruster Ausbruch），一种用镇内种植的贵腐葡萄酿造的甜酒。Heidi Schrock & Sons酒窖（地址：Rathausplatz 8）是提供甜酒和白葡萄酒品鉴的酒窖之一。
饥肠辘辘时，位于市中心Rathausplatz 18号的Kirchenwirt餐厅是一个不错的选择。这家获得必比登推介的餐厅供应分量十足的奥地利经典菜肴，包括清炖牛肉（tafelspitz，配苹果和萝卜在肉汤中炖煮）、浓郁的匈牙利牛肉汤配黄油饺子、黄金炸鸡配土豆沙拉以及杏子薄饼。
您可以在其质朴的餐厅内用餐，也可以在沿鹅卵石街道摆放的户外餐桌上就餐。在这里，您可以听到教堂的钟声，看到屋顶上鹳鸟照顾雏鸟的景象，或观察当地人悠闲的日常生活。
湖畔文化
从鲁斯特驱车不远便可抵达位于圣玛格丽滕（Margarethen）的古罗马采石场。这里的石灰石开采历史超过2000年，曾用于建造宏伟的建筑，包括维也纳地标性建筑圣斯蒂芬大教堂。
如今，这里最著名的是作为圣玛格丽滕采石场歌剧节（Oper im Steinbruch）的举办地，这是欧洲最大的天然舞台之一。陡峭的岩壁为露天演出提供了宏伟的背景。
2026年，普契尼的歌剧《托斯卡》（Tosca）将在这里上演，讲述一个关于政治阴谋、嫉妒和背叛的故事。歌剧本身已极具戏剧性，而采石场的环境更是为5000名观众增强了戏剧效果。本届音乐节将持续至8月22日，并提供从维也纳出发的班车服务。
更远之处
若想体验更具戏剧性的场景，可以前往新锡德尔湖，世界上最大的轻歌剧和音乐剧节——默比施湖上音乐节（Seefestspiele Morbisch）就在湖中的一个浮动舞台上举行。2026年的主打剧目是音乐剧《假凤虚凰》（La Cage aux Folles），于7月和8月上演。
位于下奥地利州的格拉费内格（Grafenegg）也值得一游，距离布尔根兰州不到两小时车程。其同名城堡保存完好，宛如霍格沃茨般充满魔幻气质。城堡广阔的花园将于8月14日至9月6日举办格拉费内格音乐节。
该音乐节项目将世界级的管弦乐团带到这座庄园，包括伦敦的爱乐乐团（Philharmonia）。演出通常在现代化的“云之塔”（Wolkenturm）露天舞台或顶级的音乐厅举行。
这些音乐会、小镇和自然风光共同赋予了布尔根兰州一种文化厚度，与其宁静的外表相映成趣。这里让您有空间放慢脚步，在意想不到的环境中聆听熟悉的音乐，并领略奥地利的另一面——一个更阳光、更平坦、也远不那么拥挤的奥地利。
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