Salina Chai：从餐厅杂役到奢侈品皮包修复专家的创业之路
这位数字内容创作者兼企业家的坚韧毅力，源于她在餐饮业多年的工作经历。
- Chai 身穿 Longchamp 的皮夹克、针织上衣、衬衫裙和靴子，搭配她个性化定制的 My Pliage 手袋。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
每年最后一周，Salina Chai 都会在便利贴上写下未来12个月想要实现的目标。有好几年，她的目标清单上都包括了登上《福布斯》30位30岁以下精英榜 (Forbes 30 Under 30)。
这对于大多数年轻人来说，是连想都不会去想的事情，更不用说列入待办事项了。但 Chai 与众不同。“这更像是一个自我实现的目标，”这位32岁的创业家说道。她娇小的身形和甜美的外表下，隐藏着钢铁般的决心。
她并不知道如何才能登上该榜单，甚至不清楚具体的评选标准。但令人惊喜的是，2024年，Chai 凭借联合创办的皮包修复工作室 Margo & Smith，成功入选了《福布斯》亚洲区榜单的零售与电子商务类别。这也是她符合资格的最后一年，因为榜单是在前一年评选的，当时她29岁。
“能在皮具修复这个行业获得这样的认可，我感到非常激动。”
Margo & Smith 是 在2023年10月由她和丈夫 John Chung 共同创立的。John Chung 是一名鞋匠，曾在香港和日本师从著名大师。早在2013年，Chung 就创办了他屡获殊荣的手工擦鞋、修鞋和皮具护理店 Mason & Smith。
两人于2018年相识后，他开始修复 Chai 的手袋，后来也帮朋友们修复。因此，他们顺理成章地创办了 Margo & Smith，为女士们心爱的高端手袋提供升级版的皮具护理服务。
这得益于 Chai 当时已有多年的奢侈品牌合作经验。她从18、19岁起就在社交媒体平台上创作数字内容，并以此建立起了一个时尚社群。
“我当时下载 Instagram 纯粹是为了好玩，只是分享一些我的穿搭照片，”Chai 回忆道。“那个时候，根本没有社交媒体内容创作者这个概念。”
商业头脑
如今，Chai 不仅在 Instagram 上拥有约18.2万名粉丝，Margo & Smith 也成为了一个备受推崇的品牌，富裕阶层都放心地将自己的奢侈品手袋——尤其是那些采用昂贵稀有皮革制成的手袋——交由他们进行精心护理。
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尽管她时常与奢侈品为伴，但这位精明的时尚达人经营着一门精简高效的生意。在创办 Margo & Smith 时，她对投入的资金非常谨慎——尤其是在没有投资者的情况下。她还为他们在 Ann Siang Road 一家广肇会馆楼上的迷人店屋空间，谈下了一个不错的租金。
Chung 亲自负责了店铺空间所需的修缮工作，并用自家搬来的家具进行布置。
为了打造 Margo & Smith 的客户体验，Chai 注入了高端零售的元素——例如个性化咨询、制作色板，以及展示手袋修复前后的颜色对比。
公司在两个月内就实现了收支平衡。去年，夫妻二人将仅几步之遥的 Mason & Smith 店铺与 Margo & Smith 合并，从而节省了租金并提高了运营效率。这两项业务现归于 Mason & Smith 集团旗下，自 Margo & Smith 成立以来，集团总收入增长了40%。
为她的履历再添一笔光彩的是，Chai 受印度尼西亚女装品牌 Gemme 邀请，合作推出了一个包含18件单品的胶囊系列。该系列于4月发布，市场反响“非常好”，服装已在线上销售。
创业家的养成
Chai 从很小的时候就知道自己想创业，只是还不清楚具体要做什么。她的父亲在科技行业工作，母亲是家庭主妇，两人都未曾鼓励她成为一名企业家。
她的生活并非一帆风顺。从16岁起，她放学后就要去几位阿姨的餐饮店帮忙。在那里，她做过各种杂活，从备餐、打扫卫生，到撰写新闻稿和招待客人。
即使后来在一家多品牌鞋店找到了一份兼职，她有时晚上还是会赶去其中一家餐馆帮忙。无论是在淡马锡理工学院攻读零售管理文凭，还是在新加坡管理学院-墨尔本皇家理工大学 (SIM-RMIT) 攻读市场营销学位期间，她始终没有中断在餐饮业的工作。
她还曾在前男友家的家族企业工作，业务涵盖咖啡馆、面包店和烘焙学校。毕业后，她为他们制定营销策略、发布新闻稿、推广社交媒体并负责一些公关工作。
与男友分手后，她回到一位阿姨的餐饮公司，协助运营和业务发展。
“餐饮业的工作非常辛苦，”她说。“这真的很考验你的毅力和韧性，因为没有什么比工作13个小时后，在一天结束时还要拖地更磨练人的了。但这段经历磨砺了我的性格，也让我掌握了创业所需的技能。”
展望未来
Chai 表示，Margo & Smith 的业务核心是她热衷于向人们普及皮包护理知识，并珍存客户珍贵物品背后的故事，这与她乐于在网上分享自己所爱之物的热情如出一辙。
“对我来说，重点始终在于此，而不是追逐金钱。因为当你做自己真正热爱的事情时，生意自然会水到渠成。”
因此，当她通过法国品牌 Longchamp 的 My Pliage 定制服务打造属于自己的手袋时，也感到格外欣喜。
“通过 My Pliage，你可以选择手袋的尺寸和颜色，甚至可以挑选五金配件的字体和颜色。这与我们在 Margo & Smith 提供的个性化服务很相似，”她说。Chai 为自己的 My Pliage 手袋挑选了明亮的黄色，外面印有她的姓名首字母缩写。在内袋上，她印上了“Keep Smiling”（保持微笑），“因为你需要每天都保持积极的心态”。
“当你在网站上选定设计后，看到真正属于自己的作品出现在现实中，那种喜悦是无与伦比的。从某种程度上说，这就像我们希望客户在收到修复后的手袋或鞋子时的感受一样。我们经手了许多充满情感寄托的物品，所以我们的工作也带有感性的一面。”
在不久的将来，这位乐观积极的实干家计划推出一个男士正装鞋系列，以补充 Mason & Smith 的定制休闲乐福鞋产品线。她对新的合作也持开放态度。
但是，今年年底她的便利贴上又会出现什么目标呢？
“我想说，我们希望看看能否将业务扩展到海外。这可能是通过特许经营，或是与一家更大的公司成立合资企业，这些都是我们一直在寻找的机会。”
摄影：Darren Gabriel Leow
时尚指导与造型：CK
发型与化妆：Sveta Klyn/ The Suburbs Studio
拍摄地点：Fraser Residence River Promenade
My Pliage 快闪店登场
Longchamp 时尚的 Le Pliage 手袋灵感源自日本折纸艺术，是全球范围内极具辨识度的经典标志。
自1993年问世以来，这款可折叠、轻便且实用的托特包已成为几代人忠实的伴侣。如今，拥有者可以通过 Longchamp 的 My Pliage 个性化定制服务，让心爱的手袋更进一步。
只需访问该法国品牌的网站，即可选择您喜欢的款式——从旅行包、托特包到笔记本电脑包和零钱包——然后选择颜色、图案、皮革饰边和金属配件。姓名首字母可以压印在包盖上，内袋还可以添加私人留言。
订单一旦确认，您选择的图案将在由回收塑料瓶制成的100%再生聚酯纤维上变为现实。
从10月21日至11月18日，My Pliage 将在莱佛士城购物中心 (Raffles City Shopping Centre) 举办快闪活动，购物者可以亲身体验这项个性化定制服务。您可以在互动体验站释放您的想象力，以3D形式预览您的创作，然后再提交订单。
六周后，瞧！您专属的 My Pliage 手袋就会送到您的手中。
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