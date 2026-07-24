欧米茄超霸腕表的恒久魅力

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潮流起落，但这款标志性时计凭借其恒久的风格和卓越功能而备受追捧。

超霸腕表通过了美国国家航空航天局 (NASA) 为太空任务而设的严苛测试。 图片来源：NASA

要想在当今世界做一个正常运转的现代人，我们被告知需要时刻跟上节奏。我们的手机应用每隔几天就刷新一次，电脑操作系统每几个月更新一次，手机公司也试图说服我们，即将推出的新型号将是史上最佳。

奢侈品牌也是如此，它们定期发布那些能给我们带来快感的炙手可热的商品。限量版、胶囊系列、网红爆款。每当我们入手一件，就感觉像是在重塑个人风格，成为更好的自己。

但世界上一些最经久不衰的物品并不需要追逐革新。想想 Porsche 911、一条 Levi’s 501 牛仔裤和 Hermes Birkin。它们的演变极为谨慎，每一次迭代更新都依然让人感到熟悉和安心。

在奢侈时计领域，几乎没有哪款腕表比欧米茄 (Omega) 超霸腕表更能体现这一理念。如今，各大奢侈品牌花费数百万美元试图制造标志性时刻，但超霸腕表（腕表爱好者称之为“Speedy”或“月球表”）的声誉，早在明星代言、社交媒体和网红营销成为潮流之前就已铸就。

它以最传统的方式赢得了声誉：在现实生活中证明了其卓越性能，在极端环境下生存下来（甚至大放异彩），并在专业人士中建立了信誉。超霸腕表的故事首先根植于实用性，其次才是传奇色彩。

这种特质一脉相承。每一款新版的超霸腕表都带有其前辈明确无误的基因，即使远观也极具辨识度。

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第一枚进入太空的欧米茄腕表由宇航员 Walter Schirra 于1962年佩戴。 图片来源：OMEGA

为测速而生

虽然超霸腕表最为人熟知的身份是第一枚在月球上佩戴的腕表，但其最初的设计根本不是为了太空探索。

当欧米茄在1957年推出超霸腕表时，它并非独立发布的产品。事实上，它是专业工具腕表三部曲的一员。这个专业三部曲还包括海马 (Seamaster) 和铁霸 (Railmaster) 腕表，每一款都有明确的定位。顺便一提，另外两款腕表并没有像超霸腕表那样朗朗上口的昵称。

这其中的道理很简单。海马腕表专为潜水员设计。铁霸腕表专为需要应对强磁场的铁路工人打造。而超霸腕表则是为需要测量速度的赛车手和工程师而生。

42毫米Moonshine金专业月球表。 图片来源：OMEGA

那极具辨识度的设计？它并非由欧米茄的市场部门主导。其设计元素完全是出于实用性的考量，而非风格上的华丽。易读性和耐用性是需要解决的关键问题。

超霸腕表是第一款将测速刻度设在表圈而非表盘上的计时码表，以便于读取。哑光黑色表盘提供了更好的对比度。宽大的阔箭形指针提高了易读性。此外，腕表采用 Hesalite 树脂玻璃而非普通玻璃，以防其在撞击时碎裂。

历史总有种奇妙的本事，能将实用的决策转变为标志性的设计。

如今，超霸腕表的粉丝们会就指针形状、表盘字体以及Hesalite与蓝宝石水晶玻璃的优劣展开激烈辩论。但在当时，没有人会痴迷于腕表的设计语言。他们只想要一块能胜任工作的时计，并且要表现出色。当然公平地说，那时也没有像 TimeZone、WatchUSeek 和 Reddit 这样的论坛。

但优秀设计的精髓就在于此——它并非刻意追求永恒。它只是如此简单而优雅地解决了问题，以至于多年——甚至是几十年后，依然没有什么值得改变的地方。

1969年，宇航员 Buzz Aldrin 在月球漫步。 图片来源：NASA

赢得信誉

普通人可能会将超霸腕表与“月球表”联系起来。但他们可能不知道的是，早在登月之前，它就已是首批进入太空的腕表之一。

1962年10月，美国国家航空航天局 (NASA) 启动了水星-宇宙神8号任务，旨在测试航天器系统，为更长时间的任务做准备。执行此次飞行的宇航员 Wally Schirra 选择佩戴自己的超霸腕表 CK2998。

这枚腕表并非 NASA 的标准配备，欧米茄也没有与这位宇航员合作。Schirra 只是因为足够信赖这块表，才将它戴在了手腕上。

两年后，当 NASA 开始为载人航天飞行评估商业生产的计时码表时，只有一款腕表通过了该航天机构一系列严苛的资格测试。这些测试包括承受极端高温、严寒、剧烈冲击、失压、振动、高湿度和纯氧环境。

看来 Schirra 当年的选择颇有先见之明，因为在1965年，超霸腕表正式成为 NASA 所有载人航天任务的官方飞行资格认证计时码表。

随后在1969年和1970年执行的阿波罗11号和阿波罗13号任务，如今都已成为传奇故事，这也要归功于以此为题材的电影和纪录片。

欧米茄不可能策划出比这更好的宣传了：阿波罗11号的 Buzz Aldrin 戴着超霸腕表在月球漫步；阿波罗13号的宇航员们依靠超霸腕表为关键的14秒发动机点火计时，从而修正了返回轨道，将他们安全带回家。

44.25毫米超霸系列“月之暗面”腕表。 图片来源：OMEGA

恒久之道

当然，超霸腕表并没有因早年的辉煌而固步自封。多年来，无数变款层出不穷。于2021年更新的现行系列，引入了欧米茄的至臻天文台认证机芯，该机芯在精准度、防磁性能方面都有所提升，并采用了现代化的结构——而这一切都包裹在我们所熟知的外观之下。

或许这就是为什么“月球表”即使在非腕表爱好者中也能持续引发共鸣。

它提醒我们，信任是需要赢得的，而真实性无法速成。世界上最经久不衰的物品，通常并非始于地位的象征，而是作为解决实际问题的可靠工具而存在。

超霸腕表之所以成为经典，并非因为它曾被佩戴于月球之上，而是因为它赢得了那些性命攸关的宇航员们的信任。在这个痴迷于下一次更新换代的时代，这是一个永不过时的故事。