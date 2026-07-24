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富有远见的艺术品经销商、日本先驱婚戒珠宝商创始人，正在丹戎巴葛分销园开启新篇章。

82岁的 YUKIO SHIRAISHI 形象庄重。他言语温和，声音中却透着钢铁般的决心与清晰的热情。

不难看出，这位东京证券交易所上市公司 New Art Holdings 的创始人兼董事长是如何将各项事业变为现实的。他的业务遍及艺术、珠宝、美学、食品加工和高尔夫设备制造业产业群等多个领域，这不仅反映了 Shiraishi 的企业家精神，也彰显了他的远见和抱负。

可以肯定的是，他对美的事物有着敏锐的眼光。

这位杰出的日本艺术品经销商于1967年在东京创立了白石画廊 (Whitestone Gallery)。该画廊是日本战后艺术的先驱，尤其专注于激进的具体派 (Gutai) 前卫艺术团体。如今，画廊也代理国际顶尖艺术家，并致力于在全球范围内推广亚洲新兴艺术家的作品。

新加坡白石画廊于2023年10月在丹戎巴葛分销园开幕。 照片：白石画廊

在日本之外，白石画廊在中国大陆、香港、台湾和韩国也设有分馆。其位于新加坡吉宝路丹戎巴葛分销园的分馆是其在东南亚的首家，也是亚洲规模最大的画廊之一，于2023年10月正式开幕。

新美术馆 (New Art Museum) 展出重要艺术家和艺术运动的作品。 照片：白石画廊

这个令人印象深刻的空间由世界知名的日本建筑师 Kengo Kuma 设计，包含三个主要部分：一个占地7,675平方英尺 (sq ft) 的商业画廊，专门展出在世艺术家的作品；一个占地10,812平方英尺的综合性新美术馆 (New Art Museum)，展示杰出艺术家和艺术运动；以及一个2,324平方英尺的接待区。

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商业画廊专门展出在世艺术家的作品。 照片：白石画廊

如果说白石画廊体现了 Shiraishi 对艺术的热爱，那么他在1994年推出的婚戒品牌——银座白石钻石 (Ginza Diamond Shiraishi) ——则反映了他的商业头脑。虽然这个想法源于他女儿建议他应该向其他业务多元化发展，但正是他敏锐的企业家直觉将其发展至今日的规模。

明智之举

在观察到日本领先的汽车制造商 Toyota 在出口销售不佳时会面临“呆滞库存”的困境后，Shiraishi 产生了一个想法。

银座白石钻石的半定制系统允许顾客分别选择钻石和戒指款式。 照片：银座白石钻石

钻戒的生产在下单后才开始。 照片：银座白石钻石

他表示：「我们只在接到订单后才开始生产钻戒。」他补充说，其在日本的婚戒业务至今仍采用预约制。

银座白石钻石的首家门店是位于东京银座的一家七层精品店，于1994年11月开业。 照片：银座白石钻石

因此，他在日本开创了半定制婚戒的概念：情侣们挑选经过国际和国内认证的优质裸钻，然后根据所选的镶嵌方式定制成戒指。从下单到制作完成，每件作品大约需要一个月的时间。

Ultimate Diamond Shiraishi 是该品牌位于东京银座的旗舰沙龙。该精品店展示稀有的彩色钻石、高级裸钻以及博物馆级别的珍品，如钻石皇冠。 照片：银座白石钻石

这是一个神来之笔。凭借其沙龙式的概念，银座白石钻石成为日本第一家婚戒珠宝专卖店，情侣们可以在高档私密的环境中获得宝石挑选的指导。

他说道：「这非常个性化。周末的预约通常都排满了，每对情侣大约需要两个小时。」

银座白石钻石在日本开创了“套戒”概念——即订婚戒指和结婚戒指可以完美地贴合在一起。 照片：银座白石钻石

银座白石钻石还在日本引入了“套戒”概念——一种将订婚戒指和结婚戒指完美结合的设计。这不仅象征着两个生命的结合，无缝叠戴也创造出一种新的美学，为佩戴者提供了更大的搭配灵活性。

迷人的品牌形象

当 Shiraishi 刚开始他的珠宝业务时，钻石公司 De Beers 仍在垄断钻石行业。Shiraishi 回忆道：「我想在电影放映前在影院投放广告，因为我认为 De Beers 的重点是电视广告。但即便是那些广告位也已经被他们占了。」

因此，他另辟蹊径，成为了日本最受欢迎、最具影响力的婚庆杂志《Zexy》的主要广告商和合作伙伴。这本厚重的杂志页数有时会超过一千页。

银座白石钻石婚戒珠宝终于在新加坡上市。 照片：银座白石钻石

同时，他敏锐的商业头脑告诉他，广告不应只关注钻石的图像。在古希腊文化对日本公共建筑等领域产生影响的背景下，他选择采用希腊城市和爱琴海的壮丽视觉效果，以代表品牌永恒不变、纯净经典的品牌哲学。

希腊及其毗邻的爱琴海这一概念被应用于银座白石钻石的品牌方案中，以代表永恒不变、纯净经典的品牌哲学。 照片：银座白石钻石

以爱琴海湛蓝海水为背景的戒指。 照片：银座白石钻石

他的战略决策使得银座白石钻石巩固了其作为日本领先婚戒珠宝专家的地位。

令人梦寐以求的钻石登陆狮城

如今，该品牌在日本拥有超过70家门店，并在香港和台湾设有多家分店。

今年三月，银座白石钻石终于登陆新加坡，在髙岛屋 (Takashimaya) 百货公司低调开设了一个专柜。这标志着该品牌在继续其国际扩张的同时，首次进军东南亚市场。

银座白石钻石为婚戒和订婚戒指提供永久保养和终身保修服务。 照片：银座白石钻石

然而，到了八月，随着其在新加坡新达城 (Suntec City) 的首家独立旗舰精品店开业，预计将有更多宣传活动。除银座白石钻石外，该店还将引入 New Art 旗下的另一珠宝品牌——Exelco Diamond。

Exelco Diamond 的历史可追溯至比利时安特卫普，其客户包括王室成员。 照片：EXELCO DIAMOND

Exelco 拥有卓越的传统，其历史可追溯至比利时安特卫普。它以其在1919年为圆形明亮式钻石切割制定的数学标准而闻名，该标准旨在最大限度地提升钻石的火彩和亮度。其客户中包括比利时王室成员。

一条以粉钻为中心的 Exelco Diamond 项链。 照片：EXELCO DIAMOND

如今，这个具有鲜明欧洲风情的品牌专注于前卫时尚的设计，而银座白石钻石则专注于定制婚戒珠宝。

Shiraishi 表示：「我想进一步发展 Exelco。尤其是在新加坡，我们将专注于设计创新和创造新的钻石切割工艺。」

这些切割工艺将源于11月与比利时驻日本大使馆联合举办的一场设计比赛。

艺术、珠宝与时尚的结合

作为一位始终富有远见的企业家，Shiraishi 对他的各项事业仍然充满创意和热情。

他透露，他曾提议租下吉门营房约3000平方米的空间，并将其改造成一个集画廊、博物馆、咖啡馆和图书馆于一体的区域。但当他得知这个艺术与生活服务产业群区已被规划为住宅区后，他便将目光转向了丹戎巴葛分销园。

新开通的广东民地铁站距离此处“仅300米”，“步行10分钟”即可到达，因此他对这个由工业区转型而成的艺术中心充满信心。

Shiraishi 身处令人赞叹的新加坡白石画廊。他希望利用这个空间来培育艺术和时尚。 照片：DARREN GABRIEL LEOW

正如白石画廊培养了许多亚洲艺术家一样，他现在正将注意力转向利用这个空间来培育另一种形式的美——时尚。

他表示：「这里是发展艺术和时尚的最佳场所。效仿纽约的苏活区 (SoHo) 和切尔西区 (Chelsea) 的例子，丹戎巴葛分销园已经超越了纯粹的艺术领域，并开始成为一个时尚平台。」

鉴于他过往的成就，这些宣言确实非常激动人心。

摄影：Darren Gabriel Leow 时尚指导：CK 造型：Sveta Klyn, The Suburbs Studio。使用 Dior Beauty 产品