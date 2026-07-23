The Business Times
business-time-50
NEW-GEN ENTREPRENEURS

大华银行总裁幼子Grant Wee：化职业倦怠为康养商机

Hideaway于New Bahru提供按摩、冷水浸泡及恢复服务

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source
Helmi Yusof

Helmi Yusof

Published Thu, Jul 23, 2026 · 06:15 PM
    • Grant Wee将Hideaway打造成一个以独处和恢复为核心的按摩浴场概念。
    • Grant Wee将Hideaway打造成一个以独处和恢复为核心的按摩浴场概念。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    Grant Wee在11岁时，第一次领悟到一个精心设计的空间所蕴含的力量。

    这个空间就是Loof，新加坡首家独立屋顶酒吧。它由Grant Wee的兄长Wee Teng Wen于2005年开设，当时他年仅25岁。

    Grant与父母一同前往，当时的他虽然还未到饮酒年龄，却已能感受到Odeon Towers顶层所营造的独特氛围：音乐、灯光、天际线、情调，以及在环境映衬下更显光彩夺目的人群。

    这远在Wee Teng Wen将他的Lo & Behold Group打造成新加坡最受推崇的酒店集团之一前，也远在他的最新项目New Bahru成为全城最受热议的生活服务产业群之一前。

    但Loof为年少的Wee上了关于氛围营造的宝贵一课。他意识到，一个空间不仅能容纳人，更能改变人的感受。

    “我记得当时在想，天啊，这是我第一次来酒吧，”Grant说。“但给我留下深刻印象的是整个体验有多酷——那种凭空创造出一个全新世界的感觉，就像魔法一样。”

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    大约20年后，Grant正尝试施展属于自己的“魔法”。他用的不是鸡尾酒、餐厅或酒店，而是红外线桑拿、冷水浸泡、按摩床和柔和的灯光。

    Grant Wee的Hideaway为顾客提供了一个安静、从容的恢复环境。 图片来源：HIDEAWAY

    他在New Bahru开设的Hideaway占地3500平方英尺，是一个集按摩和浴场于一体的概念空间。这里的“魔咒”比Loof更宁静，但同样精心设计。屋顶酒吧的喧嚣被温热的精油、厚重的窗帘、低沉的交谈声和冷水的刺骨感所取代。如果说Wee Teng Wen创造的是用于餐饮、社交和展示自我的空间，那么Grant打造的则是供人躲藏和恢复的房间。

    一个姓氏的分量

    当然，Wee兄弟的姓氏是新加坡商界最知名的姓氏之一。他们的父亲Wee Ee Cheong是新加坡大华银行 (UOB) 的长期总裁。他们的祖父是已故的银行业巨擘黃祖耀 (Wee Cho Yaw)。他们的另一个兄弟Wee Teng Chuen也投身于银行业。

    但Wee Teng Wen和Grant选择了不同的道路。他们的事业不在金融，而在“感觉”：旨在让都市生活更愉悦，或至少更能忍受的餐厅、酒店和康养空间。

    对Grant而言，这项使命“颇具个人色彩”。从杜伦大学毕业后，他加入了Boston Consulting Group，那里的出差、不良饮食习惯和缺乏锻炼逐渐对他的健康造成了损害。

    在他23岁那年，他因严重的眩晕症而住院。他的血压很高，医生警告说，如果不改变生活方式，他可能需要服药。“我意识到这（种生活）是不可持续的，”他说。

    Grant Wee身穿Cos西装外套。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

    不久后，他离开了咨询行业，并开始思考康养这件事——不仅是作为自身的需求，更是作为一个可以建立的事业。

    他的第一个主要创业项目是Trapeze Rec Club（简称TRC），一个位于丹戎巴葛的四层俱乐部，集健身、武术、瑜伽、理疗、恢复、心理健康和咖啡馆于一体。它充满活力、注重社交，并怀有一种近乎理想主义的信念：健康可以通过社群来建立。

    “我为20岁的Grant打造了TRC，”他说。他指的是在杜伦大学求学时更年轻的自己，当时他饱受抑郁和孤独的困扰，但在心理治疗、健身和社群中找到了庇护

    但在2026年3月，他关闭了TRC，理由是租金上涨、运营成本增加，以及在同一屋檐下运营多种服务的复杂性。

    他将关闭TRC比作结束一段初恋：“你以为它会永远持续下去。但有时你必须说再见。而说再见能让你成长。”

    一个遁世之所

    Hideaway则属于另一个版本的他：“那个在咨询时代筋疲力尽的Grant”。

    它位于New Bahru的School Block五楼，设有四个半私密的浴场舱，每个都配有独立的红外线桑拿和冷水浸泡池；此外还有一个私人浴场套房、五间单人理疗室、两间双人理疗室和一个足底按摩休息室。

    Hideaway提供四个半私密浴场舱供单人恢复，以及其他设施。 图片来源：HIDEAWAY

    服务项目涵盖瑞典式身体按摩、深层组织按摩、刮痧头皮护理、草药包热敷、手足反射疗法，以及围绕睡眠、净化和运动恢复设计的更长时间的疗程。这是一种可感知的康养：热、冷、压力、香气、静谧。

    “我们创造Hideaway，是为了让人们能激活副交感神经系统，”Grant说。“从你踏入的那一刻起，香气、声音和视觉效果就会让你进入更放松的状态。接着是按摩。对我来说，没有什么比一次好的按摩更让人放松的了。”

    与围绕社群建立的TRC不同，Hideaway是为“退隐”而设计的：“我们希望它成为一个都市避风港。一个你可以独自待上一两个小时，重新校准自己的地方。这是更安静形式的康养。”

    Grant自己的个人日程安排非常自律。他每周进行四次力量训练，早起跑步，每周接受理疗和深层组织按摩，并使用桑拿和冷水浸泡。

    他曾经是个夜猫子，但为了能在早上6点起床跑步，他放弃了晚睡的习惯。“这并不容易。但你必须找到自律并坚持下去。这些是优质生活的基础。”

    恢复经济

    Grant相信新加坡正在迎头赶上全球康养运动的潮流。新冠疫情使人们更加关注自身健康。跑步俱乐部成倍增加，Hyrox健身房涌现，力量训练也进入了主流视野。

    冷水浸泡和桑拿已成为这座高收入、高压力城市的流行语。这座城市已经学会了优化几乎所有事情，包括身体恢复。

    “新加坡人工作过度，”他说。“我们绝对需要采取更多措施来解决心理健康和职业倦怠问题。”

    Grant Wee身穿Zegna西装外套。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

    他并未忽视其中的矛盾。保费康养空间可能看起来像是针对公共问题（如过度劳累、孤独、社会压力、心理健康从业者短缺，以及即使在精疲力竭时仍被期望保持高效表现等）的昂贵私人解决方案。

    他说，Hideaway无法改变办公室文化。桑拿无法解决职业倦怠。按摩也无法消除现代生活中的种种压力——在这个长期在线的时代，每个人似乎都比你更富有、更健康、更快乐。

    但他认为，一个房间仍然可以提供暂时的慰藉：一两个小时用来“重置和逃离世界”。

    Grant从家人那里学到了商业之道——尽管并非都以显而易见的方式。

    他从父亲那里继承了自律和对健康的兴趣。他说，早在运动、长寿和补充剂成为时尚之前，Wee Ee Cheong就对此非常重视。

    “除此之外，我父亲总是为家庭留出时间，”他说。“作为一名银行家，仍能抽出时间陪伴家人——这是我希望效仿的。”

    从Wee Teng Wen那里，Grant学到了创业精神和待客之道——尽管他现在才明白11岁的自己所不理解的：待客之道的魔力从来不只是魔法。“我现在意识到，这需要毅力、强大的团队，以及在行不通时果断放弃的意愿。”

    Hideaway是他对这一课的当前答案。它比Trapeze更安静，社交野心更小，或许也更现实地看待了康养能做什么和不能做什么。

    它无法让新加坡的节奏慢下来。但它可以提供一扇帘子、一双理疗师的手、一次冷水浸泡、一次呼吸的回归。这不完全是魔法。但在城市让你疲惫不堪之后，或许已足够接近。

    摄影: Darren Gabriel Leow  时尚指导: CK 造型助理: Haz 妆发: Sveta Klyn, The Suburbs Studio, 使用Dior Beauty和Kevin Murphy产品。 

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Health and WellnessLifestyle

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Wu, the owner of car dealership Allmotoring.sg, is alleged to have carried out the offences from February 2019 to November 2024.

    Car dealer charged in S$1.1 million tax evasion case involving Porsches, Ferraris, Rolls-Royces

    The hiring push comes as Singapore’s banks expand their wealth franchises across Asia.

    Singapore banks’ battle for wealth talent goes beyond private bankers

    Seatrium reported on Feb 28 that its profit for H2 2025 rose 48.3% to S$179.3 million.

    Seatrium expects ‘material’ improvement in H1 profit

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More