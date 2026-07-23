大华银行总裁幼子Grant Wee：化职业倦怠为康养商机

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Hideaway于New Bahru提供按摩、冷水浸泡及恢复服务

Grant Wee将Hideaway打造成一个以独处和恢复为核心的按摩浴场概念。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

Grant Wee在11岁时，第一次领悟到一个精心设计的空间所蕴含的力量。

这个空间就是Loof，新加坡首家独立屋顶酒吧。它由Grant Wee的兄长Wee Teng Wen于2005年开设，当时他年仅25岁。

Grant与父母一同前往，当时的他虽然还未到饮酒年龄，却已能感受到Odeon Towers顶层所营造的独特氛围：音乐、灯光、天际线、情调，以及在环境映衬下更显光彩夺目的人群。

这远在Wee Teng Wen将他的Lo & Behold Group打造成新加坡最受推崇的酒店集团之一前，也远在他的最新项目New Bahru成为全城最受热议的生活服务产业群之一前。

但Loof为年少的Wee上了关于氛围营造的宝贵一课。他意识到，一个空间不仅能容纳人，更能改变人的感受。

“我记得当时在想，天啊，这是我第一次来酒吧，”Grant说。“但给我留下深刻印象的是整个体验有多酷——那种凭空创造出一个全新世界的感觉，就像魔法一样。”

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大约20年后，Grant正尝试施展属于自己的“魔法”。他用的不是鸡尾酒、餐厅或酒店，而是红外线桑拿、冷水浸泡、按摩床和柔和的灯光。

Grant Wee的Hideaway为顾客提供了一个安静、从容的恢复环境。 图片来源：HIDEAWAY

他在New Bahru开设的Hideaway占地3500平方英尺，是一个集按摩和浴场于一体的概念空间。这里的“魔咒”比Loof更宁静，但同样精心设计。屋顶酒吧的喧嚣被温热的精油、厚重的窗帘、低沉的交谈声和冷水的刺骨感所取代。如果说Wee Teng Wen创造的是用于餐饮、社交和展示自我的空间，那么Grant打造的则是供人躲藏和恢复的房间。

一个姓氏的分量

当然，Wee兄弟的姓氏是新加坡商界最知名的姓氏之一。他们的父亲Wee Ee Cheong是新加坡大华银行 (UOB) 的长期总裁。他们的祖父是已故的银行业巨擘黃祖耀 (Wee Cho Yaw)。他们的另一个兄弟Wee Teng Chuen也投身于银行业。

但Wee Teng Wen和Grant选择了不同的道路。他们的事业不在金融，而在“感觉”：旨在让都市生活更愉悦，或至少更能忍受的餐厅、酒店和康养空间。

对Grant而言，这项使命“颇具个人色彩”。从杜伦大学毕业后，他加入了Boston Consulting Group，那里的出差、不良饮食习惯和缺乏锻炼逐渐对他的健康造成了损害。

在他23岁那年，他因严重的眩晕症而住院。他的血压很高，医生警告说，如果不改变生活方式，他可能需要服药。“我意识到这（种生活）是不可持续的，”他说。

Grant Wee身穿Cos西装外套。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

不久后，他离开了咨询行业，并开始思考康养这件事——不仅是作为自身的需求，更是作为一个可以建立的事业。

他的第一个主要创业项目是Trapeze Rec Club（简称TRC），一个位于丹戎巴葛的四层俱乐部，集健身、武术、瑜伽、理疗、恢复、心理健康和咖啡馆于一体。它充满活力、注重社交，并怀有一种近乎理想主义的信念：健康可以通过社群来建立。

“我为20岁的Grant打造了TRC，”他说。他指的是在杜伦大学求学时更年轻的自己，当时他饱受抑郁和孤独的困扰，但在心理治疗、健身和社群中找到了庇护。

但在2026年3月，他关闭了TRC，理由是租金上涨、运营成本增加，以及在同一屋檐下运营多种服务的复杂性。

他将关闭TRC比作结束一段初恋：“你以为它会永远持续下去。但有时你必须说再见。而说再见能让你成长。”

一个遁世之所

Hideaway则属于另一个版本的他：“那个在咨询时代筋疲力尽的Grant”。

它位于New Bahru的School Block五楼，设有四个半私密的浴场舱，每个都配有独立的红外线桑拿和冷水浸泡池；此外还有一个私人浴场套房、五间单人理疗室、两间双人理疗室和一个足底按摩休息室。

Hideaway提供四个半私密浴场舱供单人恢复，以及其他设施。 图片来源：HIDEAWAY

服务项目涵盖瑞典式身体按摩、深层组织按摩、刮痧头皮护理、草药包热敷、手足反射疗法，以及围绕睡眠、净化和运动恢复设计的更长时间的疗程。这是一种可感知的康养：热、冷、压力、香气、静谧。

“我们创造Hideaway，是为了让人们能激活副交感神经系统，”Grant说。“从你踏入的那一刻起，香气、声音和视觉效果就会让你进入更放松的状态。接着是按摩。对我来说，没有什么比一次好的按摩更让人放松的了。”

与围绕社群建立的TRC不同，Hideaway是为“退隐”而设计的：“我们希望它成为一个都市避风港。一个你可以独自待上一两个小时，重新校准自己的地方。这是更安静形式的康养。”

Grant自己的个人日程安排非常自律。他每周进行四次力量训练，早起跑步，每周接受理疗和深层组织按摩，并使用桑拿和冷水浸泡。

他曾经是个夜猫子，但为了能在早上6点起床跑步，他放弃了晚睡的习惯。“这并不容易。但你必须找到自律并坚持下去。这些是优质生活的基础。”

恢复经济

Grant相信新加坡正在迎头赶上全球康养运动的潮流。新冠疫情使人们更加关注自身健康。跑步俱乐部成倍增加，Hyrox健身房涌现，力量训练也进入了主流视野。

冷水浸泡和桑拿已成为这座高收入、高压力城市的流行语。这座城市已经学会了优化几乎所有事情，包括身体恢复。

“新加坡人工作过度，”他说。“我们绝对需要采取更多措施来解决心理健康和职业倦怠问题。”

Grant Wee身穿Zegna西装外套。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

他并未忽视其中的矛盾。保费康养空间可能看起来像是针对公共问题（如过度劳累、孤独、社会压力、心理健康从业者短缺，以及即使在精疲力竭时仍被期望保持高效表现等）的昂贵私人解决方案。

他说，Hideaway无法改变办公室文化。桑拿无法解决职业倦怠。按摩也无法消除现代生活中的种种压力——在这个长期在线的时代，每个人似乎都比你更富有、更健康、更快乐。

但他认为，一个房间仍然可以提供暂时的慰藉：一两个小时用来“重置和逃离世界”。

Grant从家人那里学到了商业之道——尽管并非都以显而易见的方式。

他从父亲那里继承了自律和对健康的兴趣。他说，早在运动、长寿和补充剂成为时尚之前，Wee Ee Cheong就对此非常重视。

“除此之外，我父亲总是为家庭留出时间，”他说。“作为一名银行家，仍能抽出时间陪伴家人——这是我希望效仿的。”

从Wee Teng Wen那里，Grant学到了创业精神和待客之道——尽管他现在才明白11岁的自己所不理解的：待客之道的魔力从来不只是魔法。“我现在意识到，这需要毅力、强大的团队，以及在行不通时果断放弃的意愿。”

Hideaway是他对这一课的当前答案。它比Trapeze更安静，社交野心更小，或许也更现实地看待了康养能做什么和不能做什么。

它无法让新加坡的节奏慢下来。但它可以提供一扇帘子、一双理疗师的手、一次冷水浸泡、一次呼吸的回归。这不完全是魔法。但在城市让你疲惫不堪之后，或许已足够接近。

摄影: Darren Gabriel Leow 时尚指导: CK 造型助理: Haz 妆发: Sveta Klyn, The Suburbs Studio, 使用Dior Beauty和Kevin Murphy产品。