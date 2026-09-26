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奇瑞 iCaur V23 评测：揭示中国车企新动向

iCaur V23 能带来 Jeep 般的刺激体验，还是仅仅是汽车界的“cosplay”？

    • iCaur V23 的额定能耗为每百公里22千瓦时 (22 kWh/100 km)。
    • iCaur V23 的额定能耗为每百公里22千瓦时 (22 kWh/100 km)。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    Leow Ju-Len

    Published Sat, Sep 26, 2026 · 07:00 AM

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    [新加坡] 中国车企在展示了技术实力后，如今正致力于打造汽车的风格与个性，iCaur V23 便是其中一款代表作。这是一款造型时尚、风格独特的电动SUV，其设计大量借鉴了早期的丰田陆地巡洋舰 (Toyota Land Cruiser)，并带有一丝奔驰G级 (Mercedes G-Wagen) 的影子，这两款车都是越野界的传奇车型。

    V23 由中国汽车行业的出口冠军奇瑞 (Chery) 制造。由于苹果公司对“iCar”这个名称持有异议，这款车在国内的名字最终定为 iCaur。这个词本身没有意义，看起来像个拼写错误，而且官方似乎希望大家忽略字母“u”的发音。或许“Ichor”会是个更好的选择，这个词意指希腊众神之血，至少大家都会读。奇瑞，如果你们在看这篇文章，我乐意担任顾问。

    iCaur V23 是一款造型时尚、风格独特的电动SUV，其设计大量借鉴了早期的丰田陆地巡洋舰 (Toyota Land Cruiser) 和奔驰G级 (Mercedes G-Wagen) 的元素。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    尽管品牌定位有些摇摆，但产品方向却十分明确。iCaur 的特色是打造复古车型，客气地说，是向经典的越野车“致敬”。如果说模仿是最高形式的奉承，那么即将推出的 V27 几乎是完全复刻了路虎卫士 (Land Rover Defender)。虽然有些人会抱怨这种做法缺乏原创性，但话说回来，你上一次看到有人穿着牛仔裤去驯服公牛是什么时候？

    不管怎样，我预计 iCaur 在本地市场会表现不错。它价格相对亲民，但看起来或感觉上却不廉价，这是一个制胜法宝。虽然它算不上特别豪华或配置齐全，但却充满俏皮感——只有扫兴的人才会讨厌一辆口号是“为玩而生” (Born To Play) 的汽车。

    V23 的驾驶舱充满了粗犷的开关和坚固的纹理。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    不管怎样，我预计 iCaur 在本地市场会表现不错。它价格相对亲民，但看起来或感觉上却不廉价，这是一个制胜法宝。虽然它算不上特别豪华或配置齐全，但却充满俏皮感——只有扫兴的人才会讨厌一辆口号是“为玩而生” (Born To Play) 的汽车。

    V23 的驾驶舱充满了粗犷的开关和坚固的纹理。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    驾驶舱内遍布粗犷的开关和坚固的纹理，甚至连用户界面也颇具个性。一些确认按钮上写的不是“OK”或“Accept”（接受），而是“Got it”（收到）。里程表则被标记为“Travelling With You”（与你同行），而转动驾驶模式选择器时，屏幕上会出现“Slippery Individual”（滑头）的字样。

    不过，为了追求这种风格，你必须接受一些功能的缺失。车上没有卫星导航、没有无线充电板、没有前备箱，也没有手套箱。但为了弥补，车内设有大量的网状储物格以及前排座椅下方的抽屉。

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    此外，车内也没有后排空调出风口（或许流汗才更显男子气概吧）。最大的缺点可能是，这辆车感觉像是在四座车的基础上硬加了一个座位，因为后排中间座位的安全带是从车顶延伸下来的，非常别扭。

    虽然这辆车方正的造型创造了充足的内部空间，使其在实用性上近乎厢式货车，但其空气动力学表现看起来相当糟糕。官方公布的能耗为每百公里22千瓦时 (22 kWh/100 km)，这意味着 V23 的耗电量几乎是特斯拉 Model Y 110 的1.5倍。

    最大的缺点可能是，iCaur 感觉像是在四座车的基础上硬加了一个座位，因为后排中间座位的安全带是从车顶延伸下来的，非常别扭。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    然而，这些数据在纸面上比实际情况要差。我驾驶这辆车，从电池中获得了超过400公里的续航里程，这足以反驳其官方宣称的312公里续航。官方测试包含了高速行驶路段，这对“方盒子”车型的能耗不利。因此，如果你主要在市区行驶，续航表现会很不错。

    无论如何，市区才是V23的最佳使用场景，考虑到它的越野车外观，这多少有些讽刺。在高速公路上，风噪和胎噪会变得很明显，行驶过程也会有些颠簸。

    除此之外，V23的驾驶感受就像一辆普通的轿车。它的悬挂可能偏硬，但行驶质感比奔驰G级等车型要好。它的转向也十分精准，这比一些采用非承载式车身的四驱车要强得多，后者的转向反应迟钝，似乎只把你的转向指令当作建议。

    V23 采用承载式车身底盘，与轿车类似，这使其在铺装路面上有更好的行驶表现。 图片：BIG FISH PUBLISHING

    V23 采用的是承载式车身底盘，与轿车类似，这使其在铺装路面上有更好的行驶表现。但另一方面，尽管它（我是说车，不是我）外表粗犷，我可不确定自己会开着它跟随一辆Jeep穿越丛林。

    该车的电机仅驱动后轮。对于真正的硬派越野来说，全尺寸备胎是必需品，而不是 iCaur 配备的那种压缩空气和补胎剂。

    更重要的是，V23 能让你想象自己穿越绿色荒野去寻回失落的宝物，或者捕获一只老虎。你是否真的这样做与他人无关（可能除了老虎保护主义者），但拥有这种想象的乐趣本身就足够了。毕竟，也不是每个人都会把自己的法拉利开上赛道。

    iCaur 承诺为 V23 提供无穷无尽的定制选项，这正体现了这款车的精神所在。它的制造商深知，为汽车加装配件是拥车乐趣的一半。可以说，他们明白如何通过装扮这辆车，为奇瑞这个品牌锦上添花。

    奇瑞 iCaur V23 电机功率/扭矩 136马力/180牛·米 电池类型/净容量 磷酸铁锂/59.9千瓦时 充电时间/类型 约10小时 (6.6千瓦交流电)，56分钟充至10%至80% (85千瓦直流电) 续航里程 312公里 0-100公里/小时加速 11秒 最高时速 140公里/小时 能耗 22千瓦时/100公里 代理商 Vertex Automobile 价格 18万4999新元 (含拥车证) 上市时间 现已发售

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