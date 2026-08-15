花旗集团新加坡区主管Lee Lung-Nien当选新加坡高尔夫球协会会长

Lee对体育管理并不陌生，他曾在本地和国际上担任过多个职务。 照片：ST

【新加坡】Lee Lung-Nien在星期五（8月14日）于新加坡岛屿乡村俱乐部（Singapore Island Country Club）举行的常年会员大会（AGM）上，当选为新加坡高尔夫球协会（SGA）的新任会长。

身为花旗集团新加坡区主管的Lee，在11名 成员投票后击败了Tan Ah Ee，接替掌舵四年后卸任的会长Tan Chong Huat。

现年62岁的Lee在当选后表示：“能够受托领导新加坡高尔夫球协会，我深感荣幸。我要感谢各位成员和利益相关者给予的信任和支持。”

“近年来，新加坡高尔夫球运动取得了显著进步，无论是在参与度、青少年发展、高水平竞技方面，还是在国际舞台上日益增长的影响力方面。”

“我们有坚实的基础可以发扬光大，我期待与我们的俱乐部、运动员、教练、志愿者、合作伙伴及利益相关者共同努力，推动新加坡高尔夫球运动向前发展。”

Tan Chong Huat在协会执行委员会的任期已满连续八年的上限。

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这位律师自2018年起担任委员，后于2021年被任命为副会长，并于次年当选会长。

根据SGA的章程，执行委员会成员在连续任职满八年后，必须至少间隔两年才有资格再次参选或被任命。

Lee的任期为四年，他也向Tan Chong Huat和即将卸任的执行委员会致敬。

他说：“Chong Huat和执行委员会为新加坡高尔夫球运动的发展做出了巨大贡献。”

“我感谢他们的领导和奉献，我们期待在已建立的坚实基础上再创佳绩。”

SGA未透露此次选举的计票结果。

这是该协会65年历史上，首次出现超过一名候选人竞选SGA会长职位的情况。

2016年，Ross Tan和资深管理人Low Teo Ping曾一同角逐该职位，但后者在常年会员大会召开前30分钟退选。

Lee对体育管理并不陌生，他曾在本地和国际上担任过多个职务。

他曾在2016年至2020年期间担任新加坡赛车运动协会（Motor Sports Singapore）的会长，并自2021年起担任国际汽车联合会（International Automobile Federation）的副会长。该机构是一级方程式赛车（Formula One）、世界拉力锦标赛（World Rally Championship）、世界耐力锦标赛（World Endurance）和电动方程式（Formula E）等系列赛事的管理机构。

Lee也曾涉足本地足球领域，担任过淡滨尼流浪者足球俱乐部（Tampines Rovers）的副主席。

他的竞争对手Tan Ah Ee是胡姬乡村俱乐部（Orchid Country Club, 简称OCC）的队长，并自2023年4月起担任SGA执行委员会成员。这位退休人士担任OCC的委员已超过20年。 海峡时报