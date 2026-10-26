星展银行承诺投入100万新元，为新加坡需要帮助的年长者和外籍劳工提供烟霾援助
该计划预计将惠及约27.5万名个人
- 星展银行新加坡区总裁Lim Him Chuan在Terusan休闲中心向外籍劳工分发N95口罩。 照片：星展银行
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】星展银行 (DBS) 于周五（10月23日）宣布，将承诺投入100万新元，为新加坡的需要帮助的年长者和外籍劳工提供烟霾援助。
这笔资金将用于购买和分发N95口罩与空气净化器，以帮助受益者应对烟霾影响及不断恶化的空气质量。此前，永续发展与环境部长Grace Fu曾表示，烟霾情况可能持续至11月。
该计划预计将惠及约27.5万人，每人可领取两个口罩。
星展银行将联同其志愿者，向星展基金会支持的社会服务组织分发5万个N95口罩和100台空气净化器。这些社会服务组织包括Allkin Singapore、Lions 社区之友和Thye Hua Kwan Moral Charities。
该银行也正在与这些社会服务组织合作，为500名独居且行动不便的年长者提供空气净化器。
除了年长者，星展银行还将与人力部合作，向外籍劳工捐赠50万个N95口罩。该银行将与宿舍运营商合作分发口罩。分发工作已于周日在七个外籍劳工休闲中心启动。
星展银行新加坡区总裁Lim Him Chuan表示：“烟霾影响整个社区，但有些人可能受到更严重的影响。户外工作者或许别无选择，只能继续暴露在烟霾中，而一些年长者可能难以找到空气较清新的空间。”
星展银行也为其所有员工提供N95口罩，在其办公场所安装碳过滤器，并为可能更易受烟霾影响的员工提供灵活的工作安排。
这些措施是该银行第一阶段的烟霾援助工作。后续措施将在适当时候公布。
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