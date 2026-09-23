Dell InnovateFest 2026：探讨人工智能与技术解决方案，助残障人士独立生活
黑客松项目旨在解决沟通障碍与不健康的饮食习惯
- InSync 和 PotPal 团队在 Dell InnovateFest 2026 现场。 照片：CMG
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】无法通过言语沟通的残障人士（PWDs）经常面临沟通障碍，而与他们交流的人们往往不知该如何应对沟通中断的状况。
为此，一个由六名义安理工学院学生组成的团队开发了 InSync，这是一款人工智能协调工具，有助于实时修复此类沟通中断，并提高对话的透明度。
InSync 由一个应用程序和一个外部显示屏组成。该应用内置了辅助和替代性沟通（Augmentative and Alternative Communication）网格以及实时转录等人工智能工具，而外部显示屏则面向用户的沟通伙伴，为他们提供提示。例如，它会提示对方发言或等待用户发言。
InSync 团队成员 Sean Chua 说：“我们选择以10至18岁的儿童和青少年为目标，因为他们正处于成长的关键阶段。”
他补充说，团队的研究发现，这个年龄段的用户渴望表达自己，“但不想让自己的声音听起来像千篇一律的 iOS 语音”。他这里指的是苹果产品所使用的操作系统。
因此，团队在 InSync 中加入了性化功能，用户可以定制自己的声音，并选择口音、语调等。
Chua 说：“‘捕捉我的声音’（Capture My Voice）功能让用户可以通过念出元音来录音，然后我们提取他们声音的独特身份特征，并将其与一个生成式人工智能声音进行合成。”
用户还可以在应用中预设自己的偏好。例如，当用户在小贩中心点餐时，应用词库中已经存有他们常点的餐食。InSync 还可以根据音频和视频语境自动推荐词语，从而提高用户的输入速度。
随着时间的推移，InSync 能适应用户的语言习惯、个性和偏好，从而推荐更准确的回应。
Chua 和他的团队是今年 Dell InnovateFest 理工学院组的获胜者。该活动是由 Dell Technologies 举办的年度黑客松。
作为第四届活动，Dell InnovateFest 2026 专注于利用科技和人工智能来设计解决方案，以帮助残障人士（PWDs）和智障人士（persons with intellectual disabilities, 简称PWIDs）实现独立生活。
鼓励健康的饮食习惯
大学组的获胜者是一个由五名新加坡国立大学（国大）学生组成的团队，他们开发了 PotPal。这是一款虚拟厨房伴侣，旨在帮助智障人士培养健康的饮食习惯。
Samuel Oh 和他的团队在探访麟谷峇鲁（Lengkok Bahru）独立生活的智障人士时发现，他们普遍了解什么是健康饮食，但仍偏爱自己喜欢的食物，而这些食物通常并不健康。他们难以认识到这种饮食习惯对健康的长期影响。
PotPal 通过一个虚拟宠物的形式，为用户提供可行的个性化饮食建议，并对他们的饮食给予即时反馈。
Oh 补充说：“通过照顾虚拟宠物，我们希望让用户对自己的健康产生主人翁意识。”
“当他们用应用为餐食拍照时，宠物会立即做出反应，因为这相当于在喂养宠物。”
如果餐食不健康，宠物会表现出不适；反之，若餐食健康，宠物则会显得开心。该应用还会提供建议，例如多吃蔬菜，以使膳食更加健康。
随着时间的推移，PotPal 的人工智能功能会学习用户的偏好，从而生成更具个性化的推荐。
与社会服务组织合作
共有52名学生参加了于周五（9月18日）举行的 Dell InnovateFest 2026 决赛。Dell 与社会服务组织 Minds 和 SPD 合作举办了此次活动。
自2023年该活动创办以来，Minds 一直是 Dell 的合作伙伴。Minds 总裁 Kelvin Koh 表示，Dell InnovateFest 的宗旨始终是鼓励精通科技的年轻人参与，并让他们接触更广泛的社会挑战。
Dell 亚太及日本区人工智能创新中心高级总监 Ng Nam Guan 补充说：“今年，我们让这项合伙业务更进一步，安排学生进行实地考察……这让学生能够与他们所服务的受益人共同体验所要解决的问题，同时也能培养他们的同理心。”
同样，SPD 也与学生们合作，为他们联系了言语治疗师等行业导师，以便为他们的项目提供专业建议。
Minds 和 SPD 都将学生介绍给残障人士和智障人士，让他们测试这些解决方案并提供反馈。
SPD 助理总裁（服务）Ron Loh 说：“我们采用了设计思维方法，其核心是以用户为中心……对学生而言，重要的是要理解客户的需求，并怀有同理心。”
他补充说，辅助技术是残障人士，特别是独立生活人士的“一个关键赋能工具”。由于许多辅助技术都在海外开发，因此针对本地情况进行定制化正变得日益重要。
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