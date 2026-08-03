德勤与The Kallang签署五年合作协议，成为其官方数字合作伙伴

这家专业服务公司已为加冷集团交付了首款移动应用程序和一个全新网站

加冷集团首席执行官 Quek Swee Kuan（左）与德勤东南亚首席执行官 Eugene Ho 在The Kallang的德勤球体揭幕仪式上。 图片来源：德勤新加坡，加冷集团

【新加坡】德勤新加坡（Deloitte Singapore）与加冷集团（The Kallang Group）启动了一项为期五年的合伙业务，旨在将前身为新加坡体育城的The Kallang改造成为一个提供个性化互联访客体验的目的地。

根据这项于去年11月启动的合伙业务，这家专业服务公司将成为加冷集团的首个官方数字合作伙伴，并支持其持续的数字化转型之旅。

该消息于周一（8月3日）的一场活动上宣布。三周前，德勤刚为加冷集团交付了其首款移动应用程序和一个全新网站。

活动上还揭幕了位于The Kallang的一个新球体。该球体直径4米，是新加坡最大的户外LED球体。

该球体将展示沉浸式和动态内容，坐落于体育场（Stadium）地铁站A出口。这里距离加冷狮城购物中心（Kallang Wave Mall）和华侨银行广场（OCBC Square）仅一箭之遥，在举办体育赛事、音乐会和节庆活动时常会聚集大量人群。

新一代目的地

加冷集团首席执行官 Quek Swee Kuan 表示，该机构正通过技术和数据驱动的洞察，重新构想人们体验和参与该区域的方式。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

他表示：“这是将The Kallang打造成为一个新一代目的地的重要一步。在这里，实体体验和数字体验将融为一体，激发更深入、更有意义的连接。”

德勤东南亚首席执行官 Eugene Ho 表示，公司将支持The Kallang发展成为一个“真正互联、数字赋能的目的地”，这将重新定义人们参与和体验该区域的方式。

当被问及名为“The Kallang App”的新移动应用程序时，加冷集团的一位发言人表示，迄今为止收到的反馈是积极的，下载量也“超过了我们的里程碑目标”。该集团未透露自7月13日推出三周以来的具体下载数量。

该集团计划配合The Kallang即将举行的活动推出营销活动。例如，在9月举行的新加坡网球公开赛期间——这是一场由菲律宾明星 Alexandra Eala 领衔的世界女子网球协会（WTA）500级别赛事——网球迷可以通过应用程序中的一些功能获得更好的体验。

球迷们可以获取实时的赛事更新，在赛前和赛中参与互动功能，轻松导航场馆，并享受应用内的独家内容。

Quek 表示：“通过将我们对多样化受众的深刻理解与德勤的数字专业知识相结合，我们正在大规模地创造更多个性化的旅程，并解锁全新的沉浸式体验，让人们能够在The Kallang发现、连接并感受活力。”