法拉利售价210万新元的电动汽车Luce：性能惊艳，光芒四射

THE STEERING COLUMN

Luce速度惊人，但要成为一辆真正的法拉利，它必须经久不衰。

【新加坡】钻石恒久远，但它们或许在法拉利这里遇到了对手。

法拉利全球产品营销主管Emanuele Carando告诉《商业时报》（The Business Times）：“自1947年以来，我们生产的汽车中约有95%至今仍在使用。你永远不会报废一辆法拉利。”

该公司现在希望，其首款电动汽车Luce也不例外。

毋庸置疑，这款线条流畅的汽车与以往任何带有该品牌“跃马”标志的车型都截然不同。除了采用电池驱动，它还是法拉利首款五座车型，配有四扇车门。Carando表示，其597升的后备箱可以轻松装下好几个高尔夫球袋。

在不含选配和拥车证（Certificate Of Entitlement）的情况下，该车售价为209万3306新元，比高底盘四座车型Purosangue便宜约10万新元。Purosangue在问世时也是一款与众不同的车型，但它至少搭载了创始人Enzo Ferrari最青睐的高转速V12发动机。

“我们不想复制我们已有的产品，”Carando在谈到Luce的车型格式时说道。同时他表示，法拉利认为电力驱动在像Luce这样的大型车上能发挥最大优势——“Luce”在意大利语中意为“光”。对于小型双座跑车，燃油发动机和混合动力仍是更好的选择，因此目前排除了推出电动berlinetta（即双门跑车）的可能性。

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Carando称这款车是一次“补充”而非转型，并补充说法拉利在技术上“保持中立”，只要法规允许，就会继续制造轰鸣的发动机。燃油车迷们，欢呼吧。

然而，Carando坚称，尽管没有传统发动机，Luce的驾驶感受和所带来的驾驶快感都与法拉利别无二致。

“每当您想到法拉利，您就会想到一款能带来情感共鸣的产品。这才是最重要的，”他说道。“有时当您驾驶一辆电动汽车时，感觉就像是车在驾驭你。”

为了让Luce更敏捷，并带来贴地飞行的感觉，工程师们为每个车轮都配备了独立的电机，外加用于转向和调节行驶高度的执行器。Carando说：“这几乎就像拥有了12个马达。”

方向盘后的拨片用于选择动力和再生制动级别，右侧可选五个动力级别，左侧可选五个再生制动级别，但并不会模仿换挡操作。

法拉利估计Luce的续航里程超过530公里，使用足够快的充电器，20分钟内即可补充70千瓦时（kWh）的电量，超过电池容量的一半。电池、电机和充电系统享有八年保修，其关键部件均由法拉利内部开发，并运用了从一级方程式（Formula 1）赛车中获得的技术专长。

开发团队同样努力为Luce赋予了响亮的声音。“我们在声音上投入了大量精力，但不是为了制造虚假的声音，”Carando说道。他随后播放了一段视频，视频中法拉利的F1车手Lewis Hamilton和Charles Leclerc正兴高采烈地驾驶Luce，背景中传来呼啸的轰鸣声。

这种声音来自硬件本身。后轴上的一个装置会放大旋转电机的振动，原理很像电吉他上的拾音器。Carando将这种方法比作医生使用听诊器：你听不到自己的心跳，但它确实在背景中跳动。

尽管Luce的性能足以与许多法拉利车型媲美——其高达1050马力的输出意味着它能在2.5秒内加速到时速100公里，在短短6.8秒内达到时速200公里——但市面上已有几款动力更强劲的新款电动汽车。我向他提问，法拉利难道不应该是优中选优的翘楚吗？

“怎样才算是优中选优？是拥有最佳的目标数据，还是拥有一辆驾驶体验最好的车？”他说道。“制造一辆快车很容易，但这能带来驾驶乐趣吗？我们不这么认为。”

“我们坚信，制造一辆在蜿蜒道路上能带来极致乐趣的汽车要好得多。你只需要经过一个环岛就能明白，（Luce是）一辆多么不可思议的车。”

Carando从法拉利的故乡马拉内罗飞来，于周一（10月12日）在此地发布Luce。发布会地点选在一栋优质洋房（Good Class Bungalow），而这栋洋房正是一位客户的新家。

很少有汽车制造商能指望客户出借自己的房子办活动，但正是这种安排，让拥有一辆法拉利感觉更像是加入一个大家庭，而不仅仅是拥有一辆车。

对Luce的真正考验，并非它在秒表上的性能数据，而是它最终能否被视为家族瑰宝中又一颗璀璨的钻石。