“决赛前的决赛”：华丽法国队在世界杯对决中迎战顽强西班牙队
在另一场半决赛中，卫冕冠军阿根廷队将与英格兰队展开一场充满历史渊源的对决
- 在周三的世界杯半决赛中，法国队前锋 Kylian Mbappe 将再次率领球队的进攻线迎战西班牙队。 图片来源：路透社
本文由AI辅助翻译
【迈阿密电】在经历了100场比赛、超过9000分钟的足球对决和292粒进球后，史上规模最大的国际足联世界杯 (Fifa World Cup) 参赛国已从48个缩减至最后的四强：法国、西班牙、英格兰和阿根廷。
扩军后的本届赛事带来了诸多惊喜和黑马故事，一些足坛巨星也上演了他们的告别之战，同时也伴随着不少争议和阴谋论。
德国队的提前出局、佛得角和库拉索创造的奇迹，以及 Cristiano Ronaldo、Luka Modric、Kevin De Bruyne 和 Virgil Van Dijk 等球星很可能最后一次亮相足球最高舞台，这些都成为了新闻头条。
日本和摩洛哥也已从黑马蜕变为证明了自身实力的竞争者，而挪威和瑞士闯入四分之一决赛的表现同样引人注目。
本周将进行半决赛。这也是近代世界杯历史上第二次，四强队伍同时也是国际足联世界排名前四的球队。这说明了一个重要问题——在一个为期39天、横跨三国、时而酷热难耐的赛程中，阵容深度、战术优势、灵活性和经验等优点仍然至关重要。
法国对阵西班牙
首场半决赛将于周二（7月14日）下午在德克萨斯州举行，由法国对阵西班牙（新加坡时间周三凌晨3点）。这场对决本可能是许多球迷心中的世界杯决赛之选。
法国和西班牙可以说是本届赛事中阵容最全面的两支球队，在过去八届世界杯中，两队总共六次闯入决赛。
如果法国队赢得这场比赛，将是“高卢雄鸡” (Les Bleus) 连续第三次进入决赛，这标志着他们在当今世界足坛的统治地位和稳定性。
不过，比赛过程不会那么简单。法国队拥有本届杯赛中最深厚的阵容，有分析师称，他们甚至可以排出四套不同的首发阵容。
他们还拥有四强中最强大的攻击线，在整个赛事中攻入16球，与阿根廷队持平。其中，前场双星 Kylian Mbappe 和 Ousmane Dembele 就包揽了13粒进球。
在对阵巴拉圭和摩洛哥的比赛中，法国队表明，他们不仅拥有华丽的技术，同样具备与之匹配的身体对抗能力、韧性和毅力，当对手试图压制他们自由、富有创造力的打法时，他们也能够艰难地赢得比赛。
法国队主教练 Didier Deschamps 曾以球员和教练的双重身份举起过世界杯，他拥有带领球队一路杀入决赛的赛事诀窍和经验，此前他已两次做到这一点。
而阻挡在他们面前的，是技术最出色的球队之一——西班牙队。
西班牙队在本届杯赛的开局慢热且平淡。但那些记得他们在2010年世界杯夺冠历程的人会知道，这通常是西班牙队的特点——他们开局慢热、表现平平，但会在比赛进程中悄然、逐步地增强实力，并在关键时刻达到巅峰状态。
这支西班牙队将试图通过控球来主导比赛，并消耗法国队的锐气。然而，与他们的前辈不同，这支队伍的打法更直接，观赏性也更高，并且能在比赛中不时地构成可观的进攻威胁。
在这种情况下，预计这将是一场战术性强、双方都十分谨慎的比赛，中场的争夺将决定比赛走向。西班牙将试图通过控球来掌握比赛节奏。而拥有快速前锋和稳固防线的法国队则会乐于承受压力，并寻找对方注意力不集中的时机进行快速反击得分。
法国队也展示了他们在球场任何位置都能进球的能力，在他们的16个进球中，有6个来自禁区外，如果西班牙采取低位逼抢战术，这一点可能至关重要。
西班牙需要将他们的控球优势转化为进球。作为四强中进球最少的球队，他们将寄望于 Lamine Yamal 能在他本届赛事中令人失望的唯一进球上有所增加。
如果做不到这一点——并且如果 Mikel Oyarzabal 无法在他已有的四粒进球上再添一笔，或者 Mikel Merino 未能连续第三场比赛作为替补奇兵决定比赛胜负——那么西班牙队可能会将比赛拖入加时赛，甚至点球大战。凭借整个赛事仅失一球的防守，西班牙当然有能力零封进攻火力强大的法国队。
阿根廷对阵英格兰
在世界杯的传奇史中，很少有对决比阿根廷对阵英格兰更具火药味。自1962年以来，两队在世界杯赛场上交手五次，英格兰队赢了三次。
但最引人关注的，却是他们输掉的那两场比赛。谁能忘记1986年 Diego Maradona 著名的“上帝之手”进球，以及随后在同一场比赛中，他打入了堪称“世纪最佳进球”的一球，以2-1击败英格兰，这被视为对其国家在福克兰群岛战争（马岛战争）中输给英国的复仇？
又或是在12年后，英格兰的标志性人物 David Beckham 因踢了 Diego Simeone 而被罚下场，但在此之前，年仅18岁的 Michael Owen 凭借一记惊艳的单刀进球向世界宣告了自己的到来？
足球常常与政治交织在一起，本届世界杯也不例外。阿根廷队一直处于聚光灯下，伴随着偏袒、腐败和种族主义等指控。
当这场半决赛于周三（新加坡时间周四凌晨3点）进行时，这些场外言论是否会对场上表现产生影响，还有待观察。阿根廷人已经证明他们可以摆脱这些负面看法，他们在四分之一决赛中以3-1轻松击败瑞士队。
在那场比赛中，阿根廷人也表明他们不仅仅是一支单人球队。到目前为止，这届比赛一直是 Lionel Messi 的个人秀，他以一些令人垂涎的进球和火热的表现点燃了整个赛事。但如果英格兰的防线能够像在四分之一决赛中限制 Erling Haaland 一样限制住他，那么阿根廷的配角阵容也已表明，他们同样准备好站到聚光灯下。
英格兰队似乎还没有这种多点开花的奢侈。在本届杯赛他们打进的13个球中，除了 Harry Kane 和 Jude Bellingham，只有 Marcus Rashford 的一粒进球来自其他球员。
多年来，Kane 一直是英格兰队的关键先生，在32强对阵刚果的比赛之前，他一直是英格兰队的救世主。自那以后，Bellingham 在过去两场比赛中接过了这个责任，在他之前已经值得称赞的表现上再添一笔。
在这场注定紧张激烈、充满情绪的比赛中，纪律或注意力的瞬间失误可能会决定这场对决的胜负，或者，正如过去所证明的，某个球员的个人闪光时刻。显然，双方球场上都有足够多的明星能够提供那个决定比赛胜负的瞬间。
本文作者是一名企业事务顾问、前《商业时报》(BT) 记者，这是他第三次现场观看世界杯
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