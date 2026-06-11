The Business Times
business-time-50
DINING OUT

42 Pasta is the Answer：42新元品尝家常风味

这家位于Thomson Plaza、由一名前教授经营的餐厅，在休闲的环境中为食客提供自制意面。

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source

Jaime Ee

Published Thu, Jun 11, 2026 · 06:22 PM
    • 42 Pasta is the Answer 餐厅位于Thomson Plaza外，自2024年底开业以来一直座无虚席。
    • 42 Pasta is the Answer 餐厅位于Thomson Plaza外，自2024年底开业以来一直座无虚席。 摄影：JAIME EE, 《商业时报》

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    42 Pasta is the Answer #01-43 Thomson Plaza 301 Upper Thomson Road Singapore 574408 预订：42pastaistheanswer.com 营业时间（午餐和晚餐）：周一至周三；周五至周六：中午12点至下午2点；晚上6点至晚上8点。

    这个故事始于一个男人。一个极其普通的男人，他偏爱自制意面，也喜欢关于搭便车漫游银河系的故事。这两种爱好风马牛不相及，就像Prostetnic Vogon Jeltz和他的岳母一样，毫无关联。

    前物理学教授Lim Zhi Han在他的大部分学术生涯中，对于在Thomson Plaza这个市郊深处开设一家名为“42 Pasta is the Answer”的餐厅，也曾是“毫无头绪”。店名中的数字“42”，正是源于Douglas Adams的小说《银河系漫游指南》（Hitchhiker’s Guide to the Galaxy）中，关于生命、宇宙及万物终极问题的答案。

    然而，他现在就在这里，在他宇宙尽头的餐厅里，每天只做一种意面。不是两种，也不是三种，更不是任何一个能迎合你的胃口或符合你对菜单传统理解的数字。

    作为厨房里唯一的主厨，他做什么，你就吃什么。无论你盯着菜单看多久，也不会变出更多选择。

    这个地方小得像个临时搭建的活动室，与其说是餐厅，不如说更像一场课外活动。然而，自2024年底开业以来，这里一直座无虚席，我们也是在屡次尝试后才于最近预订成功。如果你今天尝试预订，最早的位置可能要排到八月。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    这家拥有20个座位的餐厅藏在购物中心外，着装要求似乎是“适合饭后去NTUC超市买菜的休闲装”。服务员年轻而友好，带着理想主义学生的气质，他们在这里兼职赚零花钱，或许还能在服务间隙向这位教授主厨请教功课。

    并非所有人都了解“42”的经营理念，就有一对年轻情侣在看到菜单上寥寥无几的选择后，立刻改变了主意。

    我们的服务员首先强调，主厨每天都会亲手制作意面，而且款式每日更换。为了证明这一点，她端出了maritati意面的样品：这是一种由猫耳朵意面（orecchiette）和细长管状意面组成的双拼，将搭配由小番茄和烤西兰花制成的清爽汤汁酱料。

    单点菜单——如果还能称之为菜单的话——只有七个项目，包括腌橄榄和生巧克力（nama chocolate）。我们到访时，后者并未供应，这意味着菜单上少了14%的菜品。 

    餐厅也提供套餐——基本上就是菜单上的所有菜品，特价为42新元，没错，就是这个数字——其中还包括一杯葡萄酒。考虑到单点一份意面就要15新元，这样的定价无可挑剔。 

    在这里，你需要抛开现代餐饮的矫饰，回归市郊居民的本真自我，因为Lim主厨朴实无华的菜肴以其慰藉人心的真诚征服了你。不过，我们当时也确实很饿。

    意式烤面包（Bruschetta）上铺有奶油奶酪、蜂蜜和核桃。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

    意式烤面包（Bruschetta，每片2新元）只是一片烤过的法棍面包，上面抹着奶油奶酪、核桃和些许蜂蜜。但它充满了家常风味，核桃酥脆，蜂蜜品质上乘。 

    另一款不在套餐内的小食是土豆奶酪块（2新元）——就是一块热乎乎的烤土豆，上面覆盖着融化的奶酪，口感扎实绵密，奶酪则富有嚼劲，是一道简单又美味的小点。

    由于我们太渴望能有更多选择了，甚至还点了腌橄榄（2新元）来解解馋。

    融化的奶酪包裹着一口大小的热烤土豆块。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

    由于Lim主厨是“一人秀”，上菜速度很慢。但你可以坐在玻璃墙边，看着窗外车水马龙。身处市郊，你的心率会放缓，耐心也会随之增长。

    意面与小番茄和西兰花一同拌炒。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

    意面是真正的明星：口感筋道，韧性恰到好处，每一口都吸收了新鲜番茄的汁水而非罐头酱料，爽脆的西兰花则形成了口感对比。

    城里不乏由经验更丰富的正宗意大利厨师制作的更华丽的意面，但这家的意面所带有的温情和个人色彩，使其别具一格。

    烤猪肉搭配华尔道夫沙拉，外皮酥脆，肉质大体多汁。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

    主菜方面，Lim主厨做的烧肉式烤猪肉也相当地道，外皮酥脆，肉质大部分多汁，只是收尾略干。配菜有两种芥末酱、一份华尔道夫沙拉（经典的苹果、芹菜和葡萄干搭配蛋黄酱的组合），以及一份其实可有可无的酸甜焦糖洋葱。

    熔岩巴斯克芝士蛋糕外层蓬松轻盈，中心是奶油般的流心芝士。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

    巴斯克芝士蛋糕的水平高到可以作为副业来单独售卖。它呈现出令人满足的熔岩状态，芝士奶油从蓬松轻盈的蛋糕体中流出。

    正如其名，42 Pasta is the Answer 餐厅古怪、个性化且独一无二。它或许算不上惊天动地，但我们很高兴能置身于银河系的这个小角落。

    评分：6.5

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    Food & DrinkDining outRestaurants

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Siranudh Scott had caused an internet sensation with a video accusing his brother of allegedly abusing him during his childhood years.

    ‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse

    The site in Peck Hay Road can yield about 315 private homes.

    CDL, Hong Realty outbid 3 other bidders with S$542.4 million offer at S$1,865 psf ppr for Peck Hay plot

    David Rubenstein, co-founder and co-chairman of The Carlyle Group, warns against “just trying to do deals for the purpose of doing deals, as opposed to getting high rates of return”.

    Private equity giant Carlyle can grow bigger but needs to stay on its toes: co-founder David Rubenstein

    Evergrande’s liquidators have claimed “negligence” and “misrepresentation” in the auditing work done by PwC’s mainland and Hong Kong affiliates.

    Evergrande’s liquidation prompts some PwC partners to shield assets, contemplate divorce

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More