42 Pasta is the Answer：42新元品尝家常风味

这家位于Thomson Plaza、由一名前教授经营的餐厅，在休闲的环境中为食客提供自制意面。

42 Pasta is the Answer #01-43 Thomson Plaza 301 Upper Thomson Road Singapore 574408 预订：42pastaistheanswer.com 营业时间（午餐和晚餐）：周一至周三；周五至周六：中午12点至下午2点；晚上6点至晚上8点。

这个故事始于一个男人。一个极其普通的男人，他偏爱自制意面，也喜欢关于搭便车漫游银河系的故事。这两种爱好风马牛不相及，就像Prostetnic Vogon Jeltz和他的岳母一样，毫无关联。

前物理学教授Lim Zhi Han在他的大部分学术生涯中，对于在Thomson Plaza这个市郊深处开设一家名为“42 Pasta is the Answer”的餐厅，也曾是“毫无头绪”。店名中的数字“42”，正是源于Douglas Adams的小说《银河系漫游指南》（Hitchhiker’s Guide to the Galaxy）中，关于生命、宇宙及万物终极问题的答案。

然而，他现在就在这里，在他宇宙尽头的餐厅里，每天只做一种意面。不是两种，也不是三种，更不是任何一个能迎合你的胃口或符合你对菜单传统理解的数字。

作为厨房里唯一的主厨，他做什么，你就吃什么。无论你盯着菜单看多久，也不会变出更多选择。

这个地方小得像个临时搭建的活动室，与其说是餐厅，不如说更像一场课外活动。然而，自2024年底开业以来，这里一直座无虚席，我们也是在屡次尝试后才于最近预订成功。如果你今天尝试预订，最早的位置可能要排到八月。

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这家拥有20个座位的餐厅藏在购物中心外，着装要求似乎是“适合饭后去NTUC超市买菜的休闲装”。服务员年轻而友好，带着理想主义学生的气质，他们在这里兼职赚零花钱，或许还能在服务间隙向这位教授主厨请教功课。

并非所有人都了解“42”的经营理念，就有一对年轻情侣在看到菜单上寥寥无几的选择后，立刻改变了主意。

我们的服务员首先强调，主厨每天都会亲手制作意面，而且款式每日更换。为了证明这一点，她端出了maritati意面的样品：这是一种由猫耳朵意面（orecchiette）和细长管状意面组成的双拼，将搭配由小番茄和烤西兰花制成的清爽汤汁酱料。

单点菜单——如果还能称之为菜单的话——只有七个项目，包括腌橄榄和生巧克力（nama chocolate）。我们到访时，后者并未供应，这意味着菜单上少了14%的菜品。

餐厅也提供套餐——基本上就是菜单上的所有菜品，特价为42新元，没错，就是这个数字——其中还包括一杯葡萄酒。考虑到单点一份意面就要15新元，这样的定价无可挑剔。

在这里，你需要抛开现代餐饮的矫饰，回归市郊居民的本真自我，因为Lim主厨朴实无华的菜肴以其慰藉人心的真诚征服了你。不过，我们当时也确实很饿。

意式烤面包（Bruschetta）上铺有奶油奶酪、蜂蜜和核桃。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

意式烤面包（Bruschetta，每片2新元）只是一片烤过的法棍面包，上面抹着奶油奶酪、核桃和些许蜂蜜。但它充满了家常风味，核桃酥脆，蜂蜜品质上乘。

另一款不在套餐内的小食是土豆奶酪块（2新元）——就是一块热乎乎的烤土豆，上面覆盖着融化的奶酪，口感扎实绵密，奶酪则富有嚼劲，是一道简单又美味的小点。

由于我们太渴望能有更多选择了，甚至还点了腌橄榄（2新元）来解解馋。

融化的奶酪包裹着一口大小的热烤土豆块。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

由于Lim主厨是“一人秀”，上菜速度很慢。但你可以坐在玻璃墙边，看着窗外车水马龙。身处市郊，你的心率会放缓，耐心也会随之增长。

意面与小番茄和西兰花一同拌炒。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

意面是真正的明星：口感筋道，韧性恰到好处，每一口都吸收了新鲜番茄的汁水而非罐头酱料，爽脆的西兰花则形成了口感对比。

城里不乏由经验更丰富的正宗意大利厨师制作的更华丽的意面，但这家的意面所带有的温情和个人色彩，使其别具一格。

烤猪肉搭配华尔道夫沙拉，外皮酥脆，肉质大体多汁。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

主菜方面，Lim主厨做的烧肉式烤猪肉也相当地道，外皮酥脆，肉质大部分多汁，只是收尾略干。配菜有两种芥末酱、一份华尔道夫沙拉（经典的苹果、芹菜和葡萄干搭配蛋黄酱的组合），以及一份其实可有可无的酸甜焦糖洋葱。

熔岩巴斯克芝士蛋糕外层蓬松轻盈，中心是奶油般的流心芝士。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

巴斯克芝士蛋糕的水平高到可以作为副业来单独售卖。它呈现出令人满足的熔岩状态，芝士奶油从蓬松轻盈的蛋糕体中流出。

正如其名，42 Pasta is the Answer 餐厅古怪、个性化且独一无二。它或许算不上惊天动地，但我们很高兴能置身于银河系的这个小角落。

评分：6.5