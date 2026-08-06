Another Coffee Festival登陆新加坡，汇集34家烘焙商

FOOD & DRINK

Another Coffee Festival创办人Leon Foo（左）和Will Leow希望为新加坡的咖啡文化注入新活力。 图片来源：ANOTHER COFFEE FESTIVAL

【新加坡】挪威的Fuglen、韩国的Felt以及上海的Terraform Coffee Roasters等国际知名品牌将参加在新加坡举行的首届Another Coffee Festival。

这场为期四天的活动将于9月3日至6日在国浩大厦城市公园（Guoco Tower Urban Park）举行，汇集了来自九个国家和地区的34个精品咖啡品牌。

参展品牌包括19家新加坡本地烘焙商和15家海外品牌，其中既有PPP Coffee、Alchemist和Tiong Hoe Specialty Coffee等知名品牌，也包括Narrative Coffee和Kyuukei Coffee等新兴品牌。

本地烘焙商Oaks Coffee Roasters也将参展，该品牌由2025年新加坡全国咖啡师冠军及五届全国拉花艺术冠军Jervis Tan领衔。

此次的海外参展阵容展示了精品咖啡在世界各地的不同发展路径。

例如，Fuglen将北欧咖啡文化与对家具、建筑和设计的兴趣相结合。

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Felt反映了韩国高度发达的咖啡馆文化，而Terraform则代表了从中国快速发展的精品咖啡行业中崛起的新生代。

Alchemist是参展的咖啡品牌之一。 图片来源：ALCHEMIST

参观者可以使用可重复使用的咖啡节杯子和品尝券来品尝各种选择，而无需在每个摊位都购买一整杯咖啡。这种形式让人们无需购买大份量的咖啡，就能更容易地比较不同的冲煮风格、原产地和风味特点。

主办方表示，此次咖啡节的目的不仅仅是为品牌提供一个交易市场。它由咖啡企业家——Morning的Leon Foo和Alchemist的Will Leow——以非营利方式运营，旨在支持新加坡的精品咖啡社群。

Leow表示：「我们希望创造一个空间，让从未喝过精品咖啡的人可以与咖啡师、咖啡馆老板或咖啡专业人士并肩而立；在这里，人们可以自然地交流，离开时能感受到启发，而不是望而生畏。」

Foo表示：「如果说我希望参观者能从中带走些什么，那就是每家烘焙商都带来了不同的视角，这些视角由他们的文化、理念以及咖啡背后的人塑造而成。」