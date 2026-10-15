AO餐厅：位于Orchard Towers，带来的更多是“哎哟”而非“啊哈”

DINING OUT

Esora前主厨尝试重塑经典菜肴，但效果好坏参半

新晋餐厅

AO Restaurant

1 Claymore Drive

#01-01

Claymore Drive

Singapore 229594

电话：8092-6532

营业时间：每日上午11时至晚上10时

【新加坡】AO餐厅和Cloudfields的店主似乎偏爱在破旧的建筑里开设分店，而我们则更倾向于任何现代、干净且不太可能遇到老鼠的地方。

要去Cloudfields，我们得穿过陈文烈大厦 (Tan Boon Liat Building) 周围的破旧环境。而现在，我们则要绕过Orchard Towers的边缘，才找到这家名字只有两个字母的餐厅。它似乎有很多想表达，但并未能清晰传达其意图。

在经过褪色的招牌、开裂的墙壁和零星的垃圾后，AO餐厅的任何设计都会显得时尚。不过，这里的室内环境确实令人愉悦，灯光柔和，大量使用木质元素，营造出温暖舒适的氛围。笔直的卡座座椅也非常适合需要端正坐姿的食客。

尽管如此，对于那些不想一抬手肘就打掉邻桌鸡翅的食客来说，这里还是显得有些拥挤。尽管餐厅努力营造温馨的氛围，但却有一种奇怪的压迫感。音响效果不佳，服务员们似乎被噪音和上菜这件事搞得有些晕头转向。

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这里的菜品由Esora的前主厨设计。你可以看出，他正试图摆脱那家已结业的米其林星级餐厅所代表的高概念现代日式料理风格，努力开创自己的特色。

然而，AO带来的并非“啊哈”的惊喜时刻，反而更可能引来一两声“哎哟”的感叹。

菜单有点日式，有点休闲，也夹杂了其他元素——基本上就是什么都可以有的感觉。

他们可能以为我们很赶时间（其实我们不赶），所以一次性把我们点的菜都上齐了。

我们点了生蚝（24新元）——四只个头小得可怜的生蚝，上面覆盖着某种酱油冻和泡沫，仿佛在为自己不够完美的天然状态感到羞愧。过度装饰，并未让人惊艳。

烤鸡翅配黑松露麻糬饭。 照片来源：AO

鸡翅（22新元）的皮下如果能多点鸡肉就好了，因为它主要是一团有嚼劲的松露麻糬饭，塞进酥脆的鸡皮里，再配上一个翅尖。作为一道小吃，它无需费力就勉强合格了。

真正令人费解的是和牛舌咖喱（34新元）——这道菜可能是一场激烈争论的产物，争论三方分别是日式咖喱、韩国陆军火锅，还有一个试图从中调解、最后却后悔莫及的温泉蛋。

和牛舌咖喱。 照片来源：JAIME EE，《商业时报》

咖喱里有几块牛舌，口感软嫩且有嚼劲，浸在一种偏甜、口感略带粉质、香料味浓郁的面糊咖喱酱中。这味道有种说不出的熟悉感，像一段需要催眠才能唤醒的糟糕记忆。此外，还有一层厚厚的融化奶酪，仿佛是临时被叫来凑数的，旁边还散落着一些花椰菜和茄子。最后，再配上一个流心温泉蛋。不过，旁边搭配的蒜香饭倒是很美味。

清酒煮小颈蛤配芦笋和昆布。 照片来源：AO

小颈蛤（20新元）用清酒、芦笋和昆布烹制，上面还撒满了乌鱼子碎，就这个价位而言，份量出奇地大方。但这道菜的味道很奇怪，我们说不上来，更谈不上喜欢。

樱鲷拉面。 照片来源：AO

餐厅“重塑熟悉味道”的口号，在其招牌鱼汤拉面（28新元）上体现得更有道理一些。这碗拉面有个花哨的名字，叫樱鲷拉面。

浓郁奶白的鱼汤很有深度，但温度可以再高一些。将一块鲷鱼做成叉烧般的薄片是个不错的主意，天妇罗面糊碎也增添了必要的酥脆口感。但我们无法接受的是汤上的那层泡沫——我们还以为这种烹饪装饰手法在90年代就已被淘汰了——它像一层泡泡浴一样浮在汤面上。

黑芝麻提拉米苏。 照片来源：JAIME EE，《商业时报》

黑芝麻提拉米苏（16新元）看起来像是万圣节惊魂夜供应的甜点。撇开外观不谈，这算是一次不错的尝试。灰色的芝麻奶油与咖啡海绵蛋糕层层相叠，虽然无法赢得“最开胃蛋糕”的称号，但仍不失为一个体面的结尾。

豆腐冰淇淋配芒果蕨饼。 照片来源：AO

豆腐冰淇淋（16新元）则不那么尽如人意。它有三种搭配，而我们偏偏选错了。冰淇淋尝起来就像豆花被打成奶油状，带着豆浆那种单调平淡的味道，搭配的是芒果丁和方块状的芒果味蕨饼，但蕨饼的口感更像是软糖，而不是爽滑的果冻。

尽管AO餐厅的立意可以得A，但或许仍有必要重新设计菜单。不过，我们周围的食客似乎对这个概念颇为认同，所以也许这只是期望不匹配的问题。对某些人来说，AO可能代表“A-OK”（没问题），但对我们而言，它离美味（yum）还有一段距离。

评分：6