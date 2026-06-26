陈旭年宅第内的Bar Kap酒吧，呈献潮州风味鸡尾酒

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这家位于新加坡仅存的“四大厝”之一的酒吧，正在复兴一种古老的陈酿技术

Bar Kap于5月在历史悠久的陈旭年宅第内开业。 照片来源：BAR KAP

【新加坡】踏入一座百年潮州宅邸，人们或许最意想不到的便是一家鸡尾酒吧。但对于那些从乌节路转入陈旭年宅第的访客而言，这正是等待着他们的惊喜。

在19世纪由潮州富商在新加坡建造的“四大厝”中，陈旭年宅第是唯一保存至今的一座。

该宅邸于2022年被Karim Family Foundation以约8000万新元收购。该基金会在翻新后，于2025年11月向公众开放。

陈旭年宅第的最近一次翻新由Karim Family Foundation负责，该基金会于2022年收购了此物业。 照片来源：商业时报资料图

该基金会负责人Chai Karim表示，开设Bar Kap的目标是创建一个“让人们能以一种有机且直观的方式与历史互动的空间”。

“陈旭年宅第本身极具特色，而我们的职责就是对此作出回应，”Karim说道。他同时兼任家族旗下的酒店餐饮集团Gaia Lifestyle Group的负责人，该集团还在二楼经营着法日融合餐厅Loca Niru。

反光的表面（例如这个Y形边桌）将人们的视线引向精致繁复的天花板。 照片来源：BAR KAP

总经理Kavish Hurrydoss表示，Bar Kap的设计重点在于“赞美这座宅邸的过去与现在”。他补充说，关键在于将空间改造为一个正常运作的酒吧，同时不破坏其原有的建筑结构。

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因此，团队引入了一些能够凸显原始设计语言的元素。例如，反光的桌面能将人们的目光引向天花板上精美的雕刻。

打造可品味的故事

将近150年的历史浓缩在一份鸡尾酒单中，这绝非易事。

Bar Kap的酒单研发耗时数月，团队直到5月开业前仍在不断微调配方。 照片来源：BAR KAP

酒吧经理Edwin Tan表示，整个过程耗时数月，团队直到5月酒吧开业前都在“不断品尝、调整和完善配方”。

Edwin Tan是Bar Kap的酒吧经理。 照片来源：BAR KAP

他补充道：“许多鸡尾酒的灵感都源于我自己的潮州文化背景。有机会在一个现代鸡尾酒项目中探索这些影响，让这个项目对我而言别具意义。”

酒单上的16款饮品中，有一款名为“Pepper Peddler”，意在向宅邸主人赖以发家的香料致敬。这款高球风格的饮品将长胡椒与白酒、金酒和马格利酒相结合，口感出人意料地顺滑易饮。

“Pepper Peddler”这款鸡尾酒旨在向陈旭年发家致富的方式致敬。 照片来源：BAR KAP

另一款甜品风味的“TCM Drawer No 3”则融合了豆奶、姜和哈密瓜。作为菜单上三款无酒精鸡尾酒之一，它是Hurrydoss的最爱之一。

这款饮品盛放在一个瓷杯中，是他开业前不久从庙街一个摊贩那里淘来的——他开玩笑说，还“讨价还价了一个小时”。

另一款无酒精选择是“Last Call”，其名字源于这座宅邸在20世纪初曾作为坦克路火车站站长官邸的历史。它融合了乌龙茶、烤大麦、陈皮和盐水等复杂风味，让人联想到威士忌酸酒。

坦克路（Tank Road）也为菜单上的另一款酒命名，这是一款近似于林荫大道（boulevardier）的鸡尾酒，融入了塞维利亚橙和月桂叶的风味。

“Last Call”是菜单上三款无酒精饮品之一。 照片来源：BAR KAP

另一款风格迥异的鸡尾酒是“Lights Out”，它是马提尼的变奏版。在常见的金酒和干味美思中，加入了柑橘和几滴班兰叶浸泡油，增添了独特的本地风味。

复兴陶罐陈酿技术

Bar Kap还在其部分创意鸡尾酒中尝试陶罐陈酿，这是一种在陶器中熟成酒精饮料的方法。

酒吧经理Tan对于将这项可追溯到八千年前的技术应用于酒单感到非常兴奋，并补充说，“如此规模的探索并不常见”。

据说陶罐陈酿能赋予鸡尾酒更好的平衡感和深度。 照片来源：BAR KAP

他解释说：“与橡木桶陈酿不同，后者会从木桶本身引入风味、质感和复杂性，而陶罐的影响则要温和得多。”

“客人可能不会立刻察觉到其中的不同，但他们通常会注意到成品饮料中更强的平衡感和深度。”

在加入Bar Kap之前，Tan曾在The Cufflink Club和Sago House积累了丰富的经验。他一直致力于将这项技术完善并转化为实际产品。“纸上有一个好概念是一回事，但要确保每一杯鸡尾酒每晚都能稳定出品，则是另一回事。”

陈旭年宅第建于19世纪80年代，拥有近150年的历史。 照片来源：商业时报资料图

Hurrydoss表示，自酒吧开业一个月以来，生意一直很兴隆。“我没想到这么快就有这样的反响。”

他补充说，由于陈旭年宅第距离其他鸡尾酒吧较远，Bar Kap是一个需要人们特意计划前来的特色目的地。

Kavish Hurrydoss是Bar Kap的总经理。 照片来源：BAR KAP

虽然Hurrydoss承认自己“不是个历史迷”，甚至曾对是否来面试这个职位犹豫不决，但在亲眼看到这座宅邸后，他立即决定加入。

他说：“我第一次来这里时，被彻底震撼了。现在每天走进这里，我依然感到震撼。”

他补充说，那种持久而永恒的魅力是“金钱买不到的”。