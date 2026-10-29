圣淘沙 Fico 餐厅：海滨的意式风情

DINING OUT

Mirko Febbrile 位于丹戎海滩俱乐部的新餐厅，提供轻松随意的美味佳肴

新开张餐厅

Fico at Tanjong Beach Club

120 Tanjong Beach Walk

Singapore 098942

电话：9750 5323

营业时间：每日上午10时至晚上8时（周五至周日延长至晚上9时）

味蕾在休息日会去哪里？

我们的味蕾选择去海边。在那里，阳光、沙滩和一个名叫 Fico 的大番茄会告诉你，现在不是该严肃对待盘中餐的时候。真正的体验是躺在沙发床上凝望大海，但我们实在讨厌脚趾沾满沙子，所以这里也有很不错的室内区域可供“避难”。

Mirko Febbrile 位于丹戎海滩俱乐部的 Fico 餐厅，自然是东海岸公园 Fico Masseria 总店的分店。后者同样推崇在海景下享受随性美食的理念。总店已经开了一段时间，但因为距离太远，我们一直没去成。圣淘沙也很远，但“远”是相对的，按照我们的逻辑，跨个海去另一座岛并不算太远。

话虽如此，我们的味蕾在度假，不代表厨房也在放假。菜单比我们预期的要少，而且非常简单——甚至连橄榄也算一道开胃菜。但这里的烹饪水准依然可靠，不输市中心的任何一家餐厅。

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番茄和马苏里拉奶酪意式薄饼。 照片：JAIME EE, BT

事实上，这个经过翻新的空间——Fico 接手了俱乐部原有的普通餐厅——看起来更像一家正式餐厅而非咖啡馆。穿过沙滩遮阳伞和一家泳装店，你会来到一扇玻璃门前。门内是一个天花板极高的空间，冷气充足，悬挂着一排干植物，配以质朴的地板和藤编椅子。

餐厅主打普利亚地区的“贫民美食”（cucina povera），即利用朴实食材，物尽其用，避免浪费。但一个意大利人的“贫民”标准，在另一个新加坡人看来却是“不便宜还要加消费税”，所以在这里吃饭可不算捡便宜。

Fico 制作自家版本的披萨或意式薄饼（focaccina）。这种充满“野心”的扁面包将自己膨胀得比蜂窝头还高。我们点的圣马扎诺番茄版本（26新元）膨胀得足以形成一个大坑，里面装满了大块、绵软、香甜的番茄，上面覆盖着撕开的水牛马苏里拉奶酪块。甜罗勒叶则为它盖上了意大利护照的印章。咬下去，任由馅料溢出，尽情享受吧。

大蒜和欧芹炒蘑菇。 照片：JAIME EE, BT

黄油欧芹炒蘑菇（22新元）听起来平平无奇，直到你用它们的意大利原名 cardoncelli 来称呼。我们无法验证其是否正宗，因为它们是杏鲍菇，而杏鲍菇也源于日本和韩国。但当它们被切碎，用香浓的油脂炒软，再配上烤面包糠和佩克里诺奶酪带来的间歇性酥脆口感时，我们彻底被征服了。

如果想奢侈一把，半份海鲜拼盘（108新元）会为你带来龙虾、章鱼、小龙虾和扇贝的混搭组合。这些海鲜在烧烤架上烹制，很像在家烧烤的感觉。这意味着有些部分带有烟熏味且烤得过焦，但总体而言，执行得还算可以原谅。

海鲜拼盘。 照片：JAIME EE, BT

小龙虾是其中最棒的，对半剖开，上面覆盖着类似青酱的香草混合物。扇贝很新鲜，但烹煮时间长了几秒钟；章鱼则被串了起来，触手末端被烤焦。龙虾被保护得很好，所以从壳中取出的虾肉饱满多汁。旁边配有格雷莫拉塔酱（gremolata）和玛丽娜拉酱（marinara），但你并不需要它们。只需淋上 Fico 的招牌辣椒油，就能品尝到海鲜的原汁原味，无需多余点缀。

如果连一份像样的意面都做不好，Fico 恐怕就没脸自称是意大利餐厅了。因此，这份宽阔而有嚼劲的意式宽面（pappardelle，32新元）裹着浓郁的肉酱，既有十足的风味，又没有传统炖牛肉酱那种常伴有消化不良的厚重感。口感更轻盈、更奶滑——虽然份量仍然很大——但吃起来非常满足。

提拉米苏。 照片：JAIME EE, BT

甜点也同样出色——甚至可以说是这顿饭的亮点。提拉米苏（18新元）层次分明，由厚实的海绵蛋糕和同样厚实、近乎有嚼劲的马斯卡彭奶酪组成；而榛子泡芙（bigne，18新元）则是成人版的费列罗巧克力。一个硕大酥脆的泡芙，里面填满了能多益（nutella）甘纳许和榛子，一口下去，满是甜蜜的怀旧之情。

榛子泡芙。 照片：JAIME EE, BT

这种简约风格与其环境相得益彰。轻松随性，毫不做作，是那种会让你想再次光顾的美食。也许下次，我们甚至会冒险去沙滩上走一走。

评分：7