超越抹茶：精品茶饮成为新加坡新风尚
专业茶馆正在复兴茶文化与品鉴的慢艺术
- Jing Studio 位于陈旭年宅第。 图片来源：JING STUDIO
本文由AI辅助翻译
近来，抹茶在新加坡乃至全世界的茶饮界占据了主导地位，但一些新兴茶馆正致力于将人们的视线转向来自亚洲其他地区（包括中国大陆和台湾）的精品茶。
从抹茶拿铁到珍珠奶茶，茶已越来越成为一种生活服务产业群趋势——从燕麦奶到水果泥，各种搭配层出不穷——这使得茶叶本身反而成了次要的考虑因素。
但新一批独立茶馆希望改变这一现状。他们的目标是展示茶叶的产地和工艺，同时避免将其变成一种学术化或过于正式的体验。
Jing Studio
Jing Studio 是最新加入者之一，坐落于经过修复、充满东方宏伟气派的陈旭年宅第内。它提供精心挑选的单一庄园茶和精致拼配茶，为传统茶文化带来全新视角。
茶艺师 William Chee 说：“我们希望让茶变得平易近人……茶可以是一门高深的学问，但享用一杯好茶不应该需要多年的知识积累。”
其单一庄园茶来自云南、潮州和台湾，Chee 根据“风土”进行挑选。他说：“就像单品咖啡或优质年份葡萄酒一样，这些茶承载了某个特定地方的确切土壤、气候和传统。”
除了原产地，Chee 还追求茶叶形态的纯粹或美感、多次冲泡的耐泡度，以及茶汤的清澈度和平衡感。
Chee 表示，茶根植于潮州文化。“这是一种待客之道，一种将人们聚集在一起的方式。”
考虑到这座建筑的最初所有者来自潮州，Jing Studio 的选址十分贴切。其茶品之一“凤凰单丛”（Phoenix Spring）便源自该省，以一种恰当的方式将茶馆与故土联系起来。
Inner Teahouse
创始人 Jane Cai 专营福建茶叶，那里是她的出生地。
她16岁移居新加坡，对这座城市浓厚的福建文化底蕴产生了天然的亲切感。她在珍珠山台（Pearl’s Hill Terrace）创办了 Inner Teahouse，后于2026年初迁至恭锡路（Keong Saik Road）一栋店屋的三楼。
Cai 直接与福建的茶农合作，刻意保持其茶叶选择的小而精。她说：“通过缩小范围，我们能更密切地关注每一种茶及其产地、工艺和特性，从而能够更周到地与客人分享。”
她也遵循传统的中国茶道。“我们引导客人进行多次冲泡，让他们体验茶的香气、口感和风味如何逐渐展现。”
茶水盛放在当代陶瓷艺术家手工制作的茶具中。她还定期与陶瓷艺术家、设计师和手工艺人合作，策划展览和活动。
Miura
在 Miura，日本茶是主角。这是位于如切（Joo Chiat）In Good Company 精品店里的一个茶与和菓子（传统日式糕点）小铺。它由 Pang Hui Shan 和 Vincent Teng 经营，他们也是珍珠山台 Paaru 茶馆的主人。
他们的大部分茶叶直接从京都、埼玉、静冈和鹿儿岛的生产商那里采购。
Paaru 举办私密的季节性茶会，而 Miura 则将这些知识转化为更休闲的外带形式。Pang 说：“Miura 旨在创造一种更亲民的日常体验；在这里，人们可以享用高品质的日本茶，并将其作为日常生活的一部分。”
Miura 的茶单根据收成情况和季节性而变化。个人记忆也影响着菜单的内容。
有些茶是创始人在日本旅行时发现的，而由细心的茶艺师冲泡这些茶的经历，增添了 Pang 所说的“别样风味”。
他们的菜单范围广泛，从手打抹茶和焙茶，到散叶茶和注入新鲜水果的季节性冷萃茶。
Pang 也是日本红茶或称“和红茶”（wakocha）的爱好者，她认为这种茶值得更多关注。“虽然日本以绿茶闻名，但许多生产商现在正在制作出色的红茶，这些红茶天然甘甜、优雅柔和。”
她还推崇埼玉等较不知名的种植区。
Teasan
新推出的 Teasan 探索了一个不太熟悉的品类：无咖啡因的日本草本茶（tisanes），这是一种通过将植物、花朵或水果的部分浸泡在热水中制成的草本或植物饮料。
创始人 Keika Sugiyama 是日中混血，在北京出生，在东京长大。她七年前移居新加坡，曾在科技产品管理领域工作了十年。
创办 Teasan 是因为她个人对咖啡因不耐受，这让她想起了在日本长大时常喝的无咖啡因大麦茶、玉米茶和荞麦茶。
她开始研究日本草本茶，并“发现了超过100种不同的类型，但在小社群之外很少被提及”。她补充说，即使在日本，也没有多少人知道它们的存在，而且它们很少出口。
此后，她建立了约100种草本茶的个人收藏，并获得了日本草药认证。
Sugiyama 采购由根、茎、谷物和叶子制成的草本茶，直接与日本的种植者和采摘者合作。Teasan 的红豆来自北海道，柿叶来自岛根县，月桃来自冲绳。
她前往偏远地区，了解这些原料的种植、采收和加工过程。她说：“这是一种源于热爱的工作”，她希望这份心意能得到新加坡人的欣赏。
茶与咖啡之争
这些概念引出了一个不可避免的问题：小众茶能否变得像精品咖啡一样受欢迎？
Miura 的 Pang 对此持乐观态度。她的顾客会问更详细的问题，涉及茶叶的品种、产地和制作方法，包括茶叶是否经过遮光、蒸青或烘焙，以及这些选择如何影响最终的口感。
她说：“这些对话曾经在咖啡领域更为常见，但现在也逐渐出现在茶的讨论中。人们越来越认识到，茶和咖啡或葡萄酒一样，反映了其背后的风土、气候和人文。”
Chee 也观察到，Jing Studio 的客人越来越好奇，为什么来自潮州的茶与台湾种植的茶味道不同，烘焙如何改变其特性，或者为什么同一种茶在不同季节或由不同生产者制作时味道会不同。
Sugiyama 认为茶最终可以与咖啡相媲美，“因为茶正在作为葡萄酒的替代品渗透到夜间文化中，这是咖啡从未能企及的场合。”
她补充说，随着“清醒好奇运动”（sober curious movement）的兴起，气泡茶正成为起泡酒的替代品。她还指出，中国的Z世代会举办“茶派对”（tea raves），人们在派对上通宵跳舞，喝的是茶而不是鸡尾酒。
茶艺教育家兼 Fang Studio 联合创始人 Kenny Leong 的看法则更为谨慎。在过去十年中，他看到了人们兴趣和鉴赏水平的增长，但他认为精品茶仍然落后于精品咖啡。
“新加坡是一个快节奏、追求效率的社会，人们的饮品偏好更多地受到西方咖啡文化的影响，而非精品茶传统；因此，受众规模仍然太小，难以支撑许多真正专业的茶叶生意。
“很少有企业能够证明在茶叶教育上进行大量投资是合理的，这反过来又限制了消费者的认知，减缓了更深层次好奇心的增长。”
他补充说，尽管他的学生对学习茶叶生产和品鉴表现出极大的兴趣，但他们只占本地饮茶人口的一小部分。
“大多数人满足于只做休闲爱好者，他们找不到理由投入额外的资源和时间来深入研究小众茶。”
面向未来的拼配茶
如果说硬核品茶是纯粹主义者的追求，那么拼配或调味茶能否帮助吸引年轻饮茶者？
与其让新手从一款风味细微、可能难以辨别的单一庄园茶开始，不如用一款以柑橘、花香和烘焙谷物为特色的拼配茶来建立一个亲切的连接点。
这是各家茶馆为扩大受众而正在采取的方法。
Chee 说：“拼配茶旨在作为一种邀请，而不是一条捷径。我不认为年轻客人需要简化版的茶；他们只是需要一个平易近人的起点。”
可以利用茉莉、柑橘或核果等熟悉风味来激发人们对茶叶产地和加工工艺的好奇心。
Jing Studio 的拼配茶正是基于这一理念创作的。他补充说：“拼配的风味永远不应盖过茶叶本身；它应该引导客人去发现茶的本味。”
Miura 在冷萃茶方面也运用了类似的理念。将较不知名的日本茶叶缓慢浸泡，并与水果或芳香原料结合，形成独特的风味搭配。
Pang 说：“拼配茶饮确实扮演着重要角色。它们可以降低入门门槛，鼓励年轻饮茶者，或那些通常不喝茶的人产生好奇心。”
至于如何在不稀释茶传统的情况下吸引年轻饮茶者，Fang Studio 的 Leong 提出了一个更务实的看法。由于竞争激烈，商家要么走向主流，要么通过销售品茶体验和茶叶本身来变得非常小众。茶渊（Tea Chapter）、Inner Teahouse、Silk Tea Bar 和 Camellia Tea Bar 就是一些例子。
但要激发年轻饮茶者的兴趣，还需要通过工作坊和茶会等方式来培养兴趣和知识。
他说，只有这样，小众茶才能被理解为一种具有深度的手工技艺，能够维持一个更具鉴赏力的受众群体，而不仅仅是另一种生活服务产业群趋势。
在台湾、日本和中国大陆更容易做到这一点，因为这些地区本身就产茶，并拥有悠久的茶文化。
新加坡的多元文化背景有所不同，但这并非劣势。他说：“我们不同的背景使我们有能力为世界带来一些特别的东西。新加坡有机会塑造一种独一无二的茶文化。”
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