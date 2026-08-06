超越抹茶：精品茶饮成为新加坡新风尚

Food & Drink

专业茶馆正在复兴茶文化与品鉴的慢艺术

近来，抹茶在新加坡乃至全世界的茶饮界占据了主导地位，但一些新兴茶馆正致力于将人们的视线转向来自亚洲其他地区（包括中国大陆和台湾）的精品茶。

从抹茶拿铁到珍珠奶茶，茶已越来越成为一种生活服务产业群趋势——从燕麦奶到水果泥，各种搭配层出不穷——这使得茶叶本身反而成了次要的考虑因素。

但新一批独立茶馆希望改变这一现状。他们的目标是展示茶叶的产地和工艺，同时避免将其变成一种学术化或过于正式的体验。

Jing Studio

Jing Studio 是最新加入者之一，坐落于经过修复、充满东方宏伟气派的陈旭年宅第内。它提供精心挑选的单一庄园茶和精致拼配茶，为传统茶文化带来全新视角。

茶艺师 William Chee 说：“我们希望让茶变得平易近人……茶可以是一门高深的学问，但享用一杯好茶不应该需要多年的知识积累。”

Jing Studio 展示的各式茶叶。 图片来源：JING STUDIO

其单一庄园茶来自云南、潮州和台湾，Chee 根据“风土”进行挑选。他说：“就像单品咖啡或优质年份葡萄酒一样，这些茶承载了某个特定地方的确切土壤、气候和传统。”

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除了原产地，Chee 还追求茶叶形态的纯粹或美感、多次冲泡的耐泡度，以及茶汤的清澈度和平衡感。

Chee 表示，茶根植于潮州文化。“这是一种待客之道，一种将人们聚集在一起的方式。”

考虑到这座建筑的最初所有者来自潮州，Jing Studio 的选址十分贴切。其茶品之一“凤凰单丛”（Phoenix Spring）便源自该省，以一种恰当的方式将茶馆与故土联系起来。

Inner Teahouse

创始人 Jane Cai 专营福建茶叶，那里是她的出生地。

她16岁移居新加坡，对这座城市浓厚的福建文化底蕴产生了天然的亲切感。她在珍珠山台（Pearl’s Hill Terrace）创办了 Inner Teahouse，后于2026年初迁至恭锡路（Keong Saik Road）一栋店屋的三楼。

Cai 直接与福建的茶农合作，刻意保持其茶叶选择的小而精。她说：“通过缩小范围，我们能更密切地关注每一种茶及其产地、工艺和特性，从而能够更周到地与客人分享。”

Inner Teahouse 最近从珍珠山台迁至恭锡路。 图片来源：INNER TEAHOUSE

她也遵循传统的中国茶道。“我们引导客人进行多次冲泡，让他们体验茶的香气、口感和风味如何逐渐展现。”

茶水盛放在当代陶瓷艺术家手工制作的茶具中。她还定期与陶瓷艺术家、设计师和手工艺人合作，策划展览和活动。

Miura

在 Miura，日本茶是主角。这是位于如切（Joo Chiat）In Good Company 精品店里的一个茶与和菓子（传统日式糕点）小铺。它由 Pang Hui Shan 和 Vincent Teng 经营，他们也是珍珠山台 Paaru 茶馆的主人。

他们的大部分茶叶直接从京都、埼玉、静冈和鹿儿岛的生产商那里采购。

Miura 的店主 Pang Hui Shan。 图片来源：TAY CHUYI, BT

Paaru 举办私密的季节性茶会，而 Miura 则将这些知识转化为更休闲的外带形式。Pang 说：“Miura 旨在创造一种更亲民的日常体验；在这里，人们可以享用高品质的日本茶，并将其作为日常生活的一部分。”

Miura 正在冲泡一杯抹茶饮品。 图片来源：TAY CHUYI, BT

Miura 的茶单根据收成情况和季节性而变化。个人记忆也影响着菜单的内容。

有些茶是创始人在日本旅行时发现的，而由细心的茶艺师冲泡这些茶的经历，增添了 Pang 所说的“别样风味”。

他们的菜单范围广泛，从手打抹茶和焙茶，到散叶茶和注入新鲜水果的季节性冷萃茶。

Pang 也是日本红茶或称“和红茶”（wakocha）的爱好者，她认为这种茶值得更多关注。“虽然日本以绿茶闻名，但许多生产商现在正在制作出色的红茶，这些红茶天然甘甜、优雅柔和。”

她还推崇埼玉等较不知名的种植区。

Teasan

新推出的 Teasan 探索了一个不太熟悉的品类：无咖啡因的日本草本茶（tisanes），这是一种通过将植物、花朵或水果的部分浸泡在热水中制成的草本或植物饮料。

创始人 Keika Sugiyama 是日中混血，在北京出生，在东京长大。她七年前移居新加坡，曾在科技产品管理领域工作了十年。

创办 Teasan 是因为她个人对咖啡因不耐受，这让她想起了在日本长大时常喝的无咖啡因大麦茶、玉米茶和荞麦茶。

Teasan 创始人 Keika Sugiyama。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

她开始研究日本草本茶，并“发现了超过100种不同的类型，但在小社群之外很少被提及”。她补充说，即使在日本，也没有多少人知道它们的存在，而且它们很少出口。

此后，她建立了约100种草本茶的个人收藏，并获得了日本草药认证。

Teasan 的一系列无咖啡因日本草本茶。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

Sugiyama 采购由根、茎、谷物和叶子制成的草本茶，直接与日本的种植者和采摘者合作。Teasan 的红豆来自北海道，柿叶来自岛根县，月桃来自冲绳。

她前往偏远地区，了解这些原料的种植、采收和加工过程。她说：“这是一种源于热爱的工作”，她希望这份心意能得到新加坡人的欣赏。

茶与咖啡之争

这些概念引出了一个不可避免的问题：小众茶能否变得像精品咖啡一样受欢迎？

Miura 的 Pang 对此持乐观态度。她的顾客会问更详细的问题，涉及茶叶的品种、产地和制作方法，包括茶叶是否经过遮光、蒸青或烘焙，以及这些选择如何影响最终的口感。

她说：“这些对话曾经在咖啡领域更为常见，但现在也逐渐出现在茶的讨论中。人们越来越认识到，茶和咖啡或葡萄酒一样，反映了其背后的风土、气候和人文。”

Chee 也观察到，Jing Studio 的客人越来越好奇，为什么来自潮州的茶与台湾种植的茶味道不同，烘焙如何改变其特性，或者为什么同一种茶在不同季节或由不同生产者制作时味道会不同。

Teasan 的品茶会让参与者接触到他们通常不会体验到的各种茶类。 图片来源：YEN MENG JIIN, BT

Sugiyama 认为茶最终可以与咖啡相媲美，“因为茶正在作为葡萄酒的替代品渗透到夜间文化中，这是咖啡从未能企及的场合。”

她补充说，随着“清醒好奇运动”（sober curious movement）的兴起，气泡茶正成为起泡酒的替代品。她还指出，中国的Z世代会举办“茶派对”（tea raves），人们在派对上通宵跳舞，喝的是茶而不是鸡尾酒。

茶艺教育家兼 Fang Studio 联合创始人 Kenny Leong 的看法则更为谨慎。在过去十年中，他看到了人们兴趣和鉴赏水平的增长，但他认为精品茶仍然落后于精品咖啡。

“新加坡是一个快节奏、追求效率的社会，人们的饮品偏好更多地受到西方咖啡文化的影响，而非精品茶传统；因此，受众规模仍然太小，难以支撑许多真正专业的茶叶生意。

“很少有企业能够证明在茶叶教育上进行大量投资是合理的，这反过来又限制了消费者的认知，减缓了更深层次好奇心的增长。”

Miura 也提供和菓子和甜点。其大福（一种带有甜馅的麻糬）深受顾客欢迎。 图片来源：TAY CHUYI, BT

他补充说，尽管他的学生对学习茶叶生产和品鉴表现出极大的兴趣，但他们只占本地饮茶人口的一小部分。

“大多数人满足于只做休闲爱好者，他们找不到理由投入额外的资源和时间来深入研究小众茶。”

面向未来的拼配茶

如果说硬核品茶是纯粹主义者的追求，那么拼配或调味茶能否帮助吸引年轻饮茶者？

与其让新手从一款风味细微、可能难以辨别的单一庄园茶开始，不如用一款以柑橘、花香和烘焙谷物为特色的拼配茶来建立一个亲切的连接点。

这是各家茶馆为扩大受众而正在采取的方法。

Chee 说：“拼配茶旨在作为一种邀请，而不是一条捷径。我不认为年轻客人需要简化版的茶；他们只是需要一个平易近人的起点。”

可以利用茉莉、柑橘或核果等熟悉风味来激发人们对茶叶产地和加工工艺的好奇心。

Jing Studio 的拼配茶正是基于这一理念创作的。他补充说：“拼配的风味永远不应盖过茶叶本身；它应该引导客人去发现茶的本味。”

Miura 提供多种以茶为基础的饮品，包括抹茶拿铁（左）和和红茶哈密瓜冷萃（右）。 图片来源：TAY CHUYI, BT

Miura 在冷萃茶方面也运用了类似的理念。将较不知名的日本茶叶缓慢浸泡，并与水果或芳香原料结合，形成独特的风味搭配。

Pang 说：“拼配茶饮确实扮演着重要角色。它们可以降低入门门槛，鼓励年轻饮茶者，或那些通常不喝茶的人产生好奇心。”

至于如何在不稀释茶传统的情况下吸引年轻饮茶者，Fang Studio 的 Leong 提出了一个更务实的看法。由于竞争激烈，商家要么走向主流，要么通过销售品茶体验和茶叶本身来变得非常小众。茶渊（Tea Chapter）、Inner Teahouse、Silk Tea Bar 和 Camellia Tea Bar 就是一些例子。

但要激发年轻饮茶者的兴趣，还需要通过工作坊和茶会等方式来培养兴趣和知识。

他说，只有这样，小众茶才能被理解为一种具有深度的手工技艺，能够维持一个更具鉴赏力的受众群体，而不仅仅是另一种生活服务产业群趋势。

在台湾、日本和中国大陆更容易做到这一点，因为这些地区本身就产茶，并拥有悠久的茶文化。

新加坡的多元文化背景有所不同，但这并非劣势。他说：“我们不同的背景使我们有能力为世界带来一些特别的东西。新加坡有机会塑造一种独一无二的茶文化。”