2026年米其林指南星光璀璨，多家餐厅喜摘新星

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1887 by Andre 与 Seroja 荣获二星；新加坡米其林指南十周年庆典上诞生六家新晋一星餐厅

【新加坡】继2025年米其林星级评选相对平淡之后，新加坡在2026年迎来了该指南的十周年庆典，获奖餐厅数量也迎来大丰收，其中包括六家新晋一星餐厅和两家新晋二星餐厅。

位于新加坡莱佛士酒店 (Raffles Hotel Singapore) 的 1887 by Andre 首次亮相便直接摘得二星，而已有一星在握的 Seroja 则成功晋升为二星餐厅。

两家酒店中餐厅——滨海湾金沙 (Marina Bay Sands) 的 Jin Ting Wan 和新加坡文华东方酒店 (Mandarin Oriental Singapore) 的 Cherry Garden by Chef Fei——均摘得了首颗米其林星。第三家中餐厅 Yong Fu 也首次摘得一星。

天妇罗餐厅 Tenshima 和新开业的 Loca Niru 也各摘得一星，而 Sushi Kimura Plus（前身为 Sushi Kimura）则重新夺回其星级荣誉。

1887 by Andre 是当晚最大的惊喜，要知道这家由知名主厨 Andre Chiang 构思的餐厅于今年三月才刚刚开业。

除了直接摘得二星外，该餐厅还获得了首届“年度新开业餐厅奖”。主厨 Ben Wang 在首次主办该活动的圣淘沙莱佛士酒店 (Raffles Sentosa) 领奖时，情绪激动地感谢了他的导师 Chiang 和整个餐厅团队。

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新加坡莱佛士酒店的商业营销总监 Jesmine Hall 表示，这次获奖完全出乎意料，对酒店而言是“双喜临门”。

对于 Seroja 的 Kevin Wong 来说，这第二颗星是一段旅程的顶点。这段旅程始于12年前，当时18岁的他与主厨 Andrew Ou 首次谈及要开设属于他们自己的餐厅。

Wong 指出：“这是一个远大的梦想，我们为此付出了艰辛的努力才走到今天，我们将慢慢享受这一刻。”

Seroja 还与现代马来西亚餐厅 Fiz 一同被授予米其林绿星。

同样斩获两项大奖的还有 Jin Ting Wan，其广东籍侍酒师 Joe Yang 荣获“年度最佳侍酒师”奖——这是首次由中餐厅的侍酒师获此殊荣。

Yang 表示：“我们努力打造一个能展现中国酿酒深度与艺术的中式酒单计划。”餐厅行政总厨 Albert Li 则称，在开业第一年内就摘得星级是“一个决定性的里程碑”。

滨海湾金沙 (MBS) 餐饮部副总裁 John Sloane 表示：“从第一天起，我们的目标就是为精致粤菜树立新标杆。”

中餐厅在本届评选中表现强劲，宁波菜餐厅 Yong Fu 和 Cherry Garden by Chef Fei 功不可没。

这位常驻中国的顾问主厨全名为 Huang Jing Hui，他在中国也拥有米其林星级餐厅，其中包括广州文华东方酒店 (Mandarin Oriental Guangzhou) 的餐厅。他表示，对于“在新加坡的海外项目中首次获得米其林星”，他感到“非常荣幸”。

这颗星是该酒店的首次摘星。酒店自1987年起就经营 Cherry Garden，并在2025年配合其翻新工程，由 Chef Fei 对餐厅概念进行了焕新。

酒店总经理 Jill Goh 表示：“这对新加坡文华东方酒店来说是一个决定性的里程碑，标志着我们登上了这份全球公认的榜单。”

当晚的其他获奖者还包括 Loca Niru 的 Shusuke Kubota，他同时获得了“青年主厨奖”；以及一星餐厅 Jag 的 Maryjoy Lim，她赢得了“服务奖”。

今年的评选结果与2025年大相径庭，当时仅有一家餐厅获得一星，另一家餐厅晋升为二星。2026年的获奖名单出炉后，新加坡的米其林一星餐厅总数达到33家，二星餐厅9家，三星餐厅3家。