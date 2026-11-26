意式冰淇淋风靡新加坡，抢占冷冻甜点市场
本土匠人品牌与国际业者纷纷推出无数独特口味与创新诠释，推动本地意式冰淇淋市场蓬勃发展。
- Loulouca的意式冰淇淋系列。 图片：LOULOUCA
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 冰淇淋生意从未如此火爆。不过，这股热潮并非围绕着我们从小吃到大的传统冰淇淋，而是其“意大利表亲”——意式冰淇淋（gelato）。近期，随着新品牌不断涌现，老字号也积极扩张，意式冰淇淋再度掀起热潮。
去年11月，本地意式冰淇淋老牌Birds of Paradise（简称BOP）在宝塔街开设了第八家分店，庆祝其成立10周年。
与此同时，冰淇淋专卖店Creamier和Sunday Folks背后的团队在如切（Joo Chiat）开设了新的工作室Base Gelato，主打摆盘式甜点。另外，一家位于穆罕默德苏丹路（Mohamed Sultan Road）、充满地中海风情的意式冰淇淋店Boosa也定于12月开业。
尽管经营了21年的先驱意式冰淇淋品牌Tom’s Palette宣告结业，但其创始人Chronos Chan已携新的家庭式业务——Ethos Gelato Lab回归。
此外，国际品牌也在不断扩张。来自北京的连锁品牌野人牧坊（Yeah Gelato）于11月开设了第七家分店，而澳大利亚的Gelato Messina也计划于2027年初在史丹福坊（Stamford Place）开设第二家分店。
为何是意式冰淇淋，而非传统冰淇淋？
在At-Sunrice GlobalChef Academy开办课程的Carpigiani Gelato University的导师Chan表示：“我刚入行时，大多数人对意式冰淇淋并不熟悉。”
当时，新加坡人以为它只是意大利制造的冰淇淋，或者认为意式冰淇淋和传统冰淇淋没什么两样。
严格来说，两者并不相同。意式冰淇淋的脂肪和空气含量比传统冰淇淋少，因此口感更绵密丝滑，风味也更浓郁。
BOP创始人Edwin Lim于2016年创立了他的植物风味意式冰淇淋品牌。他补充说，当时“90%的市场由传统冰淇淋店主导”，而意式冰淇淋“主要是在一些名字听起来像意大利品牌的特许经营店里出售，口味也偏传统”。
Lim说，当时意式冰淇淋被认为是高端产品，顾客愿意为外国品牌支付更高的价格，而本地冰淇淋则与较低的价位挂钩。
Lim指出，十年后的今天，情况已经大不相同。“以前，本地的意式冰淇淋品牌很少见，但近年来，许多新概念品牌都将自己的产品定位为意式冰淇淋，而不是传统冰淇淋。”
他认为，这部分归功于本地先驱们为新入行者降低了感知风险，另一部分则是因为“gelato”一词带来的高端定位，使其可以支撑更高的定价。
即便如此，市场正日趋饱和，更多业者在充满挑战的经营环境中竞争。Chan和Lim都表示，新加坡的餐饮企业面临着高昂的启动成本和微薄的利润。Lim说，生存之道在于“为顾客提供真正价值的企业”。
Chan将市场大致分为大众市场和高端业务。对于前者而言，高效的采购、生产和分销至关重要。
他表示：“如果一家企业主要靠低价竞争，同时只依赖单一零售店，那么在租金、人力和原料成本不断上涨的新加坡，它可能很难在激烈的餐饮环境中生存。”
Chan认为，对于一个管理良好、能够维持销售额的高端品牌来说，有可能在一到两年内收回初期投资。
Lim则更为谨慎。他认为，随着越来越多的商家争夺同一笔可自由支配的开支，新入行者实现收支平衡的时间可能“从几个月延长到几年”。
然而，新加坡仍在持续吸引国际品牌入驻，其中一些品牌将其视为区域扩张的跳板。
以野人牧坊（Yeah Gelato）为例，它在中国大陆拥有约1850家门店，但选择新加坡作为其首个海外市场，正是看中了其国际化的消费群体。
创始人Cui Jianwei表示，鉴于新加坡拥有文化多元的消费者和成熟的餐饮格局，它对公司具有重要的战略意义。
他说：“我们希望在这样的环境中运营，能帮助我们更好地了解不同消费者如何看待我们的产品，以及促使他们再次光顾和购买的动机是什么。”
不只是卖冰淇淋球
对新加坡品牌而言，做意式冰淇淋不仅仅是按球售卖那么简单。Base Gelato的联合创始人Wan Chin说：“新加坡的意式冰淇淋市场已经充满活力。我们觉得没有必要再推出一个口味繁多的品牌。”
Base Gelato反其道而行，采用了烹饪料理的方式。他们从一种食材、一个想法或一段熟悉的食物记忆出发，并围绕其打造一种体验。例如，其咖椰牛油冰淇淋吐司（Kaya Butter Ice Cream Toast）结合了牛油意式冰淇淋、咖椰酱和香脆的传统面包；而Matchagato则融合了黄豆粉意式冰淇淋、麻糬和新鲜冲泡的日本抹茶。
Wan说：“当我们（在2011年）刚创立Creamier时，市场对手工冰淇淋和超越传统口味的创新产品充满了期待。”如今，消费者也开始关注食材的来源、制作方法和手工艺。
该团队还尝试运用现代厨房和调酒学中常见的技术，如澄清、浸泡和烟熏。
但Wan补充说，尽管有脱颖而出的压力，但与众不同并不能保证成功。“真正的挑战在于，要让它好吃到让人想再次体验。”
BOP也看到了新颖性与可重复性之间的张力。Lim说：“意式冰淇淋是一种传统产品，但它也很适合进行现代诠释。”他指出，为了脱颖而出，生产商们变得越来越精益求精，而消费者也通过旅行和接触不同文化，培养了更广泛的口味。
然而，情境很重要。Lim说，高档餐厅可以将不寻常的口味作为品尝菜单的一部分推出，但在零售店里却行不通，因为“许多顾客希望享用完整的一球冰淇淋，可能不想冒险选择一个尝几口就失去新奇感的独特口味”。
BOP也已将产品线扩展到冰淇淋球以外，推出了意式冰淇淋蛋糕、可露丽（caneles）和圣诞意式冰淇淋树桐蛋糕（可在线购买）。其宝塔街精品店还提供植物饮料和植物风味黄油酥饼（sables）。
Messina也同样扩展了产品线，推出了店内自制的意式冰淇淋蛋糕，让团队能够尝试不同的质地和风味组合。
用口味讲述故事
意式冰淇淋也是一种自我表达的方式，特别是对Chan而言。他为Ethos Lab创造了豆沙饼和正山小种等实验性口味。
他说：“我希望通过我创造的口味，分享我的人生经历、记忆，以及我在旅行和教学生涯中遇到的不同文化和食材。”
而BOP则围绕东南亚的植物风味，利用水果、花卉、豆荚、香草和香料，确立了自己的市场定位。它还创造了世界上第一款白菊花意式冰淇淋。
Lim说：“这是向新加坡标志性的饮茶体验致敬，无论是在餐馆还是在全岛各地的家庭客厅里。”
其他商家则为意式冰淇淋找到了不同的角色。在Loulouca，糕点师Louisa Lim除了季节性特供外，只提供三种常规口味——荞麦茶、开心果和伯爵茶芝麻。
意式冰淇淋并非独立业务，而是其摆盘式甜点项目的延伸，这让餐厅能够更充分地利用已有的设备。
她说：“我们带来的是我作为一名糕点师的视角。我制作意式冰淇淋的方式与我创作甜点的方式非常相似，都非常注重食材的品质、风味的层次感，以及最重要的——平衡。”
为了制作Loulouca的开心果意式冰淇淋，他们会在店内烘烤和石磨伊朗开心果；而伯爵茶则会先浸泡在牛奶中，再与烤过的日本黑白芝麻酱混合。
与此同时，Messina则依靠在核心口味之外不断轮换新品。“我们每周都会推出五款新的特别口味，此外还有新加坡独家口味，如咖椰吐司、豆花和珍多（Cendol），以及节日限定款，”其烹饪总监Reuben Davis说。
“我们也喜欢与品牌或厨师合作，因为这能突破意式冰淇淋的创作界限。”
亚洲风味引领潮流
另一个转变是亚洲食材——尤其是韩国风味——的影响力日益增长。一个例子是Initia集团旗下的Tofu G，该集团还拥有韩国餐厅DRIM和Modu。
创始人Luke Yi说：“豆腐和豆制品是熟悉的起点。人们已经熟悉豆花和豆浆，所以豆腐意式冰淇淋感觉像是一个自然的延伸。我有乳糖不耐症，但又喜欢甜点，所以我觉得市场需要更多令人满意的无乳制品选择。”
Tofu G的韩式系列包括红薯、黑芝麻、草堂甜玉米和锅巴豆腐（Nurungji Tofu）口味。正在研发中的口味有：misutgaru（灵感来自一种杂粮饮料）、danhobak或kabocha南瓜、马格利酒（makgeolli）风味的意式冰淇淋，以及蜂蜜红参。
位于赞美广场（Chijmes）的热门参鸡汤餐厅Bomul也同样带来了韩式视角。其意式冰淇淋吧提供从粉红番石榴冰沙、桑葚月桂叶到人参和黑芝麻等多种口味。
创始人Jackson Lee说：“这个概念的有趣之处在于熟悉与意外之间的平衡。”
在野人牧坊（Yeah Gelato），其招牌口味自然是大米。Cui说：“大米在亚洲饮食文化中是一种非常熟悉的食材，但人们不一定会想到它能成为一种美味的甜点。我们正在用一种熟悉的食材，通过全新的体验呈现给顾客。”
该品牌也融入了东南亚水果，推出了尖不辣（cempedak）、猫山王榴莲、木瓜和百香果等口味。
从摆盘式创作到亚洲风味，新加坡的意式冰淇淋市场不仅在增长，更在不断演变。品牌能否提供足够的品质、价值和独特性来留住回头客，将是其可持续发展的真正考验。
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