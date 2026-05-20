“给我们带来心脏病般的冲击”：一个本土品牌如何在近40年的竞争中奋战
Mayer正寻求将其业务版图拓展至厨房以外的领域
- Mayer以单一产品——空气炸锅起家。 图片：MAYER MARKETING
本文由AI辅助翻译
[新加坡] 几十年来，甚至可能至今，许多人仍认为于1987年在本地创立、拥有近40年历史的Mayer是一个欧洲厨具品牌。这是因为其展厅曾分销意大利的Ariston和Candy以及美国的KitchenAid等品牌的家电。
因此，当这三个品牌最终离开这家本土营销公司时，公司决定转而创造自己的产品，从单一产品——空气炸锅起步。那是2015年的事，而这家在2012年被马来西亚Khind Holdings收购的公司，自此便一往无前。
作为最早在本地销售空气炸锅的本土品牌之一，Mayer通过将其设备定价为竞争对手的一半或更低，接受了较低的利润率。
Mayer Marketing总经理Tan Kok Keong在上月发起新的品牌活动后告诉《商业时报》（The Business Times），该策略在市场上引起了“相当大的轰动”，并使空气炸锅的年销量达到约8万至10万台。
Mayer Marketing在新加坡和马来西亚还拥有以风扇闻名的Mistral品牌。上个月，管理这两个品牌跨越长堤（Causeway）的业务也被纳入Tan的职责范围。他计划在马来西亚开设Mayer的自营店，作为其三年计划的一部分。
Mayer的产品主要在中国制造，在本地通过线上渠道、经销商及其九家实体店直接销售。在海外，其产品则通过马来西亚、文莱、柬埔寨、菲律宾、马尔代夫、毛里求斯和尼泊尔等国的分销商销售。
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从单一产品起步，Mayer如今已拥有八大主要产品类别，由其四人内部团队与原始设备制造商（original equipment manufacturers）共同设计。这些产品包括嵌入式电器，如炉灶、抽油烟机和烤箱，以及小型家电和在2024年12月推出的独立式冰箱。
去年，Mayer还推出了忠诚度计划以及可控制指定家电的自有应用程序（app）。
“既然我们已经有了冰箱，我们正在考虑是否也应该进军洗衣设备领域，”Tan补充道。
目前，他正着眼于开拓过劳的专业人士、经理、执行人员和技术人员（PMETs）以及银发族市场，以推动Mayer的业务增长。这两个市场细分看似对立，但Tan表示，它们的共同点在于追求简洁、便利和可靠。
“对于过劳的PMETs，我们将专注于自动化和省时功能，例如预设烹饪功能、智能控制或节省厨房台面空间的多功能电器。”
对于银发族，重点则在于包容性设计，例如简化的操控、清晰的显示屏以及增强的安全功能，如自动关机和稳固的操作。
“归根结底，这两种策略都围绕着减少使用难度和提升日常实用性展开。”
今年下半年，Mayer还计划在旅游产品类别中推出新产品，例如集蒸煮锅和水壶功能于一体的多功能锅，以及集吹风机和直发器功能于一体的轻便造型器——所有这些产品都具备双电压功能。
Mayer的发展之路虽然成功，但也充满挑战。来自中国品牌的竞争尤为激烈，它们凭借“极具竞争力的定价”、雄厚的财力和庞大的广告及促销预算，给Mayer带来了“很多次心脏病般的冲击”。
“因此，我们在市场上面临着巨大的挑战。在当前这个时间点，我想说，稳定业务的营收和利润是最关键的。”
Tan将公司的成功归功于强大的适应能力、与经销商稳固的合伙业务以及品牌忠诚度，而对本地消费者需求的深刻理解则是Mayer的竞争优势。实际上，其制胜秘诀在于实体店上门顾客的反馈。
“他们会告诉我们应该有什么、不应该有什么、需要做出什么样的改进，以及我们应该推出的下一款产品是什么，”Tan透露。“我们的产品开发并不仅仅依赖市场调查；我们最宝贵的反馈就是顾客的直接意见。”
例如，一些“叔叔阿姨们”希望能看到电饭锅内的烹饪过程，因此Mayer便推出了一款配有透明锅盖的基础型号。
这也是为什么Tan表示，尽管线上渠道的销售额不断增长，但体验式零售对该品牌来说仍然“至关重要”。“我们的许多顾客仍然倾向于到店里亲自看、亲自触摸产品，并让工作人员讲解其用法和好处。”
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