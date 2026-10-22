Johanne Siy 为新加坡 Aro 餐厅注入菲律宾风情

Dining Out

她备受期待的个人首秀表现亮眼

新晋餐厅

Aro

15 Mohamed Sultan Road

Singapore 238964

电话: 6290 6195

营业时间：周四至周一，午餐及晚餐：中午12时至下午3时；晚上6时至晚上10时。周二、周三休息。

我们通常不怎么和蔬菜打交道，但 Aro 餐厅的牛油果却让我们有种似曾相识的感觉。

当然见过。三年前，在旧时的 Lolla 餐厅里，它曾被盛放在一个昏暗的吧台上，浸泡在优雅的柚子高汤中，撒上可食用的花朵，仿佛在思考自己为何会身处那样的环境。

时光流转至今，再看它如今的模样。它被更精致地置于手工陶瓷器皿中，周围环绕着质朴的胡桃木和天然材料，沐浴在柔和的阳光与温暖的吊灯光晕之下。

吧台后便是它的创造者 Johanne Siy——在过去一年的大部分时间里，她都在为自己打造这个梦寐以求的舞台。

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Aro，正如其名，是心血之作，这一点显而易见。

室内装饰采用了木材和天然材料。 图片来源：ARO

Siy 属于那种不坐等机会，而是主动创造机会的人。这家餐厅由她自筹资金，并得到了一些志同道合的朋友的帮助，因此她拥有完全的创作主导权。

这意味着她的菜肴反映了其菲律宾传统，但又不受其束缚。她采用以食材为本的烹饪方式，对细节的关注近乎苛刻，堪称“控制狂”。

因此，Siy 并没有像 Hayop 那样——后者为了追求菲律宾美食的正宗性，甚至会测试你在品尝菲式酸橘汁腌鱼 (kinilaw) 时能忍受多少醋味才会流泪——而是深入研究了家乡的本土物产和历史，并在此基础上呈现出完全属于她自己的作品。

她向你介绍的第一样东西是无刺蜂蜂蜜和一块蜂巢——那是一团黑色、如同化石般的粘稠物，其缝隙中或许曾住着蜜蜂，又或许是死去外星生物的残骸。

无刺蜂蜂蜜。 图片来源：ARO

蜂蜜本身的味道令人精神一振——酸味多于甜味，被置于花瓣中央，宛如花蕊，并与一小块陈年孔泰奶酪 (comte) 搭配得天衣无缝。

在这道令人大开眼界的开胃菜之后，这份包含12道菜、价格为268新元的菜单迅速进入正题。

金枪鱼挞。 图片来源：ARO

每道菜都只以食材简单命名，但制作过程却绝不简单。例如，金枪鱼这道菜，并不仅限于一种部位，而是将多种部位切碎，与蒜泥蛋黄酱 (aioli) 和其他秘制调味料混合，填入酥脆的挞壳中，再覆上一片中腹 (chutoro)，如同一层闪亮的薄膜。

蟹肉配蟹膏 (aligue)。 图片来源：ARO

Aligue——同样也是 Lolla 餐厅菜单上的“旧相识”——在这里被重塑为一小堆蟹肉，其中混合了珍贵的蟹膏，顶部覆盖着一层薄如蝉翼的脆片 (tuile)。

当然，还有那道牛油果。它与烟熏鳗鱼和青瓜搭配，其奶油般丰腴的果肉与柚子和椰奶调制的日式高汤 (dashi) 的酸爽味道达到了完美平衡。

招牌菜：牛油果配烟熏鳗鱼。 图片来源：ARO

即使在 Lolla 工作时，Siy 的风格也已清晰可见。她的烹饪非常精准、一丝不苟，对酸、甜、鲜 (umami) 和口感的把控如此和谐，以至于几乎从未失手。

但同时，这种精准有时也可能显得过于循规蹈矩，以至于缺乏真正的惊喜，或者，恕我直言，缺少一些趣味。

尽管如此，我们依然为这堂融合了她艺术才华与高超技艺的烹饪课而惊叹。

pili 果仁蒸蛋。 图片来源：ARO

茶碗蒸 (Chawanmushi) 无论如何都是一种蛋奶沙司，但当它与 pili 果（一种油脂丰富、不太为人所知的坚果）的奶液混合，再配上西班牙火腿 (jamon)、更多坚果和蛋黄酱时，便提升到了一个新的层次。

生蚝与海苔。 图片来源：ARO

精彩仍在继续。还有用海苔点缀的吉拉多 (Gillardeau) 生蚝，用法国青口贝高汤烹煮并以墨鱼汁染黑的微型贝壳意面，以及一道绝佳的鸡肉清汤 (consomme)，它加入了椰子水，并以中式风格搭配花胶一同呈现。

西班牙红魔虾 (Carabinero prawn) 图片来源：ARO

有趣的是，主菜中没有肉类。西班牙红魔虾 (carabinero prawn) 占据了中心位置，随后是整个虾头，里面充满了鲜活绵密的虾膏，你可以用刚出炉的热土豆面包蘸着吃——面包很新鲜，但出人意料地普通。

甜点很简单，但也同样优雅。米浆冰淇淋搭配用椰糖 (gula melaka) 增甜的黑糯米 (pulut hitam) 酱，再撒上少许手工盐。还有一道和菓子 (wagashi) 风格的紫薯甜点，即使放在京都的甜品店里也毫不违和。

在这一切背后，是 Siy 安静而真诚的魅力，正是这种魅力造就了 Aro。你可以感受到她对这次首秀寄予厚望，整场餐食体验都透露出一种不容有失的严肃态度。

如果说还有提升空间的话，那就是可以多一些灵活性、一些实验精神，并在节奏上增加一些韵律感。

Aro 是她的心血之作，但这也是一场我们乐于与她同行的旅程。

评分：8