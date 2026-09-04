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Food & Drink

Pantler糕点店获“白衣骑士”拯救，幸免于结业

原定于8月30日停业，现将在其River Valley原址继续营业

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Jaime Ee

Published Fri, Sep 4, 2026 · 07:30 AM
    • Pantler将在其River Valley的店址继续营业。
    • Pantler将在其River Valley的店址继续营业。 照片：PANTLER

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    对于餐饮业而言，这是一个罕见的圆满结局。陷入困境的糕点店Pantler在最后一刻获得一位“白衣骑士”的出手相救，使其免于在8月底倒闭，得以继续营业。

    这家拥有12年历史的知名糕点店原定的最后营业日是8月30日。在此几周前，其创始人Matthias Phua曾首次宣布，如果找不到投资者接手，这家陷入困境的店铺将永久关闭。

    消息传出后，公众的大力支持和店外排起的长龙促使他将结业日期延长了一周，这也让他有更多时间来考虑收到的投资献议。

    他说：“我们收到的关注比我预期的要多。我与许多感兴趣的方进行了洽谈，包括个人和公司。”

    他最终选定的投资者是餐饮业的新手；由于法律程序仍在进行中，他拒绝透露更多细节。

    新的投资者基本上将收购Pantler，其他方面则维持不变。Phua说：“我们没有搬迁计划，现有的租约将继续。在过渡期间，业务将照常运作。”

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    他将与包括联合创始人Tomoharu Morita在内的原有团队一起，继续执掌该业务。

    这两位曾在东京君悦酒店（Grand Hyatt Tokyo）和Joel Robuchon新加坡餐厅工作过的校友于2014年创立了Pantler，并凭借其招牌瑞士卷、草莓脆饼及其他法式日本糕点赢得了一批忠实顾客。

    Phua在谈到最初决定停止运营的原因时表示，影响整个餐饮业的同样状况也导致Pantler难以为继。但他没有预料到之后会收到如此热烈的反响。

    “这提醒了我，仍然有人非常关心独立的餐饮企业，以及他们从小到大所熟悉的品牌。所以，是的，这确实让我对本地市场抱有希望。”

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