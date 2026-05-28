名厨 Ace Tan 从自然保护区迁至市中心，将其独特的烹饪风格带给更多食客

新晋餐厅 Asin 38 Carpenter Street, #01-01 Singapore 059917 电话：9722-9638 营业时间：周三至周日，仅限晚餐，晚上6点至10点30分

如果 Ace Tan 不是一名厨师，他或许会成为一个流动的摊贩。

在过去十年里，他搬迁的次数比一个非法榴莲小贩找地方摆摊的停车场还多。我们一路追随他的足迹，从丹戎巴葛到圣淘沙，在首尔失去了他的踪影，又在一个工业园区短暂地找到了他。

我们曾在一座山上将他“围堵”，但现在他又悄悄地来到了中央商业区的卡彭特街（Carpenter Street）——这里的停车位比新加坡自然保护区里的科莫多巨蜥还要稀有。

如果要我们选择，我们会选 ASU——Tan 的烹饪奇珍柜在拉布拉多山神秘森林的隔离环境中找到了归宿。那是个非常美丽的地方，我们甚至不介意它被称为“创新亚洲菜”。在野外，没人能听见你夸夸其谈。

他的烹饪——一种对中华传统和东南亚美食的探索——让您在享受美食的同时，也能引发思考。

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Asin——是“Asian”的谐音——也是 ASU 的 2.0 版本，用滚烫的沥青路面取代了绿意盎然。它在印尼语中是“咸”或“ah-sin”的意思，但在这里，它被赋予了西式口音，读作“ae-sin”——或者“Ace-in”，明白了吗？

无论如何，这里的食物名副其实：偶尔偏咸，但依然是王牌水准。

即使没有绿植环绕，Asin 凭借柔和的大地色调、温暖的灯光和简洁的线条，营造出一种茧般的宁静。一面墙上挂着一幅巨大的三联画——生动地描绘了牛、鸡、鸭、跳跃的鱼和网中的贝类——基本上就是您盘中餐在生前的模样。

别让这幅画劝退您。

价格与之前保持不变，品鉴菜单为188新元，另有令人难以抗拒的附加菜品可供选择。时令是关键，眼下，夏季菜肴正当季。

Tan 的烹饪植根于他的华人身份，并闪现着日本和韩国的影响，同时他对东南亚食材——越是稀奇古怪越好——抱有永不满足的好奇心。

Tan 的招牌解构蚝煎，装在半透明的外壳里。 图片来源：ASIN

因为他有太多食材可以发挥，所以他很少重复菜肴，除非是他的招牌蚝煎——就是那道将“蚵仔煎”封印在半透明球体中，并迫使其进行“我到底是谁？”的灵魂拷问的菜。

当前版本的蚝煎同样有着脆弱的外壳，里面填满了富有嚼劲的蚝肉混合物，并点缀着轻盈的蛋松。这道菜本身味道不错，但与真正的蚝煎几乎没有相似之处。而且味道偏咸。

五香（Ngoh hiang，18新元附加菜）是用腐皮包裹一整只虾和五香猪肉马蹄馅后油炸而成，搭配用虾壳和野姜熬制的咸鲜酱汁，使其脱离了小贩中心的范畴。

这是一种厨师在观摩祖母制作后可能会做出的花式肉卷——如果被祖母看到这种“离经叛道”的做法，他可能会挨打。但这道菜是为了向 Tan 自己的祖母致敬，所以他可以被原谅。

星鳗、番茄冻和亚参酱组成了意想不到的三重奏。 图片来源：ASIN

并非每道菜都堪称完美。但一旦成功，就令人拍案叫绝。比如亚参星鳗（assam hamo）——这道菜巧妙地结合了三种看似不搭的食材：酥脆的星鳗天妇罗、挖空后填满自家制晃动果冻的日本番茄，以及与酸甜罗望子酱完美和谐的耐嚼薏米。

凉面和蟹肉拌入鱼露酱（nuoc cham）。 图片来源：ASIN

脆皮鸭胸的表皮如玻璃般酥脆。 图片来源：JAIME EE, BT

韩牛在砂拉越胡椒酱的映衬下大放异彩。 图片来源：ASIN

还有那道滑溜的泰式蕨菜凉面（yum pu ma）和蟹肉，拌入带有蒜香的鱼露酱（nuoc cham），以最佳方式捕捉到了泰国河道般的浓郁风味。或是那道低温烹制的鸭胸，其表皮如玻璃般酥脆，是其他禽类难以企及的。

韩牛里脊（Hanwoo tenderloin，55新元）名副其实：如黄油般柔软，外层裹着碾碎的蘑菇粉，再配上恰到好处、不会抢走其风头的砂拉越胡椒酱，更添风味。

这道黑皇鱼的酱汁是用山臭豆（buah kulim）制成的。 图片来源：ASIN

双色春卷在视觉上是一大享受。 图片来源：ASIN

蒸包里塞满了鸡肉和丝瓜。 图片来源：JAIME EE, BT

FTQ 饺子的灵感来源于佛跳墙。 图片来源：JAIME EE, BT

即便是一些不足之处，也只是小瑕疵而非大过错。那道黑皇鱼（black emperor fish）即使搭配了用罗望子的丛林表亲——山臭豆（buah kulim）——制成的创意酱汁，也难以完全摆脱其泥土般的河鱼本味。

一道FTQ饺子（35新元），海参内酿入扇贝和花胶，配上棕色酱汁，颇有佛跳墙的雄心，但旁边一颗调味过重的鲍鱼却破坏了整体的和谐。

那道惊喜春卷和丝瓜包实在太漂亮了，让人不忍下口，但味道上并未带来太多惊喜。

枇杷、燕窝和糯米的组合成就了一道美味的甜点。 图片来源：JAIME EE, BT

亚答糖冰淇淋搭配樱桃和亚答籽。 图片来源：ASIN

甜点则无可争议地出色。用菊花和木薯炖煮的枇杷，配上野生燕窝和发酵的椰香糯米，美味得有些奇特。

亚答糖（gula apong，与马六甲椰糖（gula Melaka）相似但又不同）冰淇淋搭配亚答籽和咖啡果冻，同样美味。

餐厅的名字和地点可能会变，但 Tan 的烹饪技艺一直在稳步精进。您希望 Asin 是他永久的归宿，但无论身在何处，他依然是牌堆里的那张王牌。

评分：7.5