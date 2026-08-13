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Scotts Grill：以公道价格呈献现代欧式餐饮

这家 Les Amis 集团旗下的餐厅是一颗被低估的遗珠，值得探索

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Jaime Ee

Published Thu, Aug 13, 2026 · 04:00 PM
    • Scotts Grill 于 2024 年中开业。
    • Scotts Grill 于 2024 年中开业。 照片：SCOTTS GRILL

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    Scotts Grill #01-13 Shaw Centre 1 Scotts Road Singapore 228208 电话：8940-3879 每日午餐与晚餐营业时间：中午12时至下午3时；晚上6时至10时。

    【新加坡】要形容 Scotts Grill 可以有很多种方式，但“时尚”绝不在此列。对于那些总是追逐潮流、依赖 Instagram 或执着于概念的食客来说，这家餐厅永远不会进入他们的必访名单。

    如果你向人推荐这家餐厅，可能总会附带一些“但书”。“它的装潢有点过时，但是……”“食物不花哨，但是……”但是什么呢？其实，Scotts Grill 是一颗被低估的遗珠，一直就在我们眼前。

    它并非一开始就如此。Scotts Grill 属于大器晚成。它于 2024 年中开业时悄无声息，鲜为人知。至今它依然屹立，没有像霸王茶姬 (Chagee) 那样迅速扩张，这要么显示了它的持久力，要么是出于盲目乐观。

    但 Scotts Grill 隶属于 Les Amis 集团，该集团向来有支持年轻、未经考验的厨师的传统。经过一段时间的磨练，主厨 Sherwin Poon 如今终于崭露头角。

    他之前任职于现已结业的 Voyage 餐厅，担任副主厨。那里曾是富豪名媛们钟爱的聚集地，他们的发型夸张得仿佛能对抗地心引力。在 Voyage，“不计成本”是菜单上的主要项目。

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    但在 Scotts Grill，他反其道而行之，同时依然吸引着那些懂得何为物有所值的富豪们。不过，目前还没见到那些夸张的发型。

    Poon 的基本理念很简单：用好的食材做出好的菜肴，并收取公道的价格。这并非什么吸引人的噱头，但对于那些喜欢纯粹直接的现代欧式烹饪，不追求花哨小食和高级餐饮繁复点缀的食客来说，这里依然有其受众。

    尽管餐厅自称为烧烤餐厅 (grill)，但 Poon 的才华远不止于烤制肉类和海鲜。他似乎一心一意地想把每道菜都做得美味，而且多数时候他都成功了。

    菜单选择不算多，但涵盖范围很广，从经典的凯撒沙拉（22新元）到900克的和牛肋眼牛排（192新元），应有尽有。

    前菜价格在20至40新元之间，份量几乎与主菜相当；意面和扒烤主菜则从40新元起。Poon 的法式烤全鸡（120新元）以海南鸡饭风格烹制，足够四人享用——前提是大家保证不拿它与小贩中心的食物做尖刻的比较。

    Poon 的烹饪不遵循固定套路，所以尽管点你喜欢的菜肴。或者，也可以选择他设计的七道菜品尝菜单，价格为188新元。这相当划算，因为其中包含一只完整的西班牙红虾，而单点这道菜就需要60新元。

    更好的方式是，将套餐与单点菜品混合搭配，以便进行比较。

    清爽的柑橘酱汁覆盖着鰤鱼生鱼块。 照片：JAIME EE, 《商业时报》

    法式火腿奶酪三明治（单点28新元）为套餐拉开序幕，烤过的佛卡夏面包方块上，铺着融化的奶酪、Joselito 火腿和一小撮鱼子酱，是广受欢迎的组合。

    鰤鱼生鱼块（28新元）以柑橘汁腌制，淋上葱蒜油，再配上血橙果肉，让这道刺身带有清新的风味。

    西班牙红虾佐以意式辣香肠油。 照片：JAIME EE, 《商业时报》

    西班牙红虾远胜于较为普通的虎虾（38新元）版本：两者都配上混合了意式辣香肠的辣油，并附有吐司以蘸取酱汁，但西班牙红虾那浓郁流淌的虾膏使其更胜一筹。

    虎虾佐以意式辣香肠油。 照片：JAIME EE, 《商业时报》

    套餐中包含一份品尝份量的济州岛鲍鱼意面，但完整份（58新元）绝对是必点菜品。

    这道菜虽未能让人联想到海女在田园诗般的岛屿上自由潜水的景象，但 Poon 却成功地将咸鲜的海洋风味融入其中。弹牙的意面拌上鲜味浓郁的鲍鱼肝酱，再配上爽脆鲜嫩的鲍鱼片，风味十足。相比之下，另一道口味浓重的炭烤章鱼墨鱼汁意面配法式烩彩椒，风味层层叠加，但我们更偏爱这款鲍鱼意面的纯粹简约。

    济州岛鲍鱼意面。 照片：SCOTTS GRILL
    炭烤章鱼配墨鱼汁意面。 照片：JAIME EE, 《商业时报》

    虽然鸭胸肉质饱满、鸭皮酥脆，羊仔扒也烤得粉嫩多汁，但 Poon 对土豆的精湛处理手法才真正令人惊艳。他家的厚切薯条外酥里糯，而法式奶油烤土豆则颇有 Robuchon 的神韵。

    羊仔扒与法式奶油烤土豆。 照片：JAIME EE, 《商业时报》

    甜品——如法式反烤苹果挞、太妃糖布丁——为这餐画上甜蜜的句点。但真正让人回味无穷的，是口感几乎如冰淇淋般的巴斯克芝士蛋糕，以及新鲜出炉的玛德琳蛋糕，堪称完美收官。

    新鲜出炉的玛德琳蛋糕。 照片：JAIME EE, 《商业时报》

    Scotts Grill 每天营业，而主厨 Poon 也总是在厨房忙碌。我们问他是否曾休息过，这位和蔼可亲的厨师笑着说：“偶尔会，但我们在这里正努力实现一个目标。”下一次我们再推荐这家餐厅时，将不再需要任何“但书”。

    评分：7

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