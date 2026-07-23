这些酿酒师从头再来，第三次尝试会成功吗？

Regan（左）和Carey Meador曾在长岛和德克萨斯州酿造出优质葡萄酒，但生意却难以为继。如今，他们已迁往波尔多。 照片：纽约时报

[法国，弗朗克] 成功之路往往如履薄冰，一步走错便可能满盘皆输。Southold Farm & Cellar酒庄的传奇经历便是如此。

这家勇于冒险的小型家庭式酒庄，曾在两个截然不同的地方——长岛北福克（North Fork of Long Island）和德克萨斯州——酿造出美妙的葡萄酒。单从葡萄酒的品质来看，Southold本应能在任何一地长久立足。然而，在遭遇了始料未及的障碍后，Southold两次选择放弃一切，重新开始。如今，它已在法国落脚，并准备在波尔多再次一搏。

Southold的故事揭示了小型家族酿酒企业的复杂性。一方面，Southold擅长酿造别具一格的手工葡萄酒，深入挖掘特定地块的潜力。从酿酒的角度来看，这已是极致追求。然而，它终究是一门生意，同样会面临任何小公司都可能遇到的陷阱、波动和天真的误判。

十年前，当我第一次见到庄主Regan和Carey Meador夫妇时，他们在葡萄园里种满了长岛北福克地区无人种植的葡萄品种，并酿造出该地区一些最新鲜、最独特的葡萄酒。他们是反传统文化的开拓者，为一个通常平淡无奇的产区注入了活力，使其变得有趣得多。

但当地的分区规划部门驳回了他们建造小型酿酒厂的申请。于是，他们收拾行囊，带着两个年幼的孩子Coralai和Sawyer，搬到了德克萨斯丘陵地区（Texas Hill Country）。不久之后，他们便开始酿造美味而创新的葡萄酒，与德州大多数葡萄酒截然不同。

他们选择的这条艰难道路似乎开始有了回报。

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Meador夫妇曾计划在此地长期发展。他们在弗雷德里克斯堡（Fredericksburg）的家附近开辟了一个山坡葡萄园，种植了超过20种葡萄，包括沙雷洛（xarello）、小满胜（petit manseng）等非常规品种。他们开设了一间品酒室，后来又开了一家餐厅，以展示他们的葡萄酒。

2019年，我拜访Southold时，Regan Meador告诉我：“所有的错误都由我来犯，我的孩子们来修正，而孙辈们则坐享其成。”

但2020年后，情况发生了灾难性的转变。酒庄的葡萄园遭受了干旱和皮尔斯病（Pierce’s disease）的侵害，这是一种细菌性病害，只能通过内吸性杀虫剂来控制，而采用有机和再生农业耕作的Meador并不想采取这一措施。

餐厅业务让他们不堪重负，而且为了实现收支平衡，他们的葡萄酒业务需要扩张到远超他们设想的规模。他们本需要外部投资者的介入。

最终，Meador夫妇决定德州不再是他们的归宿。他们卖掉了几乎所有财产，并于2023年8月移居法国。他们用出售德州房产所得的资金，在波尔多地区的东部边缘，一个名为弗朗克-波尔多坡（Francs-Cotes de Bordeaux）的产区连绵起伏的绿色山丘上，购买了一个小型的葡萄园和酿酒厂。

Regan Meador在法国弗朗克的Southold酒庄酒窖中品酒。 照片：纽约时报

作为他们葡萄酒的爱好者，我很好奇Meador夫妇将如何适应这又一次的变迁。今年五月，我拜访了Regan Meador，他现在的酒庄就简单地叫做Southold。我发现他既为这个新起点感到兴奋，又带有一丝谦逊和反思。

“这真是一次奇特的‘戒断’过程，”他说。搬到法国使他错过了2023年份的酿造，这是多年来他第一次既不酿酒也不卖酒。

Regan Meador说：“这给了我们时间去思考，我们对这一切究竟还热爱什么，又想抛弃什么。例如，我再也不会开餐厅了。这并不意味着在德州是个错误，那段经历塑造了我们，非常重要。但离开迫使我们将我们热爱的工作与围绕它滋生的其他事务分离开来。”

在一家帮助人们投资乡村地产的法国机构的帮助下，他们找到的这处产业包含一个古老的石头木质谷仓、一个简约实用的酿酒厂，以及大约6公顷（ha）的葡萄藤。这里主要种植了梅洛（merlot），不过前任庄主不走寻常路，种了少量霞多丽（chardonnay），而这并非该地区的原生葡萄品种。

在波尔多，Meador夫妇告别了美国酿酒业那片无拘无束的“处女地”，在那里，种植什么葡萄、酿造什么酒只受限于想象力。取而代之的是波尔多严格的法规和保守的传统。

尽管如此，Regan Meador仍在对葡萄园进行改造，主要着眼于应对气候变暖和其他潜在灾害，例如摧毁了法国各地2024年份收成的普遍霉病侵袭。

他已将部分梅洛嫁接为品丽珠（cabernet franc），两者都是传统的波尔品种，品丽珠的成熟期比梅洛晚，在炎热年份表现会更好。但在白葡萄品种上，他则展现出更多昔日的创造力。

“波尔多的法定白葡萄品种范围要窄得多，所以有更多空间去探索如今在这里真正有意义的品种，”他说。“哪些品种能适应更多变的年份，能表达这片土地的风土，并酿造出引人入胜的葡萄酒，而不是为了标新立异而显得像在做实验。”

为此，他通过嫁接将大约1公顷的葡萄藤改种为白诗南（chenin blanc），另有0.4公顷改种为汝拉（Jura）产区的萨瓦涅（savagnin）。这两种都是优质葡萄，但在波尔多并无种植历史。他说，希望能在不过多引起争议的情况下，找到表达这片土地风土的最佳方式。

“确实有人会好奇‘他们在搞什么名堂？’，”他说。“我承认传统的强大力量。如果监管部门要来找我麻烦，我就不会这么做。”

Southold至今已酿造了两个年份，但只有因霉病问题而产量极小的2024年份已经装瓶。不过，这些酒都带有Southold的鲜明风格：清新活泼、独具一格、美味可口。

2024年份的Le P’tit Rouge是100%的梅洛——清澈、纯净、爽口，带有一丝淡淡的草本苦味，引人再饮一口。我从酒罐中品尝的2025年份霞多丽则尤为有趣，质地美妙，带有蜡质感。

Regan Meador说：“这酒正是在表达它自己，这正是我所追求的。”

2023年离开德州时，这家人没有一个会说法语。然而，他们适应得很好。一家人住在波尔多市，12岁的Coralai和10岁的Sawyer在国际学校读了一段时间后，现在进入了法国的公立学校。

“他们很喜欢这里，”Regan Meador说。“在德州的山顶上，我们的生活是与世隔绝的。在这里，我们比在德州更容易找到社区归属感。”

Regan Meador把他在德州时开的那辆德州尺寸的大皮卡换成了一辆起亚（Kia）电动车，用于40分钟往返葡萄园的通勤；而在德州时，他常常每天开六个小时的车去探访各个葡萄园。他的目标是年产2.4万到3.6万瓶酒，这大约是他自己能处理的数量，而不是在德州时生产的8万瓶。

如今的波尔多并不时髦。销售波尔多葡萄酒可能并不比销售长岛或德州的葡萄酒更容易。但是，波尔多有一批先锋的小型、严谨的生产商正在酿造激动人心的葡萄酒，当然，该产区独特的风土几个世纪以来一直备受珍视。

“我希望，我所在的弗朗克地区能以小型、有深度的项目而闻名，”他说。“我知道我身在其中，但我真心认为，未来三到五年内，波尔多可能成为世界上最激动人心的葡萄酒产区之一。这并非因为它需要彻底重塑自我，而是因为人们将开始注意到一直隐藏在这里的宝藏。” NYTIMES