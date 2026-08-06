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DINING OUT

传统闽南菜入驻高岛屋

Linkus将正宗的闽南美食与文化带入购物中心。

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Jaime Ee

Published Thu, Aug 6, 2026 · 04:00 PM
    • Linkus墙上的传统龙形壁画。
    • Linkus墙上的传统龙形壁画。 照片：LINKUS

    本文由AI辅助翻译

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    新餐馆

    Linkus #04-22 高岛屋购物中心 (Takashimaya Shopping Centre) 义安城 (Ngee Ann City) 乌节路391号 新加坡 238872 电话：8972 7999 营业时间：每天上午11时至晚上10时

    【新加坡】高岛屋（Takashimaya）新开了一家名为Linkus的店。这名字听起来像是一家电信公司，但它并非让你续订移动套餐或投诉路由器信号不佳的地方。

    归功于中文直译的奇妙之处，Linkus其实是一家餐馆。在中国，它有一个更优美的名字——“邻家”。如果把它比作一个女孩，那她便是一位来自闽南的清秀少女，被派往新加坡，向本地福建人展示来自故土的真正滋味。

    但她并非一位文静端庄的少女。“邻家”（意为“邻居的家”）是又一个进军本地的中国餐饮巨头，手握雄厚资本、魄力十足，并带来了比我们悠久得多的烹饪文化。

    有一点是肯定的：他们深谙此道。

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    Linkus最初在新达城（Suntec City）开业，不久后便将分店开到了高岛屋。这里的布置很熟悉——传统的装潢、宽敞的用餐区，以及在入口处用砂锅熬煮的、散发着药材香气的汤头，引人驻足。其品牌基因显而易见：一面墙上华丽的龙形壁画、穿着制服且口音悦耳的员工，以及必不可少的会员优惠。

    如果你准备好建立一段“忠诚关系”，可以预付首次账单金额的五倍，那么第一餐便可免单。还不确定是否准备好与这位闽南邻居变得如此亲密？没关系。他们会为你品尝过的某些菜肴提供一张礼券，这样热爱免费赠品的你自然会再次光临。

    如果没有这些“贿赂”，我们还会再来吗？或许会。这里的口味存在着常见的差异——闽南菜清淡的调味和简约的风格对某些人来说可能过于“干净”。但Linkus提供了一个平易近人的折中点，其正宗的经典菜肴更有可能吸引本地食客的味蕾。

    香辣红油鱿鱼。照片：LINKUS

    我们首先品尝的是如今已相当熟悉的香辣红油鱿鱼（49.90新元）。鱿鱼被摆成新月形，浸在一汪深红色的红油中，佐以豆豉提味，并带有一丝潜在的麻辣感。这是当晚味道最浓烈的一道菜，但远没有看起来那么“危险”——辣度恰到好处，提升了鱿鱼紧实而又柔韧的口感。我们那位出生在中国的服务员在称其为“sotong”（马来语，意为鱿鱼）时，不经意间透露出她在新加坡生活的岁月——这是一个出人意料的、能引起共鸣的时刻。

    她和她的同事们是模范服务员——手脚麻利、效率高且知识渊博。她采取了稳妥的策略，主要推荐招牌菜。这些菜肴即便不总能惊艳全场，也都能过关。

    非遗牛肉汤。照片：JAIME EE, BT

    然而，汤品才是真正的明星。它们并非精致的炖汤，而是浓郁暖心的汤头，其熬制时间之长，足以赢得一个“长期服务奖”。

    “泉州非物质文化遗产牛肉汤”（每份9.90新元）这个名字听起来像该被陈列在博物馆里，旁边放着一头冷冻干燥的长毛象。但实际上，它是一碗浓郁的肉汤，带着药材的清香，里面有弹牙的、类似印尼肉丸（bakso）的牛肉丸和胶质丰富的牛腱块。

    相比之下，名字更朴实的“本地散养老猪汤”（12.90新元）就显得黯然失色，但其浓厚的猪肉风味丝毫不减。

    紫菜海蛎煎。照片：JAIME EE, BT

    如果想品尝不叫“蚵仔煎”（orh luak）的蚝烙，可以试试“紫菜海蛎煎”（35.90新元）。这道菜口感酥脆，里面有一些海蛎，但紫菜太多，整体缺乏特色。

    藤椒焖烧宁德大黄鱼。照片：LINKUS

    在表演性方面，没有什么能比得上这道“藤椒焖烧宁德大黄鱼”（55新元）的场面了：在一个装满辛香干藤椒的陶器中，利用热力将黄鱼蒸熟。在你品尝到这种珍贵进口鱼的乳白色鱼肉之前，浓烈的香气就已扑鼻而来。口感上带有一丝潜在的烟熏味和舌尖的麻感，但比看起来要内敛得多。

    红蟳蒸糯米饭。照片：JAIME EE, BT

    铺在糯米饭上蒸的青蟹（89新元起）最好细细品味，才能充分享受其深橙色的蟹黄和鲜甜但略显单薄的蟹肉。糯米饭比通常的更清爽，所以不会让人感到沉重。

    燕窝芋泥（上）与牛油果雪燕（下）。照片：JAIME EE, BT

    最精彩的留在最后——燕窝芋泥（25.90新元）。这道温热的芋泥（orh nee）如丝般顺滑，带着一丝猪油的香气，上面覆有燕窝，盛在椰子壳中，这样你就可以舀起芬芳的芋泥，搭配天鹅绒般柔滑的椰肉一同享用。物有所值，是必点之选。

    “牛油果雪燕”（9.90新元）是个好听的名字，其实是将奶油状的牛油果与发酵乳混合，置于透明的果冻基底上。其酸味需要一些时间来适应，但你会慢慢喜欢上它。

    Linkus也是如此，它扎实地介绍了一门将文化融入晚餐的传统菜系。正如其名“邻家”所示，这是一个你不会介意再次受邀造访的邻居之家。

    评分：7

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