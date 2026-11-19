Osteria Da Su：低调内敛的韩意融合风味
Naeum餐厅主厨Louis Han的新餐厅或许需要更鲜明的个性，但已步入正轨
- Osteria Da Su餐厅内明快的装潢。 图片：OSTERIA DA SU
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
新开张餐厅
Osteria Da Su
地址：163 Telok Ayer Street
Singapore 068616
预订：http://bit.ly/dasu
晚餐营业时间（周二至周六）：下午5:30至晚上10:00。午餐营业时间（周四至周六）：上午11:30至下午2:00。周日和周一休息。
开一家韩式意大利餐厅，会引发几个根本性的问题。要不要放泡菜？这究竟是韩式，还是配了不同字幕的日式料理？意大利烩饭和韩式鲍鱼粥的界限在哪里？餐厅的桌子到底能小到什么程度才算违法？
好吧，最后一个问题是我们自己加的。Osteria Da Su目前是一家休闲、价格亲民、带有一丝模糊韩式口音的咖啡馆，而它本可以成为更高档、跨界融合、个性鲜明的餐厅。桌子的大小，正是区分这两种可能性的因素之一。
Osteria Da Su是韩国主厨兼餐厅老板Louis Han稳步扩张的餐饮版图中的最新成员，他旗下还拥有旗舰餐厅Naeum和烧烤店Guum。
这是与烹饪学校前同学Suji Park一次机缘巧合的合伙业务。Suji Park是一位在意大利受训的厨师，曾在意大利和韩国两地工作。当时她正在寻求新的挑战，恰好Naeum旁边的铺位空了出来。双方一拍即合。
意大利菜——从意大利人主理的乡村风味到精致菜肴，再到受“洋食”影响的日式版本——早已屡见不鲜。而韩式演绎，至少在新加坡，听起来则诱人得多。但当Da Su餐厅只是浅尝辄止地触及这一点时，你便会开始思索。它究竟要有多“韩”，才称得上是韩式风味呢？
我们挤在这家装潢明快的餐厅里两对年轻情侣之间，思考着这个问题。餐厅采用清爽的绿色和米色调，墙上挂满了主厨亲手拍摄的照片，增添了一丝温馨的家庭气息。
餐厅里有一个舒适的壁龛，适合人数较多的团体；否则，你就会和其他食客肩并肩地坐着。我们离邻桌的距离近到可以一边戳着自己的康提琼沙拉（insalata condiglione，18新元），一边同时评估他们的感情状况。
我们的判断是：一对只是朋友关系，另一对还处在相互吸引的展示阶段。
哦，对了，那份沙拉？其实就是换了个名字的尼斯金枪鱼沙拉，风味清新，只是把普通的水煮蛋换成了酱油卤蛋。
意式青瓜烤面包（Zucchini bruschetta，12新元）味道不错，但略显平淡。酸面包只是轻微烘烤，当你咬下时几乎听不到酥脆声，上面是奶油般的自制里科塔奶酪，最后铺上几片几乎未经调味的青瓜薄片。
这里的一个优点是自制意面，火候恰到好处。我们的蛤蜊意面（spaghetti vongole，28新元）口感坚实而没有生粉味，裹着一层光亮的浓稠汤汁，里面有大量去壳小蛤蜊，配上半干樱桃番茄，带来恰到好处的酸度对比，还有一丝辣椒提味。
韩式炖猪肉馅意大利饺（Tortelli di galbi jjim，30新元）则不那么羞怯，但仍带有一丝犹豫。弹韧的饺子皮里包裹着韩式炖猪肉末，浸润在散发着鼠尾草清香的光亮黄油酱汁中。顶部的一撮炸韭葱丝增添了额外的酥脆口感。
瓦莱达奥斯塔风伊比利亚猪排（Iberico cutlet alla valdostana，42新元）是一块被拍扁的济州猪排，裹着面包糠炸制，但外壳不够酥脆。猪排上铺着一层火腿和融化的奶酪，两者似乎都刻意保持低调，导致整体味道近乎平淡。
幸好，一份风味鲜明的韩式凉拌卷心菜挺身而出，以其强劲而克制的酸度，成功唤醒了这块猪排。
接着上桌的是鲍鱼意大利烩饭（36新元），它自信地展现了与人们熟悉的韩式经典粥品的相似之处，同时又遵循了其意大利根源中的黄油和葡萄酒风味。这道菜口感丰腴、咸香、有嚼劲，配上鲜嫩的鲍鱼片和一抹鲍鱼肝酱。
甜点主要坚守其意大利传统。提拉米苏（14新元）以芭菲的形式装在玻璃杯中，里面是浓稠的蛋奶沙司状马斯卡彭奶酪，以及刚好满足其蛋糕定义的浸湿海绵蛋糕。脆脆的韩式焦糖脆饼（dalgona honeycomb）是它向亚洲传统的唯一致敬。
巧克力萨拉米（Chocolate salami，12新元）名副其实。它不含任何肉类，只是一根浓郁的黑巧克力“香肠”，质地如同曲奇面团，搭配香草意式冰淇淋，巧妙地演绎了布朗尼配冰淇淋的经典组合。
作为一家休闲、价格亲民的餐厅，这里的服务却达到了正规餐厅的水准，服务员会定时更换餐盘，并且业务熟练。现在，Osteria Da Su需要做的就是明确自己的烹饪定位。这家餐厅仍有很大的成长空间，而这取决于主厨Park如何留下自己的印记。
评分：6.5
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