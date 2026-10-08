Ryujin：不事张扬的寿司佳肴

DINING OUT

这家位于邵氏中心的餐厅也许并不华丽，但其食物品质和可靠性却毋庸置疑。

餐厅品牌重塑

Sushi Ryujin #01-19 Shaw Centre 1 Scotts Road Singapore 228208 电话：8028-1940 营业时间（周一至周六）：午餐与晚餐 中午12:15至下午2:30；晚上6:00至10:45

【新加坡】如果寿司餐厅也需要进行性格测试，那么Ryujin或许会介于内向性格谱系中的INFJ和ISTP类型之间。它低调、审慎，甚至有些安静。餐厅主厨既不健谈，也没有戏剧化的表演，更不具备偶像派的颜值。

如果你是“反社交协会”（新加坡分会）的主席，需要为年度晚宴舞会寻找场地，那么这里会是绝佳的选择。因为没人会出席，你可以独自坐在角落，专注于此行的真正目的：品尝寿司。

如今的Sushi Ryujin在过去几年里经历了几次风格转变。它的前身是历史悠久的Aoki，之后曾短暂更名为Sushi Ryujiro。

如今，更名为Ryujin后，这家隶属于Les Amis Group的餐厅选择回归本源——由一位技艺精湛的寿司师傅主理，采用优质食材，并配有服务多年的后援团队负责其他事务。

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Torii Ryosuke并非那种能活跃气氛的派对焦点。他在2020年代初曾在Shoukouwa工作过几年，加入Ryujin前则在东京。他保留着日本厨师那种仍在适应新环境的、谦逊而讨人喜欢的举止，尚未学会那种为迎合新加坡食客而表现出的、善于建立粉丝群体的熟络与亲切感。

可以说，他将这份精力都投入到了菜品之中，对菜单进行微调，以迎合本地食客偏爱多样化和更鲜明风味的口味。其核心仍然是江户前寿司风格，但加入了一些恰到好处的即兴变化。

为了照顾对价格敏感的顾客，他推出了一套188新元的午市套餐，价格略低于200新元这一心理价位。对于一顿包含一道前菜和11贯握寿司的简单午餐来说，这已绰绰有余。

如果想犒劳一下自己，可以选择288新元的厨师发办 (omakase) 套餐，包含四道前菜和八贯握寿司。晚餐也由此价位起步。您也可以选择包含六道前菜和11贯握寿司的388新元主厨特别套餐，体验最完整的菜品。

与所有日本餐厅一样，价格与品质的对等关系是永恒的法则。但价格更贵并不一定意味着能获得更好的享受。

蟹肉冻佐莼菜与秋葵。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

288新元的套餐以一道价格不菲的蟹肉冷盘开场：清爽的高汤冻包裹着蟹肉、爽滑的莼菜和秋葵片，清爽开胃。然而，188新元套餐中的一道菜品却更胜一筹：冰凉Q弹的葛素面浸在清雅的汤头中，佐以茼蒿和一撮香脆的炸银鱼，令人惊艳。

素面与香脆银鱼。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

当然，时令食材决定了菜单内容。价格较高的套餐接着上了一道表现平平的烤梭子鱼佐甜腌姜花，随后是生鱼片。肉质饱满的石斑鱼片和带有烟熏味的炙烤鰤鱼表现尚可，但主厨Torii自制的、充满鲜味的海苔酱则为菜品增添了点睛之笔。

生鱼片佐海苔酱。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

生鱼片，以及覆盖在一小杯茶碗蒸上、带有天然甜味的玉米泥，让288新元的套餐更具吸引力。在寿司方面，两个套餐有相当多的重合之处，但一些更高级的食材，如紫海胆（murasaki uni），让更高的花费显得物有所值。

中腹金枪鱼寿司。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

主厨Torii的舍利饭 (shari) 非常接近我个人的偏好——米饭粒粒分明，口感有嚼劲，与鱼肉和谐交融，互不抢味。

偶尔也会有失水准，比如米饭稍硬或温度不准的时候。但当所有元素完美结合时，便能唤醒你对东京顶级寿司的记忆。

例如那贯中腹 (chutoro) 寿司，出人意料地加入了甜腌菜以平衡油腻感，就达到了这种水准。炙烤过的大腹 (otoro) 也是如此，其口感如奶油般细腻，几乎与米饭融为一体。

剁碎的白乌贼 (shiroika) 口感极为细腻，需直接放在食客手上享用；而北海道紫海胆的品质之高，足以让店家自豪地展示其产地证明。

鲜甜的北海道紫海胆。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

两个套餐的寿司阵容都包括一些经典食材，如嶋鲹 (shima aji)、鰆鱼 (sawara)、爽脆的平贝 (tairagai)、春鲑和太刀鱼 (tachiuo)。

尽管主厨Torii是新面孔，但服务多年的前厅和后厨团队在整个用餐体验中扮演着关键而又常被忽略的角色。

这包括经理Amber，以及负责制作每一道熟食的厨师们。他们还制作了一款出色的自制椰糖 (gula melaka) 冰淇淋，采用从马来西亚专程带回的珍贵糖浆精心制作。记得一定要点来尝尝。

自制椰糖冰淇淋。 摄影：JAIME EE，《商业时报》

Sushi Ryujin或许不是一家由明星主厨驱动的潮流寿司店，但它可靠、质朴且真实。而要欣赏这一切，你并不需要是一个内向的人。

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