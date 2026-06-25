Willin Low于Casa Mori餐厅回归，再创现代新加坡美食

DINING OUT

这家位于登普西山的新餐厅提供家一般温馨的环境和慰藉人心的新加坡-西班牙融合菜肴。

新餐厅

Casa Mori 地址：11 Dempsey Road, #01-17 Singapore 249673 电话：8993-6049 营业时间：周二至周五午餐与晚餐：上午11:30至下午2:30；下午5:30至晚上10:30。周六和周日全天营业：上午11:00至晚上10:00

【新加坡】想象一下，如果有人说：“我厌倦了西班牙炸丸子。那种甜腻的白酱、火腿碎和油炸外皮。多点想象力吧。用咖喱、土豆、鸡肉来填满它。别忘了还有鸡蛋。”

再想象一下，如果Willin Low将这个想法植入了Jose Alonso的潜意识，后者醒来后便产生一股莫名的冲动，想开一家咖喱角店。但他不能这么做。他是西班牙人。新加坡人可能会嘲笑他那经过文化挪用的西班牙馅饼。

于是他对Low说：“你来做吧。做咖喱角。我还要沙爹、福建面和鸡饭。但别称之为西班牙式煮炒，叫它跨文化合作。”

当然，这完全不是Casa Mori的由来。但当你把一位西班牙厨师和发明了现代新加坡料理的那个人放进同一个厨房时，你就知道，西班牙炸丸子将从此焕然一新。

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餐厅的名字本身是对Alonso的家乡以及Low所偏爱的居所——日本的一片森林的致敬。恰如其分的是，Casa Mori坐落于登普西山，周围绿树成荫，殖民时代的建筑点缀其间。

餐厅内部空间比从外面看起来要大，天花板很高，地中海色调的装潢十分宽敞，即使是两人桌也有足够的私人空间。

一面墙上挂着形状统一的窗形镜子，还有巨大的陶土色柱子，仿佛支撑着整个建筑结构。

从某些角度看，这里像一个巨大的粘土烤炉内部，配备了完整的酒吧和柔和的灯光。

室内的温暖程度也与烤炉相仿。你几乎感觉不到空调的存在，这也解释了为什么头顶上的风扇在不停旋转。当我们询问时，一位服务员抱歉地表示只能调高风扇转速。

但我们很快就被食物分散了注意力。菜单主要由Low自由挥洒的烹饪创意主导，大多是亚洲风味，略带地中海特色，只有在他想起来的时候才会加入西班牙元素。这些菜肴并不试图表达任何宣言，或满足任何标准。

这里的食物有趣、富有想象力；虽然并非每道菜都完美，但这并非重点。这是一个适合聚会的地方，提供美食，而不是一个辩论新加坡烹饪身份未来的平台。

此外，很高兴看到Low重返舞台，即使他不是全职在厨房工作。我们被告知，当他在城里时，他会亲自下厨，但大多数时候是由常驻团队负责运营。

无论他的在场是否产生影响，食物的品质都时好时坏。我们不禁希望Low能跳过融合菜，直接做正宗的料理，因为我们更想看到的是那些花哨手法背后所蕴含的真实风味。

“Kalipoquetas”介于咖喱角和西班牙炸丸子之间。 图片来源：CASA MORI

“Kalipoquetas”（16新元）最妙之处在于它的名字，巧妙地结合了“curry pop”（咖喱角）和“croqueta”（西班牙炸丸子）。咖喱土豆补牙有着恰到好处的香气和香料味，足以媲美Old Chang Kee，尽管它几乎被打成了泥状以模仿白酱，并裹在面糊里油炸。味道不错，但他们忘了放鸡蛋。

伊比利亚猪肉沙爹配有菠萝粒和花生。 图片来源：CASA MORI

伊比利亚黑猪肩胛肉沙爹（24新元）若不是因为那过于浓烈的甜酱油（kicap manis）釉汁盖过了多汁肥美的猪肉风味，它完全有资格入选Singapore Airlines的商务舱菜单。

菠萝粒和零星的花生无法替代地道的花生酱。如果做成真正的沙爹，我们会再来一份。

蟹肉乌打冻（26新元）也是如此，虽然香料搭配得当，但质地却出奇地糊状，涂抹在硬吐司上。

接下来的菜品有所好转。唐杜里烤羊排（36新元）烟熏味十足，香料酸奶腌料使其风味浓郁，搭配的甜腌红洋葱则巧妙地中和了厚重感。烤焦的布鲁塞尔舞蹈创作大赛“起点”也毫不逊色。

炭烤唐杜里羊排配以布鲁塞尔舞蹈创作大赛“起点”。 图片来源：JAIME EE, 《商业时报》

菜品的亮点是福建炒面菲多亚（58新元）——面条浸泡在虾汤中，却依然蓬松且带有恰到好处的焦香，盛放在西班牙海鲜饭锅中，配上刚煮熟的鲜虾和贝类，卖相极佳。

福建炒面菲多亚上铺满了鲜虾和贝类。 图片来源：CASA MORI

不要小看麻薯吉拿棒（16新元）配的咖椰酱。通常只是配角的咖椰酱，在这里却散发着浓郁的班兰香味，口感顺滑，与外酥里韧的麻薯吉拿棒堪称绝配。巧克力酱也值得一试。

餐后甜点是麻薯吉拿棒配咖椰酱和巧克力酱。 图片来源：CASA MORI

现代新加坡料理多年来不断发展，因此Casa Mori的菜品并没有带来太多新意。但它有温度，有Willin Low的个人魅力，并实现了它的目的——成为一个让你有居家感的地方。

评分 6.5