打造非营利领域的职业生涯

TAKING HEART

随着生活环境的改变，许多人选择投身该领域，以寻求更大的灵活性和工作意义

【新加坡】作为一名牛津大学和哈佛大学的毕业生，并曾接受过投资银行家的培训，Tri-Sector Associates 的创始人兼首席执行官 Kevin Tan 曾有许多机会在企业界开启自己的职业生涯。

然而，他选择在波士顿的非营利领域工作，他称那里为“影响力投资的硅谷”。

Tan 表示：“当我在哈佛大学肯尼迪学院攻读公共政策和商业时，我接触到了许多新方法，可以运用我们在营利性领域拥有的相同工具和技能，来提升社会影响力领域的发展水平。”

在非营利组织 Third Sector Capital Partners 担任经理期间，他负责执行基于“为成功付费”（Pay-For-Success）模式的项目。该模式由私人投资者预先为社会项目提供资金，如果项目达到预期成果，政府再偿还投资者。

2017年，当 Tan 回到新加坡并创立非营利组织 Tri-Sector Associates 时，他希望能够复制这一模式，以补充公共部门已有的工作。

他表示：“许多模式都是为适应西方环境而设计的。我觉得凭借我的 PPE（哲学、政治学和经济学）教育背景，我拥有独特的价值定位，可以尝试成为一名‘思想工程师’，将这些模式引入我们的环境中。”

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Tan 指出，如果他在企业界工作，薪酬会“高得多”——他经常收到工作邀约。

他说：“我觉得在我目前的职位上，个人能产生更重大的影响。拥有这种经历的人并不多。”

寻求灵活性与使命感

随着生活环境的变化，许多人选择投身非营利领域，以寻求更大的灵活性和工作意义——即使这意味着薪酬会大幅下降。

新加坡律师协会（Law Society of Singapore）旗下的慈善机构 Pro Bono SG 的副首席执行官 Cai Chengying 在离开私人执业后，薪酬减少了35%至40%。

在成为新手妈妈后，她选择了转行。此前，她当了大约八年的律师，先后任职于 Allen & Gledhill 和 Shook Lin & Bok Singapore。

她说道：“当时，要在为人母和成为律所新合伙人之间取得平衡相当困难。”

不到一年后，为了“保持灵活性”，Cai 开始寻找兼职法律工作。恰逢 Pro Bono SG 联系她，提供了一个结合了法律合规、内部法律顾问和筹款等职责的职位。

Cai 说：“我得以参加与其他利益相关者的会议，讨论各种议题，从如何提高 Pro Bono SG 的知名度，到我们应如何在非营利领域进行故事叙述。我发现这相当有趣。”

自2022年加入 Pro Bono SG 以来，她一路晋升至副首席执行官的职位。

与此同时，ImpactSG 的执行董事兼联合创始人 Edmund Twohill 辞去了他在 DBS 的副总裁职务，以全职投入他的非营利事业。他的薪酬为此减少了15%至20%。

ImpactSG 执行董事兼联合创始人 Edmund Twohill 曾尝试在兼顾全职工作的同时运营 ImpactSG，但发现难以维持。 照片来源：IMPACTSG

ImpactSG 旨在连接新加坡和亚细安的授权人与慈善事业，其构想起源于2022年。Twohill 和他的联合创始人们曾一边兼顾各自的全职工作，一边运营 ImpactSG，但发现这种模式难以维持。

他表示：“我和我的联合创始人决定，鉴于我们的发展速度，必须有一个人全职运营 ImpactSG。以志愿者的身份来做是不可持续的。”

在区域产品交付团队和机构银行集团工作五年后，Twohill 于2024年6月辞去了在 DBS 的工作。同年11月，ImpactSG 正式启动。

该非营利组织目前约有120名承诺捐助者，他们为慈善事业捐款并贡献自己的时间和专业知识。Twohill 补充说，看到慈善机构获得资金和其他支持，他感到很“开心”。

另一方面，HCA Hospice 的首席执行官 Tan Boon Heon 则是在其职业生涯的后期才转向非营利领域，此前他在生命科学和制药行业工作了超过25年。

他从 Kyowa Kirin Asia Pacific 总裁的职位上被裁退后，便希望转换行业跑道。

他说：“我感觉在企业界的职位越高，我离我的客户就越远。”

在他的职位上，他与受益人互动，了解他们的特殊情况，并与看护者交谈，以了解 HCA Hospice 如何能更好地为他们服务。

HCA Hospice 首席执行官 Tan Boon Heon 在其职业生涯的后期转投非营利领域。 照片来源：HCA HOSPICE

他补充说：“我曾预料到，整天与临终者打交道，这份工作可能会让人心力交瘁。”

“（但是）凡事皆有取舍，（得到的是）你在这一领域所获得的人与人之间深刻的联结。这确实改变了我——它教会我更好地倾听，变得更善解人意，也更懂得感恩生命和我身边的人。”

挑战

在非营利领域工作也伴随着诸多挑战，例如资源和资金有限、薪酬较低、职业倦怠以及人力短缺。

Pro Bono SG 的 Cai 指出：“作为一家非营利组织，我们的梦想总是比预算要大。”

由于非营利组织常常依赖私营部门的资助，ImpactSG 的 Twohill 补充说，管理人们的期望是一项关键挑战。

此外，衡量影响力也可能很棘手，因为没有一刀切的方法。HCA Hospice 的 Tan 表示：“当你进入非营利领域时，会发现我们的目标非常复杂，有时甚至是无形的，很难量化。”

这些领导者表示，由于财务限制和薪酬差距，整个行业在吸引和留住人才方面都面临困难。

Tri-Sector Associates 的 Tan 表示：“人们常常期望影响力组织仅靠有限的资源就能运作。但实际上，你需要吸引真正优秀的人才来做这件事。”

他们补充说，提高公众对该领域多样化职业机会和积极方面的认识可能会有所帮助。