进球盛宴与纪录频破：2026年世界杯在多方面都交出满意答卷

THE FINISH LINE

西班牙对阵阿根廷的决赛虽然沉闷乏味，但许多激动人心的比赛却抢尽了风头

7月5日，在墨西哥城的阿兹特克体育场，英格兰队击败墨西哥队后，队员（从左至右）Jude Bellingham、Anthony Gordon和Morgan Rogers一同庆祝。 照片：路透社

【新加坡】国际足球联合会（FIFA，简称国际足联）世界杯刚刚落下帷幕几天，可以肯定地说，今年的赛事包罗万象：精彩的进球、被打破的纪录、戏剧性的情节、争议、异军突起的新星、一些体坛传奇人物的告别等等，应有尽有。

这届在北美举办的足坛最负盛名的赛事，是否是其近百年历史上最伟大的一届？在我们持续回顾这场为期39天、吸引了全世界目光的盛事之际，许多球迷和分析师对此仍众说纷纭。

本届赛事的104场比赛共攻入308粒进球，场均进球数为2.98个。这使得2026年世界杯成为自1958年瑞典世界杯（场均3.6个进球）以来进球最多的一届。

尽管国际足联采用“动态定价”来设定票价的举措仍存在诸多争议，但这丝毫没有阻止来自全球各地的观众豪掷数千美元，亲临现场体验赛事的激情。

最终，总上座人数略高于681万，平均每场比赛有6万5490名球迷，体育场上座率高达99.7%。

乏味的决赛

或许是2022年法国对阵阿根廷的世界杯决赛——那场被普遍誉为史上最佳决赛的比赛——将人们的期望值设得太高了。

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公平地说，西班牙队已尽其所能地争取胜利，他们对阿根廷的球门发动了一轮又一轮的攻势，但在常规时间内始终无法打破僵局。裁判宣布进行30分钟的加时赛，最终由替补上场的Ferran Torres在第106分钟劲射破门，为西班牙队赢得了其第二个世界杯冠军。

阿根廷队只能回首反思，他们是如何以如此糟糕的表现——全场无一脚射正——辜负了自己以及数百万支持者的期望。

他们的队长Lionel Messi上个月刚满39岁，这几乎可以肯定是他参加的最后一届世界杯。这并非他梦想中的告别，但他确实带着八个进球（仅次于法国队Kylian Mbappe，位列射手榜第二）和四次助攻的成绩离开本届赛事，这本身就是一种致敬。

瞬成经典的比赛

在亚洲大部分地区，许多比赛都在深夜开球，但那些熬夜观赛的球迷往往能欣赏到一些令人难忘的比赛。

一场零比零的平局能引起如此大的关注并不常见，但这正是弱旅佛得角队在小组赛中以0-0逼平强大西班牙队时发生的情况。

这个非洲小岛国的英雄是40岁的守门员Vozinha，他凭借出色的扑救技巧成为本届杯赛最受欢迎的球星之一。事实上，佛得角在90分钟的常规比赛时间内，面对西班牙、乌拉圭、沙特阿拉伯和阿根廷均未尝败绩——对于一个首次亮相世界杯的国家来说，这是一项了不起的成就。

佛得角边后卫Sidny Lopes Cabral也攻入了被许多人视为本届赛事最佳的进球，这堪称一种致敬。在32强赛对阵阿根廷的加时赛中，他从左翼内切，搓出一记无人能挡的弧线球，将比分扳为2-2平。

阿根廷队最终在这场激动人心的对决中获胜，但也着实被惊出了一身冷汗。终场哨响时，球迷们起立为两支球队鼓掌。

墨西哥与英格兰在16强赛中上演了一场最为激烈的对决。下半场开场不久，Jared Quansah被罚下场，英格兰队在只剩10人应战的情况下以3-2获胜，并让墨西哥队近13年来首次在其气势宏伟的阿兹特克体育场尝到败绩。

还必须特别提及法国和英格兰在季军争夺战中上演的10球大战。多年来，这场比赛一直被许多人嘲讽为一场毫无意义的比赛。最终英格兰以6-4获胜，Jude Bellingham在伤停补时阶段深处以一记精彩绝伦的单骑闯关进球为比赛画上了句号。

2030年规模会更大吗？

要说把世界杯办得比现在更大，还得看国际足联主席Gianni Infantino。他最近提出了将2030年世界杯——由西班牙、葡萄牙和墨西哥联合主办——从今年的创纪录48支球队扩大到64支球队的想法。

国际足联主席Gianni Infantino最近提出了将2030年世界杯从今年的创纪录48支球队扩大到64支球队的想法。 照片：路透社

当然，这会让更多国家有机会在足球这一最盛大的舞台上一展身手，但这是否会过度稀释比赛的含金量？对此尚无定论。不过，乐观者会认为，我们将能欣赏到更多像佛得角、库拉索和海地这样的童话故事，并看到他们在面对传统强队时的表现。