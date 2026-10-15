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大东方与狮子乐龄之友携手，助2000名年长者参与活跃乐龄生活和健康教育

该保险公司旨在为这些计划召集超过1000名志愿者

Lindsay Wong

Published Thu, Oct 15, 2026 · 07:00 AM
    • 大东方集团首席执行官 Greg Hingston (左) 与狮子乐龄之友主席 Alex Lim 在签署谅解备忘录，确立两家机构最新的合伙业务。
    • 大东方集团首席执行官 Greg Hingston (左) 与狮子乐龄之友主席 Alex Lim 在签署谅解备忘录，确立两家机构最新的合伙业务。 照片来源：狮子乐龄之友

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】保险公司大东方 (Great Eastern) 与慈善机构狮子乐龄之友的一项合作将惠及2000名年长者。

    这项合伙业务于10月8日通过签署谅解备忘录 (MOU) 正式确立，重点关注三个领域：电话关怀、领养三家活跃乐龄中心 (AAC) 以及健康教育。

    这些计划旨在解决社会隔离问题，并鼓励活跃乐龄生活。新加坡今年已步入超高龄社会，超过20%的人口年龄在65岁及以上。

    大东方与狮子乐龄之友最初于2024年通过Project V项目建立联系，该项目是一项旨在鼓励定期志愿服务的企业志愿服务计划，为企业和慈善机构进行配对。这次最新的合伙业务将促成两家机构之间更频繁的互动。

    该保险公司董事经理兼社区与文化专案组主席 Kwek-Perroy Li Choo 表示：“新加坡帮助人们安享晚年的努力，需要基层持续的人力投入。”

    “要保持年长者的社交活跃和身体健康，需要有人愿意付出时间，倾听并逐步建立关系。”

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    大东方正计划为这些计划召集超过1000名志愿者。他们将接触需要帮助的年长者，为他们提供倾听、情感支持和陪伴。

    狮子乐龄之友执行理事 Karen Wee 在签署谅解备忘录后接受《商业时报》(The Business Times) 采访时指出，大东方的大多数员工因其保险代理的工作性质，已经接受过与年长者互动的培训。

    Kwek-Perroy 补充说，该保险公司的“销售代表非常善于倾听、与陌生人接触，并且非常有毅力……这些特质让他们非常适合从事电话关怀工作”。

    待年长者对志愿者敞开心扉、感到更自在后，大东方和狮子乐龄之友将鼓励他们走出家门，前往活跃乐龄中心或其他社区空间。

    Wee 表示，目标是帮助这些年长者“从社会隔离和孤独的状态，转变为现在走入社区”。

    大东方还将领养三家活跃乐龄中心——两家位于女皇镇，一家位于淡滨尼——并与社区伙伴合作，帮助与社会隔离的年长者重新与社区活动、其他年长者以及邻里支持网络建立联系。

    Kwek-Perroy 说：“我们将全力支持这些中心所需的任何活动。这将为我们的员工和代表提供参与志愿服务的时间。”

    这些活动包括庆祝节庆的大型社区活动。

    大东方还将推出健康教育计划，向年长者传授关于活跃乐龄生活的知识。该计划旨在将狮子乐龄之友现有的年长志愿者培训成大使，让他们能够与朋友和其他年长者分享所学知识。

    Wee 说：“市面上很多内容都是由心理学家和临床专家撰写的，”她补充说，目标是让这些内容“易于接受者理解和吸收”。

    年长大使们将参加工作坊并策划内容，主题涵盖慢性病、身体健康和心理健康等方面。

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