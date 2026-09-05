长城汽车 (GWM) Ora 5 评测：不追求肾上腺素，旨在激发另一种荷尔蒙

THE STEERING COLUMN

凭借其清澈的圆形头灯，长城汽车 (GWM) Ora 5 的设计旨在激发强烈的催产素。

【新加坡】我经常被问到哪款车最好，但如果有人拦住我，问我最近有没有开过什么有趣的车，我就会提到长城汽车 (GWM) Ora 5。

这款车不适合那些追求极致的“参数党”，他们选购电动汽车（EV）时，会紧盯规格表，计较着最后一升的后备箱空间或最后一公里的续航里程。这类人在做决定前，甚至会用尺子去量烤面包机卡槽的宽度。

相反，Ora 5 是为那些希望拥有一辆甚至在启动前就能让人会心一笑的汽车的人而设计的。

Ora 5 的车尾线条向上弯曲，酷似泰迪熊挺翘的臀部。 照片：BIG FISH PUBLISHING

所有电动汽车都有电池和一到三个电机，但这款车在此之外还多了几分个性。首先，它摒弃了竞争对手们普遍采用的纤细车灯和“肥皂盒”式的流线型设计。相反，它圆形的头灯清澈明亮，如同小天使的眼眸般引人注目，车尾向上弯曲的线条则酷似泰迪熊挺翘的臀部。凝视它足够久，你便会感受到催产素带来的幸福冲击。

进入车内，这种奇特的愉悦感仍在继续。驾驶舱品味不俗、明亮宽敞，复古风格恰到好处，其拨动式开关和氛围灯的设计避免了任何矫揉造作之感。用手指触摸各处，可以感受到令人愉悦的软性塑料和带衬垫的表面。测试车上的米色内饰让车内空间倍感温馨，但保持其清洁的挑战无疑会考验任何人的实用主义精神。别担心——还有灰色可供选择。

长城汽车的驾驶舱品味不俗、明亮宽敞，复古风格恰到好处，其拨动式开关和氛围灯的设计避免了任何矫揉造作之感。 照片：BIG FISH PUBLISHING

在这些令人愉悦的设计之下，Ora 5 搭载了一台驱动前轮的136马力电机。其58.3千瓦时的磷酸铁锂电池组官方宣称续航里程可达435公里，足以轻松满足一周的日常通勤需求。

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这些参数并不出众，驾驶体验也同样如此。和大多数A级电动汽车一样，它对你右脚的每一个动作都反应灵敏，但电机的后劲很快就显得有些“哮喘”。它有加速的意愿，只是加速力度并不强劲。

乘坐质感足够舒适，但操控性缺乏你可能期待的活力，尤其是考虑到长城汽车是宝马（BMW）开发电动Mini的合作伙伴。车辆过弯时波澜不惊，但也缺乏沉稳自信，可见这个英国品牌的精髓并未在Ora上有所体现。

不过，这本就是一款既无运动意图也无运动伪装的汽车。Ora 5 甚至提供了城市驾驶模式，该模式将动能回收制动和加速踏板响应调至更柔和的设定，以便在走走停停的交通中行驶得更平顺。

我个人还希望它有更好的隔音效果，因为在高速公路上行驶时，风噪和胎噪会传入车内，而在低速行驶时，偶尔会出现轻微的传动系统啸叫声。

14.6英寸的触摸屏运行的是长城汽车自家的 Coffee OS 3.0 信息娱乐系统，并搭载了骁龙 (Snapdragon) AI 芯片。 照片：BIG FISH PUBLISHING

然而，最让我恼火的是它的菜单系统。这块14.6英寸的触摸屏运行的是长城汽车自家的 Coffee OS 3.0 信息娱乐系统，并搭载了骁龙 (Snapdragon) AI 芯片。虽然界面清晰、反应迅速，但要找到某些设置和功能，感觉就像一场没有地图的寻宝游戏。Coffee OS（咖啡智能系统）并没有让我精神一振，反而让我心烦意乱。

长城汽车 Ora 5 的后排座椅相当宽敞。 照片：BIG FISH PUBLISHING

至少在其他方面还有值得称道之处。车辆的视野良好，Ora 5 提供了开阔的周边视野，颇有SUV的感觉。后排座椅也相当宽敞，不过该区域只有一个空调出风口，这可能会让兄弟姐妹们为它的朝向争论好几年。

362升的后备箱空间偏小，所以储物空间可以算是Ora 5不追求极致优化的又一个方面。市面上当然有能装载更多东西、续航里程也更长的竞争对手，例如比亚迪 (BYD) Atto 3 Evo 或广汽埃安 (GAC Aion) V。

但在同等价位上，很少有电动汽车能像Ora 5那样让你会心一笑。即使它不合你的口味，我敢打赌你也会喜欢开这种车的人。在其他人忙于追求极致优化时，他们寻找的是一辆能给自己带来些许快乐的汽车。

长城汽车 (GWM) Ora 5

电机功率/扭矩 136马力/260牛米

电池类型/净容量 锂离子电池/58.3千瓦时

充电时间/类型 约6小时（11千瓦交流慢充），25分钟从20%充至80%（120千瓦直流快充）

续航里程 435公里

0-100公里/小时加速 9.6秒

最高时速 170公里/小时

能耗 15.5千瓦时/100公里

代理商 仁孚（Cycle & Carriage）

价格 181,999新元（含拥车证）

上市时间 现已上市