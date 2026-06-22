Halogen试行加速器计划，旨在帮助青年扩大其社会影响力项目

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该计划预计在六至九个月内支持多达20个项目

【新加坡】专注于青年的慈善机构Halogen正在试行其新的加速器计划，该计划旨在帮助新加坡的年轻人扩大其社会影响力项目。

该试点计划将帮助各团队完善其项目，以支持心理健康、可持续发展、教育和社会扶助等事业。预计在六至九个月的时间里，该计划将为多达20个处于四个不同发展阶段的青年主导项目提供援助。

Halogen首席执行官 Ivy Tse 表示：“（该试点计划）为年轻人提供了架构、人脉网络和实践指导，让他们能够在自己关心的事业上继续发展，并将早期想法转变为能够为社区提供有意义服务的项目。”

除了提供导师指导、工作坊、精心策划的学习内容、真实世界测试以及与该慈善机构的企业和社会服务合作伙伴网络合作的机会外，Halogen还将向入选该计划的参与者传授品格塑造技能。

Halogen加速器项目负责人 Xena Goh 指出，该慈善机构的“优势领域在于研究如何通过该计划将（年轻人）培养成变革者”。

她补充说：“我们非常注重如何融入品格塑造的元素，因为如果他们能成功运营一个项目并从中学习……我们收获的就不仅仅是一个成功的项目，更是一位能够（继续）开创多个项目的年轻变革者。”

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申请该试点计划的团队应已具备一定的社会影响力，Halogen可以帮助他们启动项目或扩大其规模。

Goh 预计“相当一部分（参与者）将带着试点项目和围绕其现有运营方式的问题陈述加入”。她补充说，团队可以探索如何使他们的项目具有可持续性，甚至如何创办慈善机构或社会企业。

她指出，年轻人通常有他们关心的问题，但缺乏技能和知识来扩大他们想法的影响力。

她解释说，在加速器计划下，扩大规模“意味着服务更多的受益人或社区成员，或是进行深度发展——例如，我不再服务100个家庭，而是服务20个家庭，但会花更长的时间陪伴他们”。

Halogen表示，该试点计划将帮助团队追踪其项目在覆盖范围和社区参与方面的增长。

培养变革者

于周六（6月20日）在 Temasek Shophouse 举行的2026年加速器峰会上宣布的加速器试点计划，是建立在Halogen的全国青年领袖计划 (National Young Leaders Fellowship, 简称NYLF) 的基础之上。

NYLF是一项为期九个月的计划，通过工作坊、炉边谈话和学习之旅，帮助15至19岁的青少年培养领导能力。

参与者策划并主导与各组织和基层项目的每月交流活动，以深入了解政策和社会问题。自2022年启动以来，该计划已有来自五个国家的142名参与者。

从左至右：Youth Can Do It 创始人 Natania Tan；The World in Pages 创始人 Videep Agarwal；以及 Immunova AI 创始人 Eve Ang。 图片来源：HALOGEN

其中一位是 Eve Ang，她创立了 Immunova AI。这是一个开源项目，利用人工智能来预测免疫疗法的效果，并在资源匮乏的环境中扩大精准肿瘤学的应用范围。

她说：“（我的工作）一直致力于突破界限，（以帮助）服务不足的社区，并利用技术作为解决问题的方式。”

她倡导可持续医疗健康的需求，并正在寻找方法，使她所开发的技术在财务上具有可持续性。

另一位参与者 Videep Agarwal 创办了《The World in Pages》，这是一本揭示报道不足的全球性问题的杂志。他希望与更多非政府组织合作，以提高公众对他所关注社区的认识。

与此同时，Natania Tan 创立了 Youth Can Do It 项目，通过社区合作伙伴推动青年志愿服务。这项自下而上的运动已经召集了超过4000名志愿者，并与80个合作组织建立了联系。

在这些参与者发展其项目的过程中，Halogen的资源和网络为他们提供了支持。在峰会上，他们与其他NYLF参与者一道，主持了关于创造社会影响力的演讲和工作坊。

此次峰会共有185名与会者，其中包括来自合作伙伴、资助方和社区利益相关者团体的嘉宾。