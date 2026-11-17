TAKING HEART

通过为期九个月的NFTE项目，学生们开发出产品原型或最低可行产品。

Joshua Choo（左）和 Hakimah Amani Putri 是今年Halogen旗下NFTE青年创业挑战赛的决赛选手。 照片：HALOGEN

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】一款旨在连接独居老人与附近民众联络所活动的应用程序，让他们可以报名参加各种项目——这就是Heartlink的目标。

15岁的永青中学学生Hakimah Amani Putri构思了Heartlink的概念，旨在帮助老年人保持活跃。

该应用程序的拟议功能包括地图和导航、母语选项、诈骗拦截以及家人位置共享。

此外，应用程序还设有奖励系统，若老年人连续使用一个月，即可兑换超市礼券。

Hakimah是非营利组织Halogen举办的创业教学网络（Network for Teaching Entrepreneurship, 简称NFTE）项目的参与者。该项目旨在帮助来自弱势社群的青年构思商业点子并培养创业技能。

今年的另一位参与者是来自圣升英校的15岁学生Joshua Choo。他构思了一款名为help@jacks的反霸凌应用程序，主要面向12至16岁的学生。

THE BUSINESS TIMES INSIGHTS Powering Asean's Future 2026 Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets ACCESS THE INSIGHTS

他表示：“我曾被霸凌，受过非常糟糕的对待。我注意到社会上的一个问题是，人们并未严肃看待霸凌行为。我希望提高（人们对这个问题的）意识。”

这款应用程序提供匿名举报功能、一名人工智能治疗师，以及一条全天候求助热线。Choo也希望，通过为学生提供与辅导员共同制定安全计划的途径，鼓励他们勇敢发声。

今年的NFTE项目共有603名年龄介于15至17岁的参与者，他们来自新加坡的26所中学。近60名决赛选手参加了11月为期四天的成果展示会。

Halogen以与参与学校建立合伙业务的形式运营NFTE项目，并派遣辅导员到校授课。

该项目的高潮是于周五（11月13日）举行的NFTE青年创业挑战赛决赛，Hakimah是进入前六名的决赛选手之一。这六名选手必须向一个由法官组成的评审团陈述他们的创业点子，获胜者将有机会参加在美国举行的全球挑战赛。

培养创业思维

在为期九个月、总计50个小时的项目中，学生们在学习商业技能的同时，构思了商业点子并培养了创业思维。

Halogen的实践性课程涵盖了机会识别与产品创新、市场研究与测试、竞争与独特价值主张、市场营销以及成本、定价和盈利能力。项目结束时，他们开发出了一个商业原型或最低可行产品。

负责监督该项目的Halogen Singapore学院主管Chloe Ting表示，NFTE的目标是通过创业教育提升弱势青年，并解决社会流动性问题。

她补充说：“重点更多在于培养品格思维和软技能——这些创意点子还不能马上获得创业基金的投资。”

Ting观察到，大多数学生来自弱势社群——包括低收入家庭背景——并且缺乏参与此类项目的机会。

她说：“在我们合作的学校里，我们注意到，领导力和课外活动的更好机会往往给了那些学业更出色的学生。所以，他们的起跑线是不同的。”

学生们能学到沟通、演讲和语言等软技能，这些技能在他们将来从事兼职工作或接受高等教育时都能派上用场。

Ting指出，许多学生在参加NFTE项目后，随着自信心和自尊心的建立，对工作或学习变得更感兴趣。

企业志愿者也参与了NFTE项目，在市场研究、财务规划和演讲技巧方面为学生提供支持。他们还组织了职场参观活动并为项目提供了资金。

Hakimah说，在整个项目过程中，她得到了志愿者们的大力支持。

她指出：“我当时一度失去信心，对自己的想法不感自豪，还总是拿自己和别人比较。但是（他们的支持）改变了我的心态，我意识到自己不应该这么轻易放弃。”

今年NFTE项目的主要资助者包括凯德希望基金（CapitaLand Hope Foundation, 简称CHF）、Bitdeer和UBS Singapore。

凯德希望基金已承诺投入25万新元支持NFTE项目。凯德集团的员工也为该项目贡献了他们的时间和专业知识，并带领学生们参观其旗下的lyf纬壹科技城共享公寓，体验工作环境并与专业人士互动。

凯德希望基金执行董事兼凯德地产（CapitaLand Development）首席企业官Tony Tan表示：“NFTE项目让我们产生共鸣的地方在于，它将创业精神作为一种途径，帮助年轻人培养超越创办企业本身的技能。

“他们学会发现问题、创造性地思考、将想法付诸行动，并从挫折中学习。特别是对于弱势青年而言，建立这种信心可以帮助他们拓宽对自己未来人生的设想和规划。”