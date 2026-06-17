HEALTH & WELLNESS

超过四分之一的员工正在考虑离职

雇主积极不鼓励在工作中使用人工智能的员工，其心理健康得分最低。 照片：《商业时报》资料图

【新加坡】自2025年6月达到峰值以来，新加坡员工的心理健康水平持续处于低位，最新数据显示其焦虑症、隔离和抑郁状况正在加剧。

与此同时，雇主积极不鼓励在工作中使用人工智能的员工，其心理健康得分最低。

这些发现基于健康技术服务提供商 Telus Health 的一项研究，该公司在2月25日至3月9日期间对1000人进行了调查。

受访者居住在新加坡，在接受线上调查时处于在职状态，或在过去六个月内曾受雇。

Telus 心理健康指数于2022年4月推出，分数越高代表心理健康状况越好。其中，0至49分为困扰，50至79分为紧张，80至100分为最佳心理健康状态。

报告显示，全国心理健康分数为62分，自2025年9月以来保持不变。

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与此同时，工作效率（53分）和焦虑症（53.4分）的分类指数在近四年来一直最低，其次是隔离（54.6分）和抑郁（55.5分）。

Telus Health 亚洲区全球业务发展总监 Haider Amir 告诉《商业时报》：“这些数据表明，新加坡的劳动力正在经历组织变革疲劳，且缺乏足够的支持体系。”

随着员工心理健康水平的下降，生产力也随之降低，有41%的员工指出了这一问题。

另一方面，十分之六的员工认为其组织文化支持他们的福祉，他们的心理健康得分也最高（66.2分）。

与那些认为组织不支持自己的员工相比，他们每年因生产力问题损失的工作日要少23天。

人工智能：又一个需要保持领先的趋势？

在人工智能方面，61%的受访者表示雇主鼓励他们在工作中使用；31%持中立态度；5%表示雇主不鼓励使用或未提供此类工具；另有3%表示雇主不鼓励他们使用人工智能。

雇主不鼓励使用人工智能的员工，其心理健康得分最低（52.2分），比那些雇主鼓励使用的员工（63.7分）低了超过11分。

具有讽刺意味的是，那5%不被鼓励使用或未被提供人工智能工具的员工，其心理健康得分反而最高（64.3分）。

Amir 表示，这是因为在人工智能到来之前，员工们早已为跟上时代步伐而感到焦虑。

“对于新加坡这样一个技术高度发达的国家来说，这感觉像是又一个需要保持领先的趋势。从这个角度看，工作中不涉及人工智能的5%员工是唯一没有压力去跟上这一潮流的群体，因此他们在指数中的得分更高。”

他说，尽管新加坡在纪律、执行力和清晰等级制度方面的传统职场优势几十年来一直行之有效，但人工智能驱动的时代更依赖一套略有不同的技能，包括实验性的敏捷性。

培养一个开放、高度信任的环境，是企业建立独特竞争优势的关键。

“对于跨国公司而言，这意味着即使在全球重组期间也要维持一种心理安全文化。对于本土公司，则需要通过更规范的健康福利基础设施来支持其本土根基。员工们会关注这两方面，当大环境的讨论围绕着用机器取代人力时，那些经济基础最薄弱的人会感到最恐惧。”

鉴于人工智能的引入尚属初期，还需要进行更长期的观察，以了解其对不同工人群体的影响。

“数据中一个惊人的明显现象是，那些不鼓励使用人工智能的群体，其得分似乎要低得多。这类组织必须意识到这一点。”

该研究还发现，超过半数的员工正在考虑离职或不确定是否要留任。

考虑辞职的26%的员工心理健康得分最差（51.5分），与不考虑离职的员工相比，他们的分数低了近19分，每年损失的生产力天数也多出21天。

至于那27%不确定是否留任的员工，他们每年多损失12个工作日，指数得分比决定留下的员工低了近15分。

考虑离职的首要原因是更好的职业发展机会，其次是更好的福利和更高的薪酬。

在拥有2至50名员工的公司工作的受访者，其心理健康得分最高（65.6分），而个体经营者和独资企业主的得分最低（56.0分）。