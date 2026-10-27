新加坡圣路加医院启动基层安宁疗护计划

获连氏基金会 (Lien Foundation) 220万新元投资，该计划旨在四年内帮助超过1200名患者

圣路加医院的Andrew Samson医生表示，Opal计划旨在让年长患者能更早地获得安宁疗护。 照片来源：圣路加医院

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新加坡首家专门为年长者提供护理的医院于周二（10月27日）启动了一项旨在改变人们对安宁疗护看法的计划。

圣路加医院的Opal计划旨在通过在医疗保健旅程的早期阶段引入安宁疗护，为患有严重、危及生命疾病的患者及其家人提供支持。

Opal这个名字的灵感来源于“pal”（伙伴）一词和欧泊宝石，后者在光线下会呈现出彩虹般的色彩。院方表示，该计划代表着希望、转变和情感上的疗愈，即使在面对严重疾病时也是如此。

Opal计划获得了连氏基金会 (Lien Foundation) 220万新元的投资支持。该基金会是一家总部位于新加坡、专注于医疗保健领域的慈善机构。

圣路加医院在启动仪式上表示，这笔投资将在四年内为超过1200名患者提供支持。

卫生部兼数码发展及新闻部政务部长Rahayu Mahzam出席了此次活动。

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Opal计划将与全科医生（GP）和医疗保健专家合作，以识别符合条件的患者并将其转介至该计划。

连氏基金会总裁Lee Poh Wah在一份声明中表示：“Opal计划是新加坡将安宁疗护融入基层医疗的首个重要举措，从而让患者能更早地获得支持。

“家庭能更好地应对不确定性，而关于生命中最重要之事的对话，也成为护理过程中一个自然而然的部分。”

院方表示，由于全科医生处理了新加坡约八成的基层医疗需求，他们能最先了解到患者的健康状况变化，因此与他们合作将扩大该计划的覆盖范围。

该医院的医疗主任Andrew Samson医生表示，此举的目的是更早地识别出新出现的安宁疗护需求，以便能够提供适当的护理和建议。

他表示：“传统方法倾向于首先关注针对疾病的治疗，只有当治疗方案变得有限，或当患者接近生命终点时，才会引入安宁疗护。”

不幸的是，这种做法导致人们产生一种观念，认为接受安宁疗护就意味着放弃希望。

他表示，包括失智症、癌症和渐进性心脏病患者在内的几类病患，都可以从更早获得安宁疗护中受益。

“患者可以继续接受针对癌症、心力衰竭或其他严重疾病的治疗，同时在症状管理、维持情绪健康以及为未来做规划等方面获得支持。”

Opal计划以圣路加社区诊所为基础，这意味着经由全科医生或医院转介后加入该计划的患者，将获得圣路加医院由家庭医生、护士、医务社工和受过安宁疗护培训的辅导员所组成的多学科团队的支持。

Opal计划并非旨在取代患者已在接受的专科护理，而是作为其补充。

Opal计划推出的背景是，新加坡正迈入超老龄化社会，这意味着更多人的寿命延长，但往往伴有多种慢性病和严重的、危及生命的疾病。