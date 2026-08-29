红旗E-HS9评测：是时候换掉您的S级轿车了吗？

THE STEERING COLUMN

中国打造的红旗E-HS9，或许是一款值得您放弃梅赛德斯S级轿车而选择的座驾。

尽管车身庞大，但E-HS9的性能绝不迟缓，操控也毫不笨拙，其百公里加速仅需5.5秒，表现迅猛。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

[新加坡] 红旗E-HS9集精致、奢华与尊贵于一身，这是我从未想过会用来形容一款中国汽车的词语。

不过，这款纯电动三排座运动型多用途车（SUV）确实大有来头——它由中国历史最悠久的乘用车品牌制造，该品牌的创立初衷是为了让北京能有自己的专属座驾，供党内精英和来访的国家元首乘坐。

其巨大的前格栅散发出强大的气场。高耸的车头使其如中国长城般威严，我第一次坐进驾驶座时，感觉引擎盖在我面前无限延伸。在路上行驶时，它能轻易地让车流分开，仿佛自带摩托车护卫队。

红旗的这款纯电动三排座SUV大有来头——它由中国历史最悠久的乘用车品牌制造。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

E-HS9车长超过5.2米，庞大的车身使其在路上气势十足，但其宏伟气派很大程度上归功于Giles Taylor，他之前的职位是Rolls-Royce Motor Cars的设计总监。如果您想赢得买家的青睐，这正是您需要的设计师。

尽管E-HS9有Taylor的加持，但那些将其与Rolls-Royce Cullinan相提并论的评论员们显然是找错了对象（或者他们根本没坐过真正的Rolls-Royce）。没错，红旗确实生产“国礼”系列，它比Rolls-Royce更难买到也更昂贵，但那是该品牌专为中国社会顶层人士打造的“金葵花”系列车型。相比之下，任何有50万新元闲钱的普通人都可以购买一辆E-HS9。

至少，这笔钱能换来非凡的驾驶体验。越过长长引擎盖的视野非常开阔，车辆行驶起来如行云流水。尽管车身庞大，但它绝不迟缓，操控也毫不笨拙，百公里加速仅需5.5秒，入弯时沉稳自如，就像董事长步入会议室一样。

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E-HS9的双触摸屏。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

在大多数时候，它的行驶安静而轻松，让您可以将头靠在柔软得不可思议的靠枕上，同时欣赏周围的木质饰板、金属内饰，以及点缀在双触摸屏上的东方艺术图案。

红旗的庞大尺寸意味着它非常需要后轮转向系统，这是大型豪华轿车上的一项常见功能，可帮助车辆实现更小的转弯半径。这将使掉头和停车不再那么费力，不过，或许典型的车主本就会把驾驶任务交给雇佣的司机。

这倒不失为一个好主意。第二排配备了豪华的独立座椅，让乘客在奢华的氛围中备受呵护，享受与外界的隔离。第三排则是留给您最不喜欢的乘客的地方，主要是因为空间狭窄且没有空调出风口。

即使在六个座位全部使用的情况下，后备箱容积仍有255升，但如果放倒两个座位，容积则能扩大到1747升，足以满足一次大规模购物的需求。这也比梅赛德斯S级或BMW 7系等轿车的装载能力要大得多。

第二排配备了豪华的独立座椅，让乘客在奢华的氛围中备受呵护，享受与外界的隔离。 图片来源：BIG FISH PUBLISHING

真的会有人放弃那些德国豪华旗舰车型而选择它吗？我认为，E-HS9的奢华程度与它们不相上下，并且同样能提供庄重威严的气度。如果您追求舒适与奢华，那么红旗将为您带来一场盛宴，而且价格比德国同类车型便宜近25万新元。

此外，如今人们更偏爱SUV而非轿车，因此，有人会用S级轿车换购这辆红旗并非不可想象。我敢打赌，在德国，从来没有人会这样评价一款中国汽车。但考虑到E-HS9的尺寸和它的格栅，他们真的早该预料到这一切了。

红旗 E-HS9

电机功率/扭矩 499马力/606牛米

电池类型/净容量 镍钴锰酸锂电池/120千瓦时

充电时间/类型 约13小时（11千瓦交流电），48分钟充至10%至80%（140千瓦直流电）

续航里程 570公里

百公里加速 5.5秒

最高时速 200公里/小时

能耗 21.7千瓦时/100公里

代理商 Eurokars Elite

价格 498,888新元（含拥车证）

上市时间 现已上市