橱窗里那只基因编辑犬，售价几何？

科技正在创造培育完美宠物犬的新方法，也让我们有理由反思过去的错误。

比格犬Bailey体内一个编码主要犬类过敏原的基因已被关闭。 图片来源：纽约时报

数千年来，我们一直在努力打造理想的犬类伴侣。我们磨练了它们执行各种特定任务的能力，从叼回水禽到看管不听话的羊群。

我们重塑并改良了它们的体型，培育出了香肠形状的腊肠犬、有波点斑纹的斑点狗、浓眉的雪纳瑞以及满身褶皱的沙皮狗。

而我们实现这一切，用的不过是传统的选择性育种方法。

如今，我们的犬类工程正进入一个新时代。今年8月，总部位于纽约的生物科技初创公司Kindred Companion Sciences宣布，他们利用名为Crispr的技术，创造出了首批经过基因编辑的低过敏性犬。

得益于一次基因调整，这两只无疑十分可爱的比格犬，似乎无法再产生一种会导致一些人眼睛发红和喘息的蛋白质。

尽管如此，从实验室到进入全美宠物主人的怀抱，还有很长的路要走。（科学家们宣布成功培育出基因编辑的低过敏性猫至今已有两年半，但这种猫科动物尚未向公众出售。）

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专家表示，需要更多的时间和数据来确定Kindred公司是否真正兑现了其培育低过敏性犬的承诺。单靠一次基因编辑，就能可靠地防止人类出现打喷嚏、流鼻涕等过敏症状吗？

一个更关键的问题是：这对狗本身意味着什么？我们为了创造对自身更方便的宠物所做的努力，是否会给它们带来意想不到的健康后果？

Kindred Companion Sciences联合创始人兼首席执行官Matt Walker已经收养了Bailey。 图片来源：KINDRED COMPANION SCIENCES

历史并不乐观。自维多利亚时代，犬类爱好者开始创建和规范现代犬种以来，我们对完美宠物的追求导致了一些犬只近亲繁殖、易患疾病，并背负着极端的身体特征——如超扁平的脸和超长的背部——这些都损害了它们的福祉。

伦敦皇家兽医学院的伴侣动物福利专家Rowena Packer说：“由于我们追求某些吸引我们的特质，我们在无意中为犬只制造了大量的遗传性疾病。”

“我认为我们有更大的责任，去更批判性地思考我们所创造的犬只。”

犬只设计

尽管我们通过选择性育种成功创造了丰富的犬种多样性，但一只真正低过敏性的犬仍然像是一个“圣杯”。

育种者已经培育出各种掉毛少的犬和所谓的低过敏性犬（比如拉布拉多贵宾犬及其所有“doodle”系后代）。但这些犬仍然会产生蛋白质，通过其皮肤、唾液和尿液分泌出来，从而引发人类过敏。

Kindred的联合创始人兼首席执行官Matt Walker表示，基因编辑提供了一种“简单而优雅”的方式来从源头上解决这个问题。他本人一生都饱受犬类过敏的困扰。

Kindred公司的研究始于犬类细胞，他们使用Crispr技术关闭了一个名为Can f 1的基因，该基因编码一种主要的犬类过敏原。然后，科学家们使用基础的克隆技术，将这些细胞中编辑过的基因组转移到狗的胚胎中。

他们将这些胚胎植入一只代孕比格犬体内。她产下了两只幼犬，Alfie和Bailey，现在它们都快两岁了。

该公司在这两只狗身上都没有检测到任何过敏原的痕迹，而收养了Bailey的Walker本人也没有出现任何过敏反应。（Alfie则被Walker的一位同事收养。）

这两只狗的发育情况似乎一切正常。

Walker说：“没有出现任何危险或警告信号；到目前为止，这些动物似乎完全健康。”

他补充道：“话虽如此，这只是我们工作的起点。”

事实上，尽管基因编辑号称精确，但它仍可能带来不可预测的后果。健康问题可能会在这些狗的晚年出现，或者当公司开始大规模生产以发现罕见副作用时才会显现。

当然，它们也可能结果是完全健康的。但现在下结论还为时过早，而且未来我们可能会看到更多创造基因编辑犬的尝试。我们应该将道德底线划在哪里？

自维多利亚时代以来，我们对完美宠物的追求催生了具有极端身体特征的犬只。 图片来源：路透社

三十年前，当基因工程尚处于起步阶段时，哲学家Bernard Rollin提出了一个他称之为“福利守恒”的伦理原则。该原则认为，我们不应以任何会让动物“在痛苦程度上”比其未经改造的祖先更糟的方式来修改动物的基因组。

这是一个合理的起点，但这个标准很低。而且，它没有解决制造基因编辑犬所涉及的所有伦理问题，这可能需要使用额外的动物来作为试验对象、卵子授权人以及代孕母亲。

哈佛大学的兽医兼生物伦理学家Lisa Moses博士说：“我认为我们有时会对科技——尤其是生物技术——能解决的问题感到过于兴奋，但我们必须记住，为了得到最终的‘产品’，我们通常会使用大量的动物。”

伦理学家们还质疑，我们是否应该将基因编辑犬带到这个已经有太多狗无法得到妥善照顾的世界上，尤其是当目标并非创造更健康的动物，而是为了更好地满足我们人类的需求时。

科罗拉多大学安舒茨医学院的生物伦理学家Jessica Pierce问道：“我们是应该用尖端的生物技术来创造我们想要的动物，还是应该改变我们与现有动物的相处方式？”

“这是一个关于优先事项的问题，而且这些优先事项可能被错置了。”

Walker的看法则不同。他说，他的过敏症使他永远无法收养收容所的狗；基因编辑是唯一能让他与狗建立关系的方式。

他说：“我也非常投入地希望将这项技术应用于为过敏人士服务的服务犬。”

他补充道：“人们的道德标准各不相同。对我来说，只要动物的健康得到保障，考虑到其潜在的好处，这样做就是合理的。”

优良育种

犬类爱好者们可以出于善意，对Kindred公司的问题持有不同立场。

但专家们一致认为，如果要讨论创造犬只的伦理问题，我们必须问自己一些尖锐的问题——不仅是关于我们新的基因编辑工具，也关于我们长久以来的育种实践。

加州大学戴维斯分校的动物基因组学和生物技术专家Alison Van Eenennaam说：“归根结底，两者都是为了伴侣目的而生产动物。引发伦理问题的并非技术本身。”

在没有现代生物技术的情况下，我们已经造成了大量的伤害。而基因编辑有多种方式可以改善犬类的生活——在某些情况下，甚至可以消除选择性育种造成的一些损害。

改善犬只福利可能需要一系列互补的方法，包括修订犬种标准和开放封闭的繁殖基因库。 图片来源：路透社

在2022年的一项研究中，科学家们证明，使用基因编辑技术来“纠正”拉布拉多寻回犬与髋关节问题相关的一个基因突变，在技术上是可行的。

但专家表示，这些髋关节问题源于多种风险因素——包括遗传和环境因素——大多数犬类的健康问题可能无法通过编辑单个基因来治愈。

改善犬只福利可能需要一系列互补的方法。这些方法包括修订犬种标准、开放封闭的繁殖基因库、进行广泛的基因筛查，以及教育公众关于培育具有某些身体特征的犬只所付出的福利代价。

多年来，专家们一直在呼吁这些改革，但收效甚微。然而，如果我们想使我们的行为与我们所声称的价值观相符，这些改革是必要的。

毕竟，我们是一个对狗如此着迷的社会，以至于有初创公司试图开发犬类长寿药物，并通过编辑基因让人们能够与那些原本会让他们过敏的生物共同生活。

Walker说，和Bailey在一起的生活“非常棒”。“我以前并不真正理解，当人们说宠物是家庭的一部分时，那到底意味着什么。但她现在真的是我们家的一分子。”

他补充说，他的妻子从小就和狗一起长大，一直为他的过敏症感到惋惜。“她总是说，这是她最希望能够改变我的一件事，”他说。

事实上，当Kindred公司低过敏性犬的消息在互联网上传播开来时，一位Facebook评论者就提出了这种可能性：“他为什么不改造自己，而去改造比格犬呢？”

遗憾的是，我们目前还无法从我们自己的基因组中编辑掉对狗的过敏。但这并不意味着我们不能进步。NYTIMES