沙子如何成为高尔夫最宝贵的设施

沙地已成为高端俱乐部的卖点，这些俱乐部会员名额有限，入会费高达六位数。

位于佐治亚州莫克的 The Fall Line 高尔夫球场，证明了在沙地上建球场的巨大潜力。 图片来源：OCM GOLF COURSE DESIGN

当大多数人想到高尔夫时，脑海中首先浮现的是草地。如果他们想到沙子，那也只是不希望自己的球落入的地方。

但对于一小部分富有的高尔夫球手和球场设计师来说，沙子就是一切。

建在沙质土壤上的球场往往需要较少的景观美化，这使其感觉更自然，人工痕迹更少。这种土壤在雨天能更快排水，并能全年保持草皮坚实而有弹性。

这种草皮与球道上平缓的斜坡相结合，可能让高尔夫球产生意想不到的反弹，也可能导致惩罚性的停球，从而增添了一份额外的紧张感。

“这就是一个伟大球场之所以伟大的原因，”来自阿拉巴马州塔斯卡卢萨的高尔夫球场顾问 Bert Guy 说道。“你无法复制它。你可以运来沙子覆盖在粘土地上，打起来也还行，但它永远无法像那种从上到下都是沙子的土地一样。”

这种地质条件也让这项运动更接近几个世纪前第一批高尔夫球手所体验的样子。

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开发商表示，财富的激增和高尔夫运动的普及，导致美国高端球场的可用名额供不应求。

为此，一些人正在建造自己的精英私人俱乐部，以严格的会员名额限制、六位数的入会费，以及沙地和僻静作为核心卖点。

对他们而言，盈利通常只是锦上添花，而非直接目标。

寻觅宝地

这已成为一场地形上的寻宝游戏。为了得到他们心目中理想的球场，满怀希望的开发商们正在仔细研究美国地质调查局网站上的地图，并选择那些远离任何金融中心或海洋的、毫不起眼的地方。

他们正在德克萨斯州、佛罗里达州和佐治亚州的乡村地区进行勘察，旨在找到古老的海岸沙带，作为下一个顶级高尔夫球场的基础。

经营着一系列从挪威到新斯科舍再到佛罗里达的高端高尔夫度假村 Cabot 的 Ben Cowan-Dewar 表示，这些沙地球场的吸引力其实很简单。

“我去过一些令人难忘的球场，它们有很棒的食物或最酷的酒吧，但我再也没回去过。但当我到了一个能触动我灵魂的地方，我总会想方设法重返故地。”

沙地是高尔夫最著名场地的标志。坐落在古老的苏格兰沙丘上，圣安德鲁斯老球场自15世纪以来就一直吸引并考验着球员们。

球场设计师们渴望效仿圣安德鲁斯老球场的曲线和洼地。 图片来源：UNSPLASH

其设计特色，包括起伏的球道和由动物挖洞形成的深沙坑，一直被视为高尔夫球场设计的柏拉图式理想。

这项运动一直遵循这一理想，直到20世纪初，重型机械的出现让开发商可以随心所欲地移动淤泥或粘土。建设者不再需要根据周围环境（比如海边的连绵丘陵）来设计球场，而是可以更大幅度地改变地形。

这导致了在更多地点建造了更多的球场，创造出需要大量景观美化的空间，并需要类似英式花园的维护。但这些过于修饰的环境却拉大了球员与自然环境之间的距离。

顾问 Guy 说：“沙地给了你一个更好的机会，让土地自己说话。”

他对此深有体会。近年来，他在三个最引人注目的目的地高尔夫球场开业项目中扮演了核心角色：The Fall Line、德克萨斯州的 Childress Hall 和佛罗里达州的 High Grove。这三家球场都拥有沙质土壤。

如今，位于偏远地区的新建高端球场回归了更古老的审美选择。它们的特点是裸露的沙地，其间点缀着条状和点状的绿色，标志着球道和果岭。这种沙质土壤比粘土或淤泥更稀有。

但高尔夫球场设计师 Bill Coore 表示，如果你能找到一块可行的地块，移动土方来打造一个让人联想到圣安德鲁斯那样拥有曲线和洼地的球场，会简单、快捷且便宜得多。

Coore 和 Ben Crenshaw 于1994年在 Sand Hills 高尔夫俱乐部所做的工作证明了这一概念。在一块8000英亩的土地上建造球场，他们在这片天然沙地上只需移动4000立方码的土方。

球场设计师们说，一个典型的粘土球场在建设过程中可能需要移动30倍于此的土方量。

Sand Hills 经常被评为美国十大高尔夫球场之一，它证明了富有的高尔夫爱好者愿意为了卓越的体验而远赴偏远之地。

它坐落于内布拉斯加州的马伦市，该市人口仅500人。要到达那里，需要从丹佛或奥马哈驱车近五个小时。最有效的方式是像其他客人一样：乘坐私人飞机。

1999年，Bandon Dunes 在俄勒冈州南部海岸开业，极大地推动了目的地高尔夫对完美沙地的追求。

该度假村已变得如此受欢迎，以至于任何想在度假村内住宿并体验其五个18洞球场和两个短杆球场的人都会发现，预订已经排到了2027年。而且，要获得一个名额，还必须赢得抽签。

在长途跋涉到达俱乐部后，游客们将体验到那种曾经只有苏格兰人和爱尔兰人才能享受到的、壮丽起伏的球场。

日益普及

近十年来，高尔夫运动的受欢迎程度呈爆炸式增长。美国国家高尔夫基金会报告称，每年有1200万美国人外出旅行打高尔夫，2025年的数据较新冠疫情前水平增长了49%。

这一热潮与自大衰退以来收入最高的10%人群巨大的财富增长同步。Guy 将目的地高尔夫的兴起归因于三个因素：“财富创造、对户外休闲的重新发现，以及从拥有物质转向体验生活。”

所有这一切都代价不菲。

在佛罗里达州棕榈滩及其周边地区，过去四年里有几家俱乐部开业，入会费起价为50万美元，并因需求旺盛而不断攀升。未来还会有更多类似俱乐部出现。

IMI Worldwide Properties 的首席执行官 Mike Collins 负责德克萨斯州和巴哈马等地新建私人豪华高尔夫社区的住宅销售。他表示，对于构成和建造这些俱乐部的超高净值人士来说，超过50万美元的入会费根本不是障碍。

由于这类俱乐部严格限制其会员名单，高尔夫球手们也感到了加入会员的紧迫性。

Collins 说：“存在一种错失恐惧，即‘如果我现在不加入，以后就没机会了’。然后贪婪之心会占据上风，当贪婪之心作祟时，人们愿意支付任何价格。”

High Pointe 高尔夫俱乐部的所有者预计将为其建设投入“远超3000万美元”的资本支出。 图片来源：HIGH POINTE GOLF CLUB

位于密歇根州威廉斯堡的 High Pointe 高尔夫俱乐部在2025年迎来了它的第一个完整赛季。

创始人 Rod Trump（与美国总统无亲属关系）表示，他原计划资本支出为2400万美元，但当所有地面建筑完工后，他将花费“远超3000万美元”。

在沙地上建设的低成本——大约是粘土球场成本的一半——让他得以扩大预算，并建造了比原计划更多的现场住宿设施。这家仅限受邀者加入的俱乐部提前超额完成了目标会员人数，目前拥有195名会员。

探访 The Fall Line

四月，我前往佐治亚州的莫克，探访 The Fall Line，看看它与美国其他需要长途跋涉才能到达的顶级沙地球场相比如何。

这里的高尔夫体验非常棒。西球场让人联想到澳大利亚著名的皇家墨尔本球场，其边缘有大片沙地，沙坑像充满沙子的变形虫一样伸展开来。其宽阔的球道对开球的精准度要求不高。

但其快速而有弹性的草皮常常导致球滚入沙坑。我眼睁睁看着好几个漂亮的发球最终落入沙坑，让我不得不面对上坡击球，而果岭的边缘又直接连接着更多的沙坑。

荒地风格的东球场则能欣赏到整个庄园的全景，地势起伏更大，左右上下皆有变化。它就像一片准备收割干草的丘陵草地，球洞被刻入其中，草皮被剥开，露出下面的沙子。

它比西球场打起来稍容易一些，但其果岭复合区——包括推杆果岭及周边区域——拥有极其刺激的洼地和斜坡，宛如 Sol LeWitt 的一些墙绘作品。

每个球场都证明了在沙地上建球场的巨大潜力。

The Fall Line 的设施远超普通乡村俱乐部的水平。一个仍在建设中的宽敞会所将坐落在练习场旁，内设两个酒吧、两层座位区和户外用餐区。

我到访那天的晚餐菜单上有龙虾烩饭，主菜是和牛肋眼盖。三道开胃小点中，有一道是酥皮鱼子酱。

你可以在这里钓鱼、打猎或进行运动射击。你还可以驾驶全地形车穿越庄园，而住宿体验更像是《白莲花度假村》里的奢华，而非质朴的小木屋——想想高纱支的床单、燃气壁炉和带地暖的浴室地板。

私密体验

在这些奢华的乡村俱乐部，会员及其客人的过夜费用可轻松超过每晚2000美元，这包括所有高尔夫、餐饮（含三餐和酒水）及住宿。你在办理入住时刷信用卡，之后在专卖店购买任何商品都只需报房号即可。

你不会在社交媒体上找到太多关于 The Fall Line 的帖子，因为它刻意回避宣传。唯一愿意公开向我讲述其体验的访客是经营一家风险基金的 Andy Katz。

他非常喜欢两个球场之间的差异，称东球场“更开阔、更粗犷”，并称赞西球场如何“奖励精准度”。

“食物非常棒，但真正突出的是这片庄园带来的沉浸感，”这位51岁的亚特兰大居民说。“他们在你抵达时提供的北极星全地形车让你能按自己的节奏探索整个庄园，为体验增添了冒险元素。这让 The Fall Line 感觉不像一个高尔夫俱乐部，更像一个为高尔夫球手打造的私人豪华游乐场。”

The Fall Line 以及 Childress Hall 和 High Grove 等类似俱乐部的经营理念，就是专属性和稀缺性。

这些球场不会一整天都排满开球时间。仅限受邀的会员资格上限为一百多人。来自较远地方的球员会选择乘坐私人飞机到附近的巴特勒，或者像我一样，乘坐商业航班到亚特兰大再驱车两小时。

The Fall Line 的东球场赢得了Golf Digest的2025年度最佳新建私人球场奖。

距离达拉斯四小时车程的 Childress Hall 的上球场，在2025年首次亮相就在Golf Magazine的百佳球场榜单中排名第73位，其下球场预计也将引起轰动。

这些球场赢得的奖项越多，在出人意料的地方追逐沙地的赌注就越高，各地高端球场面临的竞争压力也越大。

“从某种意义上说，偏远本身就是产品，” Guy 说。“去那里的全部意义就在于你已经离开了。你不会在烧烤餐厅碰到你的邻居，也不会被办公室的消息打扰。你身处一个手机信号不稳定的地方，而这恰恰是一个特色。”

剩下要做的就是深呼吸，轻松挥杆。以及在一轮结束后，倒掉鞋里的沙子。彭博社