借助数字风力模拟技术，规划适应本地气候的“褐石”住宅

[新加坡] 在荷兰路附近一个宁静且绿树成荫的住宅区，矗立着一座令人惊喜的建筑：一栋庄重的新英格兰风格“褐石”住宅。

在周围那些方正形态、坡形屋顶的老式半独立式住宅的环绕下，这栋建筑显得格外引人注目，独树一帜。

但这不仅仅是一个怀旧的立面；在其迷人外观的背后，是一个利用数字风力模拟技术构思的设计，旨在解决新加坡气候和环境带来的特殊挑战，例如炎热、季风，甚至是“横行”的猴子。

对于希望被称为 Ian 和 Tina 的房主夫妇来说，正是在纽约生活的经历让他们对褐石住宅产生了喜爱之情。这是一种历史悠久的美国联排住宅，以其独特的砖砌外墙为特色。

“我一直觉得褐石住宅看起来非常漂亮，而且我喜欢它们在垂直感上的处理方式，”Ian 说。他和妻子以及三个年幼的女儿住在这里。

住宅独特的砖砌外墙。 图片来源：FINBARR FALLON

因此，几年前，他决定将他们在新加坡的旧半独立式住宅，改建成一栋融合了建筑科学与艺术、受纽约风格启发的“褐石”住宅。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

在为这个项目寻找建筑师时，他偶然读到一篇文章，介绍了 Gernome Architects 在气候适应性设计方面的探索，于是联系了其创始人 Wu Yen Yen。

巧合的是，Wu 在纽约的 Columbia University 攻读硕士学位时，自己就曾住在一栋褐石住宅里。

“我们拜访过其他一些建筑师，但他们对这个想法非常排斥，”拥有工程背景、在供应链行业工作的 Ian 回忆道。“但我还想要一栋拥有良好通风解决方案的房子。”

极客的相遇

对 Wu 而言，即使是住宅设计，采用一种基于实证的方法来考量气候因素，也是必经之路。

住宅的几项设计决策都基于风力模拟的结果。 图片来源：GENOME ARCHITECTS

根据不同的排列组合测试了多种情景。 图片来源：GENOME ARCHITECTS

她解释说：“通过模拟风的流向，我们得以确定季风窗的位置，控制通过玻璃窗的热传递，并在室内创造风道。” 他们根据门的不同状态（开启、半开或关闭）等多种排列组合，测试了不同的情景。

即使在潮湿天气里，季风窗也能实现自然的交叉通风。 图片来源：FINBARR FALLON

经过这些数字模拟后，她对于季风窗的位置胸有成竹。这是一种由铝制成的百叶窗，即使在潮湿天气也能实现自然的交叉通风，同时还能防止附近的猴子进入家中。

季风窗也能防止附近的猴子进入家中。 图片来源：FINBARR FALLON

“我们制作了几个原型，很少有房主愿意费心做这些，但 Ian 热衷于技术，而我则是个技术迷，”Wu 笑着说。“我们都非常坚持，要确保这些窗户既实用又安全。”

楼梯本身就是一个风道，因此在这栋两层半的住宅楼上，季风窗的效果最为明显。Wu 表示，那里朝内和朝外的全高季风窗让房屋能够“自我通风”。

此外，还有一个采光通风顶（jack roof）：一个带有小缝隙的玻璃屋顶，既能让光线进入，又能作为被动通风系统，让热空气排出。

“新加坡的天气相当恶劣且非常炎热，”Wu 指出。“但在这栋房子里，你基本上感觉不到。”

一栋褐石住宅的诞生

技术层面的问题解决后，便进入了住宅美学的趣味环节：创造一栋既美观又适合本地气候的房子。

住宅的窗户多为垂直设计，而非水平设计。 图片来源：FINBARR FALLON

“我发现褐石住宅非常俊朗和耐看，因为它们总是强调高度，窗户大多是垂直的而非水平的，这样也能提供更多的隐私，”Wu 说。她的设计挑战了那种认为热带住宅需要大开口和薄玻璃门墙的普遍看法。

客厅是唯一采用全高玻璃推拉门的空间。 图片来源：FINBARR FALLON

客厅是唯一采用全高玻璃推拉门的空间——这完全是因为它没有任何阳光直射。

住宅其余部分的窗户都是内嵌式的，配有倾斜的深陶土色窗台，便于雨水排出。这些窗台也有助于突显周围砖墙的饱满感和真实感，砖块被砌成阶梯状以形成窗框饰条。

深陶土色的窗台被阶梯状砌成的砖块环绕，形成窗框饰条。 图片来源：FINBARR FALLON

构成这栋“褐石”住宅标志性外观的砖块选择颇费了一番功夫，三人组反复比较了大约10次，才最终选定了一款燕麦色调的砖。

精心堆砌的双层防水砖砌外墙随后涂上了一层防苔涂层。“石膏会剥落，油漆会磨损，但砖块没有这些问题，”Wu 说。“这是一个应对热带问题的热带解决方案。”

布局采用了西式风格，将楼梯设在主门旁的墙边。 图片来源：FINBARR FALLON

优雅的客厅拥有垂直的窗户。 图片来源：FINBARR FALLON

与新加坡住宅通常将楼梯设在房屋中央的典型做法不同，这里的布局采用了西式风格，将楼梯设在主门旁的墙边。

入口右侧是一间雅致的客厅，光线从其包含季风窗设计的垂直窗户中倾泻而入。

宽敞的起居和用餐空间。 图片来源：FINBARR FALLON

随后，狭窄的走廊通向一个近4米高的宽敞起居和用餐空间。

家庭活动室位于二楼。 图片来源：FINBARR FALLON

到了楼上，建筑与自然的关系变得更加紧密，垂直的窗户将周围成熟树木的景色框入其中。

二楼房间的窗户将周围成熟树木的景色框入其中。 图片来源：FINBARR FALLON

住宅中不乏此类风格常有的古典处理手法，例如护墙板，但热爱色彩的 Tina 并不会墨守成规。

感性与艺术

谈到室内设计，Ian 很快承认美学“不是我的强项”。

“我一直告诉他，如果你只追求实用，那就会很丑，”他的妻子补充道。她是一位热爱法国、会说法语的艺术和葡萄酒爱好者，希望房子能有一些个性和特色。

主卧室。 图片来源：FINBARR FALLON

幸运的是，这栋5800平方英尺（约539平方米）的住宅因她多年来在旅途中收藏的各种当代艺术品而增色不少。

这些藏品包括她在波尔多圣埃美隆河岸边购买的作品，在古董店淘到的有趣物件，以及从艺术画廊和拍卖会上购得的珍品。

石英岩岛台拥有“你在新加坡能找到的最时髦的颜色”。 图片来源：FINBARR FALLON

与此同时，大胆的色彩点缀自信地出现在整个家中。绿色的主门，从楼梯底部就能看到二楼黄色的家庭活动室门，还有一个被 Tina 称为拥有“你在新加坡能找到的最时髦的颜色”的石英岩岛台。

化妆间。

房主女儿房间里的一个卫生间。 图片来源：FINBARR FALLON

还有色彩鲜艳的卫生间，包括为每个女儿设计的不同色彩方案，以及色彩明亮的家具和陈设。

如果换作一个不那么自信的人来设计，这些元素可能无法融合，但在这里，一切都和谐地融为一体——而且是在一栋漂亮、通风良好的“褐石”砖砌住宅中。

主卧卫生间。 图片来源：FINBARR FALLON

“许多人认为，一个可持续、气候友好的住宅必须到处都是垂挂的绿色植物，或者看起来超级高科技，但我认为不必如此，”Wu 说。

“现代建筑需要的是一种基于实证的方法。性能必须达标，然后你才能在外观上尽情发挥创意。”